О том, как гражданский дрон проник в сверхсекретную «Зону 51» незаметно для американских военных
Гражданскому беспилотнику удалось проникнуть на сверхсекретную военную базу ВВС США в Неваде, известную как "Зона 51". Владелец дрона избежал защитных систем, просто следуя инструкциям, которые он нашел в Интернете, и снял 10-минутное видео и 92 фотографии. Присутствие беспилотника не было замечено, а его владелец был арестован только после того, как разместил свое видео и фотографии в Интернете.
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Джоерг Арну, владелец сайта Dreamland Resort: Зона 51", был арестован ФБР в своем доме в Рейчел, штат Невада. Арну занимался исследованием "Арея 51" в течение нескольких лет. Из-за своей секретности база на протяжении десятков лет находилась в эпицентре теоретических дискуссий об НЛО.
Беспилотник Арну смог легко проникнуть на одну из самых секретных американских военных баз. Летательный аппарат был оснащен аккумулятором повышенной емкости. Это позволило ему перемещаться над базой в течение длительного времени. Однако гораздо более любопытным является тот факт, что власти страны узнали об этом происшествии только после того, как Арну, выложил в сеть GPS-координаты, по которым перемещался БПЛА.
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До сих пор считалось, что использование любых видов беспилотников в Зоне 51 невозможно из-за подавления GPS-сигнала, обеспечивающего защиту базы. Однако как доказал Джоерг Арну, систему защиты военного объекта ВВС США удалось обойти без особых проблем.
По сообщениям СМИ, дрон был изготовлен из легких материалов, что позволило избежать его радиолокационного обнаружения. Тем не менее, это первый известный случай проникновения гражданского дрона в "Зону 51". По факту инцидента начато расследование.
Почему "Зона 51" настолько секретна
В 1954 году ВВС США приступили к секретным разработкам высотного самолета-разведчика, получившего название программа U-2. Испытания аппарата начались в летом 1955 года, после чего сразу же стали поступать сигналы о наблюдениях НЛО в этом районе. В 2013 году был впервые опубликован рассекреченный доклад ЦРУ, подтвердивший существование "Зоны 51" и программы U-2.
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Большинство этих НЛО были замечены пилотами авиакомпаний, которые никогда не видели летательных аппаратов, летающих на таких больших высотах, как U-2. В 1950-х годах авиалайнеры выполняли полеты в воздушных коридорах на высотах от 3000 до 6000 метров. U-2 был спроектирован для полетов на высотах более 18 километров.
Естественно ЦРУ и Пентагон знали, что наблюдаемые неопознанные объекты на самом деле были испытательными полетами U-2, но программа была засекречена и должна была храниться в тайне, так как U-2 предназначался для шпионских операций в СССР во время холодной войны.
1 мая 1960 года самолёт-разведчик Lockheed U-2 был сбит в воздушном пространстве СССР под Свердловском. Захваченный пилот Гари Пауэрс был позже обменян на советского разведчика Рудольфа Абеля. Эти события хорошо освещаются в известном фильме Стивена Спилберга "Шпионский мост" с Томом Хэнксом в главной роли.
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Эксплуатация U-2 была прекращена в конце 1950-х годов, но армия США продолжила испытывать другие сверхсекретные военные летательные аппараты в "Зоне 51". По данным издания Popular Mechanics, в пустыне Невада были разработаны и испытаны A-12 и многочисленные малозаметные самолеты, такие как Bird of Prey, F-117A и TACIT BLUE. Другие рассекреченные документы свидетельствуют о роли "Зоны 51" в проекте Project Have Doughnut - попытке изучения тайно добытых советских МиГов образца 1970-х годов.
По совпадению, рейд ФБР в дом Джоерга Арну, которому удалось незаметно запечатлеть "Зону 51" с помощью дрона, произошел за три недели до того, как 2 декабря ВВС США покажут свой самый современный стелс-бомбардировщик B-21 Raider.
Источники: Journal Popular Mechanics, Journal militarymonitoring
1. (https://www.popularmechanics.com/military/research/a24152/area-51-history/)
2. (https://www.popularmechanics.com/military/aviation/news/a27570/air-force-tesla-u-2-spy-plane/)
3. (https://militarymonitoring.com/top-secret-us-area-51-filmed-by-drone-owner-arrested-only-after-publishing-video-online/)
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