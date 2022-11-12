В целом, переговорный процесс на саммите зашел в тупик. Особую озабоченность вызывают призывы США к удвоению финансирования для сокращения выбросов углекислого газа

Президент США Джо Байден завершил первую неделю переговоров по климату COP27 в Шарм-эль-Шейхе, Египет, призывом к лидерам государств бороться за "более справедливый, процветающий мир на планете".

реклама

Joe Biden speaks at the COP27 climate summit Alex Brandon/AP/Shutterstock

"Климатический кризис касается безопасности человека, экономической безопасности, экологической безопасности, национальной безопасности и самой жизни планеты", - сказал он делегатам.

Байден также отметил, что США находятся на пути к достижению своих климатических целей к 2030 году, и призвал другие страны выступить с более жесткими планами по сокращению выбросов. "Если мы хотим выиграть эту борьбу, каждая крупная страна-эмитент должна присоединиться к цели в 1,5°C. Мы больше не можем притворяться, что не знаем о последствиях наших действий".

Выступление Байдена завершило первую неделю, в течение которой мировые лидеры практически не давали новых финансовых обязательств, что, по мнению экспертов, может затормозить прогресс переговоров.

По словам Тома Эванса из климатического аналитического центра E3G, финансовые проблемы преследовали саммит с самого начала. "Вопрос финансирования привел к довольно вялому диалогу лидеров на высшем уровне и реальному отсутствию понимания того, как страны выполняют свои обязательства или разрабатывают новые стандарты", - заявил он.

Тем временем переговорный процесс зашел в тупик. Как пишет New Scientist, особое беспокойство вызывают переговоры об удвоении финансирования мер по адаптации и "рабочей программе" по ускорению сокращения выбросов в этом десятилетии. По словам Эванса, все эту неделю воздухе витала атмосфера "беспокойства" и "неопределенности".

При этом проблемы с логистикой не способствовали улучшению настроения. В первые несколько дней саммита еда и напитки были скудными и дорогими, а огромная территория, палящее солнце и плохое информационное сопровождение дезориентировала и утомила участников.

После ряда официальных претензий со стороны делегаций, египетские организаторы саммита снизили цены на еду и начали раздавать бесплатные безалкогольные напитки, пытаясь подавить растущее недовольство.

Предстоящая неделя

В выходные акцент должен сместиться в сторону "основного текста" - финального политического соглашения, которое должно ознаменовать окончание саммита. Дискуссии о том, что должен включать в себя этот документ начнутся 12 ноября.

В прошлом году на COP26 окончательный текст, получивший название "Климатический пакт Глазго", позволил добиться новых результатов, призвав к "поэтапному сокращению" глобального использования угля, удвоению финансирования мер по адаптации и к тому, чтобы страны вернулись с обновленными климатическими планами на COP27.

Уже сегодня ведется лоббирование включения в текст более жестких формулировок по ископаемому топливу, включая, "поэтапное сокращение" использования угля до "полного отказа от него". Однако ожидается, что Индия и Китай, успешно торпедировавшие инициативу по поэтапному отказу от использования угля на COP26, на этот раз будут настаивать на совершенно других вариантах.

Ключевой составляющей соглашения станет новое обязательство по сокращению выбросов и сдерживанию глобального потепления до 1,5°C. "Мы, конечно, ожидаем увидеть пункт о смягчении последствий изменения климата, который основывается на сигналах, прозвучавших в Климатическом пакте Глазго", - заявил на пресс-брифинге глава делегации Европейского союза Джейкоб Верксман.

Наряду с препирательствами по поводу окончательного сопроводительного текста, на следующей неделе на конференцию съедутся делегации министров, чтобы обсудить детали технических переговоров.

Между тем, Луис Инасиу Лула да Силва, новоизбранный президент Бразилии, должен прибыть на саммит 15 ноября. Ожидается, что он возьмет на себя новые обязательства по борьбе с вырубкой лесов Амазонки.

рекомендации 3080 Gigabyte дешевле 70 тр в Ситилинке 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

На следующей неделе также может прозвучать заявление о "Партнерстве по переходу к справедливой энергетике", в рамках которого страны с высоким уровнем дохода, включая США, Японию и Великобританию, предоставят средства для оказания помощи Индонезии в досрочном выводе из эксплуатации угольных электростанций, повторяя тем самым сделку, заключенную в прошлом году с Южной Африкой.