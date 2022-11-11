Возможно, это сигнализирует о запуске автомобиля в серийное производство.

Компания Tesla недавно разместила в газетах объявления о поиске рабочих и персонала для Cybertruck на заводе Gigafactory в Техасе.

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Tesla Cybertruck. u/Kruzat/Wikimedia

В производстве футуристического пикапа были некоторые проблемы, и в связи с этим высказывались некоторые опасения, что этот проект будет запущен в производство. Tesla была сосредоточена на проекте Model Y на новом заводе, и считалось, что это заставило компанию отложить проект Cybertruck до 2022 года.

После первого анонса инициативы Cybertruck генеральный директор компании Илон Маск заявил, что разработка начнется в 2019 году, а производство будет запущено в 2021 году. Однако по мере приближения этого срока он уточнил, что дата начала производства должна быть сдвинута на начало 2022 года.

Впоследствии этот срок был перенесен на конец 2022 года, а затем на начало 2023 года. Однако в марте 2022 года планы снова изменились, и компания опубликовала заявление о том, что разработка будет завершена в последнем квартале 2022 года, а производство начнется в середине 2023 года.

С момента Tesla более-менее придерживается своей позиции и совсем недавно разместила объявления о найме сотрудников и менеджмента на завод Gigafactory в Техасе.

Cybertruck exoskeleton. tesla.com

В настоящий момент имеется шесть вакансий для работы над проектом Cybertruck. Одна из них - должность руководителя производства, а остальные пять - для инженеров линейного производства, так называемого Cybertruck BIW.

Термин Body in White (кузов в белом) — это этап производства автомобилей. Он означает, что все кузовные элементы установлены на раму и готовы к покраске. В данном случае он используется несколько некорректно, поскольку одной из особенностей Cybertruck является отсутствие рамы. В Cybertruck используется цельная конструкция с несущим кузовом, изготовленным из высокопрочной нержавеющей стали.

Описание вакансии "руководитель производственных операций" было несколько размытым и в то же время весьма жестким. "Мы ищем высоко мотивированного лидера для создания команды мирового класса и управления производственными операциями Cybertruck на Gigafactory Texas. Вы будете отвечать за выполнение производственных процессов и обеспечивать реализацию целей компании. Идеальным вариантом будет кандидат с опытом подобной работы, обладающий значительными успехами, огромным энтузиазмом и желанием работать, засучив рукава".

В вакансии на должность инженера-конструктора была затронута тема изготовления литых кузовов. "Инженер-конструктор будет работать с производственными группами и подчиняться главному конструктору Cybertruck. Работая в тесном контакте с отделом технической поддержки, он должен идеально понимать производственный процесс, содействовать его развитию и контролировать выполнение точностных характеристик кузова, подгонку, зазоры и мастерство изготовления".

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Источники: Journal Interesting Engineering

https://interestingengineering.com/transportation/tesla-has-begun-advertising-for-cybertruck-production-staff