Золотая кровь, или кровь с нулевым резус-фактором, это самая редкая группа крови на Земле. За последние 50 лет было обнаружено всего 43 носителя такого типа крови.

Возможно, обладателям четвертой (АВ) группы крови (всего 8 % населения Земного шара) будет интересно узнать, что существует еще более редкий тип крови. Итак, о чем именно пойдет речь?

В настоящее время на Земле обнаружен только 43 человека с самой редкой группой крови, и только девять из них регулярно являются донорами. Rhnull (или резус-нулевая) кровь настолько редка и ценна, что ее принято называть "золотой кровью". Чтобы понять, почему эта группа крови такая редкая и ценная, необходимо немного рассказать о группах крови.

Существует четыре основных типа крови. Самая старая группа крови, группа А, появилась еще до развития человеческой расы от ее прародителей.

Как менялись группы крови с течением времени?

Группа В появилась 3,5 миллиона лет назад, когда один из сахаров на поверхности красных кровяных телец генетически изменился. 2,5 миллиона лет назад другое изменение в гене, контролирующем тип сахара в клетках крови, привело к формированию группы крови О. Группа крови О отличается от групп крови А и В тем, что в ее клетках нет сахаров, которые образуют группы крови А и В.

Со временем появилась новая группа крови под названием АВ, в которой есть оба сахара.

Группы крови определяются наличием антигенов на клеточной мембране, которые вызывают иммунный ответ при контакте с каким-либо несовместимым веществом

Антигены A и B используются для классификации четырех различных типов клеток крови: группа крови A содержит антиген A, группа крови B - антиген B, а группа крови AB несет оба антигена. Группа О не имеет ни одного антигена. Красные кровяные тельца также делятся на группы в зависимости от наличия или отсутствия в них белка под названием резус. Если он есть, то рядом с группой крови ставится знак плюс. Если нет, то ставится знак минус.

Что такое "золотая кровь"?

В 1961 году у одной австралийской женщины был впервые официально зарегистрирован факт наличия "золотой крови". С тех пор было обнаружено еще несколько странных случаев, при этом ученые считают, что во всем мире только один из 6 миллионов человек имеет подобную группу крови. Так ли это или нет, доподлинно неизвестно, но, как уже было сказано ранее, подтвержденных случаев было всего 43.

Такая кровь считается "универсальной" - для реципиентов с редкими группами крови по системе Rh, поскольку в ней нет антигенов, которые могли бы вызвать отторжение иммунной системой.

Другими словами, такая кровь подойдет, для людей с любой из 4 известных групп крови А, В, О и АВ. Кроме того, "золотая" кровь используется в медицине, например, для создания препаратов на основе иммуноглобулина, применяемых для лечения и профилактики резус-болезни (гемолитическая болезнь плода) - состояния, при котором антитела в крови беременной женщины атакуют клетки крови ее будущего ребенка.