Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Золотая кровь: Только один из 6 млн. человек во всем мире имеет такую "универсальную" группу крови
Золотая кровь, или кровь с нулевым резус-фактором, это самая редкая группа крови на Земле. За последние 50 лет было обнаружено всего 43 носителя такого типа крови.
рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке
Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

Возможно, обладателям четвертой (АВ) группы крови (всего 8 % населения Земного шара) будет интересно узнать, что существует еще более редкий тип крови. Итак, о чем именно пойдет речь?

реклама

Only 1 In 6 Million People Have This "Universal" Blood Type

В настоящее время на Земле обнаружен только 43 человека с самой редкой группой крови, и только девять из них регулярно являются донорами. Rhnull (или резус-нулевая) кровь настолько редка и ценна, что ее принято называть "золотой кровью". Чтобы понять, почему эта группа крови такая редкая и ценная, необходимо немного рассказать о группах крови.

Существует четыре основных типа крови. Самая старая группа крови, группа А, появилась еще до развития человеческой расы от ее прародителей.

Как менялись группы крови с течением времени?

Группа В появилась 3,5 миллиона лет назад, когда один из сахаров на поверхности красных кровяных телец генетически изменился. 2,5 миллиона лет назад другое изменение в гене, контролирующем тип сахара в клетках крови, привело к формированию группы крови О. Группа крови О отличается от групп крови А и В тем, что в ее клетках нет сахаров, которые образуют группы крови А и В.

Со временем появилась новая группа крови под названием АВ, в которой есть оба сахара.

Группы крови определяются наличием антигенов на клеточной мембране, которые вызывают иммунный ответ при контакте с каким-либо несовместимым веществом

Антигены A и B используются для классификации четырех различных типов клеток крови: группа крови A содержит антиген A, группа крови B - антиген B, а группа крови AB несет оба антигена. Группа О не имеет ни одного антигена. Красные кровяные тельца также делятся на группы в зависимости от наличия или отсутствия в них белка под названием резус. Если он есть, то рядом с группой крови ставится знак плюс. Если нет, то ставится знак минус.

Что такое  "золотая кровь"?

В 1961 году у одной австралийской женщины был впервые официально зарегистрирован факт наличия "золотой крови". С тех пор было обнаружено еще несколько странных случаев, при этом ученые считают, что во всем мире только один из 6 миллионов человек имеет подобную группу крови. Так ли это или нет, доподлинно неизвестно, но, как уже было сказано ранее, подтвержденных случаев было всего 43.

Такая кровь считается "универсальной" - для реципиентов с редкими группами крови по системе Rh, поскольку в ней нет антигенов, которые могли бы вызвать отторжение иммунной системой.

рекомендации
3070 Ti Gigabyte Gaming уже от 50 тр
-35% на S22 Ultra в Ситилинке
-30000р на Galaxy <b>Z<!-- b--> Fold </b> 4 в Ситилинке
3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке
iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок
Цена RTX 3050 приблизилась к 20 тр
3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 40тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Gigabyte RTX 4090 в Регарде, цена норм
3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

Другими словами, такая кровь подойдет, для людей с любой из 4 известных групп крови А, В, О и АВ. Кроме того, "золотая" кровь используется в медицине, например, для создания препаратов на основе иммуноглобулина, применяемых для лечения и профилактики резус-болезни (гемолитическая болезнь плода) - состояния, при котором антитела в крови беременной женщины атакуют клетки крови ее будущего ребенка.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#rh null #золотая кровь #кровь #нулевой резус-фактор
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российский модернизированный истребитель пятого поколения Су-57М совершил свой дебютный полет
94
Генштаб огласил количество добровольцев на Украине
25
Школьник из Москвы заработал 5 000 000р на пиратских Telegram Premium, но погорел на жадности
17
Памп отменяется — ложный ценовой пробой сменился отрицательным ростом Биткоина
10
Криптошахтёры находят новые токены для майнинга
4
Турция построит завод по производству боевых дронов Байрактар в Украине несмотря на позицию России
8
Что обнаружили российские эксперты на месте взрыва Северных потоков, и есть ли перспективы ремонта
2
Майнинг окончательно сдулся — уличные торговцы продают видеокарты буквально на развес
8
Ryzen 9 7950Х и Core i9-13900K не заинтересовали геймеров – самые выгодные процессоры осени 2022г
5
Какие ошибки допускают геймеры из РФ при выборе видеокарты – сколько стоит переплата за бренд
11
Разработчики из Bloober ещё семь лет назад уговаривали Konami заняться разработкой новой Silent Hill
1
На Aliexpress стартовала ежегодная распродажа 11.11
5
Накануне большой распродажи 11.11 AliExpress снизил курс доллара на 3 рубля, а товары подешевели
9
Производители блоков питания выпускают собственные переходники для RTX 4090 и RTX 4080
8
Blizzard из-за критического бага временно удалила из Overwatch 2 ещё одного персонажа
+
ВВС США отключили транспондеры на всех военных самолетах на территории страны
4
Радиатор для видеокарт AMD и NVIDIA весом более полукилограмма — представлен Raijintek Morpheus 8069
4
Предприятие Tesla в Техасе отстаёт от прочих по темпам экспансии производства и до сих пор не обзавелось директором
1
Процессоры AMD Ryzen 7 5800X3D стали в Европе хитом продаж
38
Котировки акций японских поставщиков оборудования меньше пострадали от антикитайских санкций
+

Популярные статьи

О том, как Россия узнала, что это Великобритания взорвала "Северный поток"
37
Битву производительности Core i9-13900K против Ryzen 9 7950X в играх выиграл Intel
26
Есть ли шансы у РФ вернуть заблокированные в США $300 млрд – как ЦБ может сделать это уже сегодня
76
Байрактары получат ракеты воздух-воздух против Гераней - война роботов начнется в небе Украины
35
Чего не хватает новым играм серии Need for Speed
23
Последствия и значения ракетных ударов по Украине новейшими ракетами Х-32
31
Сравниваем недорогие игровые сборки на четырехъядерных процессорах — у AMD большие проблемы
8
Как себя чувствует R7 2700X и массивная R9 290 Tri-X в компактном самодельном корпусе
12
Мои впечатления от игры Age of Empires II HD Edition. Часть 1
9
Как бы развивалось человечество, если бы на Земле не было нефти и газа
10

Сейчас обсуждают

Spellbreaker
19:49
Во-первых, про -2 ядра это неофициальная информация, а высер пакистанца с сайта wccftech. Он там на рисунках что-то рассмотрел и решил сделать такой вброс. Во-вторых, даже если в Meteor Lake будет все...
Специалисты G.SKILL и ASUS добились разгона модуля DDR5 до 10000 МТ/с при воздушном охлаждении
NONsens
19:49
Если подход не изменится относительно 5800, то 7950X3D будет менее прожорливым и соответственно помедленнее в неигровых задачах чем 7950X
Битву производительности Core i9-13900K против Ryzen 9 7950X в играх выиграл Intel
Александр Соколов
19:44
На Exbitron залистили толи вчера,толи сегодня.На старте курс был 0,001.Сейчас торгуется в районе 0,00056
Криптошахтёры находят новые токены для майнинга
Юрий Калиниченко
19:42
Ну 8 месяцев назад мы слышал подобные грозные нахрюки про "Киев за три дня" и тд. Прошло 8 месяцев вторая армия мира киев не взяла, утратив всю наступательную способность и потеряв при этом всю профес...
Последствия и значения ракетных ударов по Украине новейшими ракетами Х-32
REY_B_
19:42
Именно!
Власти США толкают Японию в западню антикитайских санкций
OCRUpydarashki
19:41
пидарашки, вам шансоф довоно нет :D
Есть ли шансы у РФ вернуть заблокированные в США $300 млрд – как ЦБ может сделать это уже сегодня
Евгений Сом
19:39
А в чем они превышают нашу цивилизацию, да еще и с указанием что во всем )))))) не поделишься инфой или сольешься в унитазик? )))
Как бы развивалось человечество, если бы на Земле не было нефти и газа
ffe
19:39
>>за 1 неделю и цеха и станки, люди, и всё уже работает и производит нужную продукцию --- Верую! И даже если кто-то скажет, что всё то же самое, но за 24 часа с нуля в чистом поле - поверю сразу и без...
Последствия и значения ракетных ударов по Украине новейшими ракетами Х-32
VRoman
19:38
Мне? Ссылочку в студию! А пока что Meteor Lake не впечатляет, т.к. ему вырежут 2 P-ядра. А это вполне может обнулить все остальные преимущества нового поколения.
Специалисты G.SKILL и ASUS добились разгона модуля DDR5 до 10000 МТ/с при воздушном охлаждении
REY_B_
19:38
Япония финансово мертва. - Весь её госдолг выкуплен "верными" компаниями и пенсионными фондами. Больше Японию никто не кредитует. А жить по средствам, она давно не умеет... В ЕС и Британии плюс-минус ...
Власти США толкают Японию в западню антикитайских санкций
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем