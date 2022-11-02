Как бы развивалось человечество, если бы на Земле не было нефти и газа
Промышленная революция в подавляющем большинстве случаев развивалась за счет использования угля. Древесный и каменный уголь* использовались в качестве топлива и для выплавки металлов. Но еще до этого, в 15-16 веках, древесина уже стала дефицитом в многих странах Европы, население которой составляло менее 80 миллионов человек.
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Леса медленно растут и занимают много земли. Кроме того, древесина имеет лишь половину энергетической плотности угля, поэтому для получения того же количества энергии необходимо ее сжигать больше. Возможно, используя только древесину в качестве топлива, политическое влияние сместилась бы в сторону России, Канады и Южной Америки с их огромными лесными массивами.
Без угля и нефти первые специалисты в области химии столкнулись бы с гораздо более сложной задачей синтеза длинноцепочечных углеводородов из этилового спирта или растительных масел. Пластики и синтетический каучук были бы разработаны значительно позже и, вероятно, были бы слишком дорогими даже для изготовления игрушек или одноразовых упаковок.
К тому же, природный газ является необходимым ингредиентом для производства аммиачных удобрений. Без них миру потребовалось бы в четыре раза больше сельскохозяйственных угодий для производства того же количества продовольствия, что резко ограничило бы рост населения.
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Правда с электроэнергией было бы все в порядке: ветряные турбины и гидроэлектрические плотины использовались уже в 19 веке и могли бы быть использованы для удовлетворения всех потребностей человечества. А вот производство электронных устройств без изоляционного материала было бы очень проблематичным.
Компьютеры, если бы они и существовали, были бы огромными и весьма примитивными.
Уровень содержания в атмосфере двуокиси углерода оставался бы на доиндустриальном уровне, но смог и сажа стали бы еще большей проблемой, поскольку огромное количество древесины сжигалось для отопления, приготовления пищи и производства. В конечном итоге все это могло бы привести к похолоданию климата, поскольку из-за огромного количества выбросов солнечные лучи не достигали бы земной поверхности. Более того, ограниченная площадь суши могла бы стать причиной новых войн за территориальный контроль. Но все военные действия велись бы с помощью пороховых ружей и пушек, поскольку нефтехимические продукты являются важнейшим компонентом современных взрывчатых веществ.
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*Древесный уголь и каменный уголь имеют общее происхождение. Оба они образуются из древесины, только древесный уголь образуется в результате разложения древесины, которое занимает многие тысячи лет, а каменный уголь получают путем пиролиза - термического разложения древесины, осуществляемого в специализированных углевыжигательных печах при высоких температурах и отсутствии кислорода.
Источники: Journal Science Focus, BBC
1. (https://www.bbc.co.uk/news/business-38305504)
2. (https://www.sciencefocus.com/planet-earth/what-if-there-were-no-fossil-fuels/)
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