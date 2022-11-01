Falcon Heavy взлетел. SpaceX снова запустила самую мощную ракету в мире.

Компания SpaceX наконец-то снова запустила Falcon Heavy, спустя более трех лет после того, как она в последний раз поднималась в небо.

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SpaceX rocket launch U.S. Space Force / YouTube

Falcon Heavy состоит из трех модифицированных Falcon 9, соединенных вместе, что делает ее самой мощной в мире действующей ракетой-носителем. Миссия USSF 44 отправила в космос два сверхсекретных спутника для Космических сил США. Ракетоноситель и полезная нагрузка устремились в небо в 09:41 по восточноевропейскому времени с площадки 39A Kennedy Space Center NASA.

Примерно через десять минут после запуска два боковых ускорителя Falcon Heavy совершили эффектную одновременную посадку. "Прошло уже более трех лет, но зрелище одновременного приземления двух боковых ускорителей Falcon Heavy по-прежнему захватывает дух — это настоящее чудо инженерной мысли в движении", — сообщает портал Interesting Engineering.

Falcon Heavy: "самый мощный в мире действующий ракетоноситель" снова в деле

Falcon Heavy - "самый мощный в мире действующий ракетоноситель с двукратным превышением", - утверждает SpaceX на своем сайте. Это объясняется тем, что в ней используются три ускорителя Falcon 9, которые обеспечивают ей тягу в 2268 тонн при старте. Вскоре после запуска ракеты оба разгонных блока спустились на Землю и совершили одновременную посадку, что стало знаковым проявлением инженерных возможностей SpaceX.

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Во время прямой трансляции SpaceX подчеркнула, что этот тандем стал 150-й и 151-й успешной посадкой ракеты орбитального класса. На своем сайте SpaceX сообщила, что "эти модули были впервые использованы для вывода полезной нагрузки", и что они "будут подготовлены для повторного полета в рамках будущей миссии Космических сил США позднее в этом году". Однако центральная ракета-носитель не будет использована повторно, поскольку она совершила запланированный возврат и упала в океан.

Всю трансляцию запуска можно увидеть в видеоролике SpaceX на YouTube, расположенном ниже. Видеозапись старта была короче, чем обычно, поскольку Космические силы США попросили SpaceX не выкладывать в сеть кадры с засекреченным грузом. На представленных кадрах показаны подготовка к запуску, сам запуск и приземление ракеты-носителя.

О спутниках, которые миссия USSF 44 отправила на орбиту, известно немного, кроме того, что они будут выведены на геосинхронную орбиту. Это означает, что они будут перемещаться по орбите с той же скоростью, что и Земля, и охватят определенную область планеты космоса. Один из спутников - микроспутник под названием TETRA 1, созданный компанией Millennium Space Systems, дочерней компанией Boeing. Название другого спутника не разглашается.

Тяжелая ракетоноситель Falcon Heavy с 27 двигателями Merlin развила тягу в 2268 тонн впервые за более чем три года. Космические силы США



Четвертый успешный запуск Falcon Heavy

В отличие от основной рабочей лошадки, ракеты Falcon 9, которая с каждым новым полетом устанавливает новые рекорды по количеству последовательных полетов за год, Falcon Heavy до настоящего запуска совершила только три полета.

USSF 44 — это первый запуск Falcon Heavy с июня 2019 года. Причиной этого стали задержки с полезной нагрузкой, строительство которой, вероятно, было связано с пандемией. Первый в истории полет массивной пусковой системы состоялся в феврале 2018 года, когда ракета-носитель вывела в космос Тесла Родстер Илона Маска и манекен в скафандре под названием Starman. Всего через восемь минут после этого исторического запуска SpaceX впервые в истории синхронно приземлила две РН на соседние посадочные площадки на мысе Канаверал.

На прошлой неделе SpaceX поделилась в Twitter впечатляющим снимком 27 двигателей "Мерлин" Falcon Heavy в ангаре на стартовом комплексе 39A. Кроме того, SpaceX, как известно, строит новую, полностью многоразовую ракету-носитель Starship, предназначенную для полетов на Марс. Если все пойдет по плану SpaceX, Starship в конечном итоге лишит Falcon Heavy звания самой мощной в мире действующей ракеты. Ожидается, что благодаря 33 двигателям нового поколения Raptor Starship будет развивать невероятную тягу в 7700 тонн.

Только на этой неделе один из чиновников космического ведомства США заявил, что ракета нового поколения Starship может впервые достичь орбиты в декабре. Однако это будет испытательный полет, а значит, Falcon Heavy некоторое время сохранит свое звание.

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Источники: NASA,Twitter

1. (https://www.spacex.com/vehicles/falcon-heavy/)

2. (https://twitter.com/SpaceX/status/1587442127214034944)

3. (https://interestingengineering.com/innovation/spacex-launches-the-worlds-most-powerful-rocket)