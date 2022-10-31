Самолёт Roc компании Stratolaunch выполнил первый экспериментальный полёт с испытательным блоком Talon-A TA-0, взлетев из воздушно-космического порта Мохаве 28 октября 2022 года

Аэрокосмический стартап Stratolaunch заявил об успешном завершении первого испытания гиперзвукового аппарата Talon-A, TA-0, установленного на центральном пилоне самолета Roc.

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Самолёт Roc компании Stratolaunch выполняет первый полет с испытательным аппаратом Talon-A, TA-0, на борту. Запуск состоялся 28 октября 2022 года из воздушно-космического порта Мохаве. Это уже восьмой полет самолета Roc. Stratolaunch

Самолет Roc с двумя фюзеляжами и размахом крыльев 117 м является самым большим самолетом в мире, а состоявшийся на прошлой неделе испытательный полет стал для него восьмым по счету. Stratolaunch планирует использовать этот самолет в качестве носителя для запуска небольших аппаратов, которые будут использоваться для проведения исследований в области гиперзвуковых полетов.

Аппарат, получивший название Talon-A, был представлен в 2020 году. Идея заключается в том, чтобы с помощью Roc поднять Talon-A в небо и на высоте около 10 километров осуществить его сброс, после чего аппарат будет планировать со скоростью более 5 Махов, пока не совершит автономную посадку на взлетно-посадочную полосу. В начале этого года была представлена версия без двигателя, названная TA-0, которую Stratolaunch планирует использовать для испытания системы сброса полезной нагрузки.

Испытания проводились над пустыней Мохаве в прошлую пятницу. TA-0 был интегрирован в центральный пилон крыла Roc. Полет продолжался чуть более пяти часов на максимальной высоте 7 000 метров. В процессе полета компания Stratolaunch собрала ценную информацию об аэродинамических нагрузках летательных аппаратов.

TA-0, закрепленный на пилоне. Domenic Meen/Stratolaunch

"В рамках подготовки первого полета мы провели целый ряд наземных испытаний, и с каждым успешно пройденным этапом крепла наша уверенность в том, что оборудование будет работать именно так, как было задумано", — рассказывает д-р Закари Кревор, CEO проекта Stratolaunch. " Это невероятное ощущение - наблюдать, как кропотливая работа компании претворяется в жизнь, и как эти машины летают как единое целое".

В ближайшие месяцы Stratolaunch намерена провести дальнейшие летные испытания. До конца года планируется протестировать механизм сброса, выпустив аппарат TA-0 в воздушном пространстве Тихого океана. Одновременно компания продолжает испытания и разработку гиперзвукового аппарата Talon с целью обеспечения коммерческих полетов в 2023 году.

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"Испытания и производство ускоряются, поскольку мы продвигаемся вперед, чтобы выполнить наше обязательство по предоставлению гиперзвуковых летных испытаний нашим клиентам в следующем году. Вся наша команда продолжит выполнять более сложные этапы испытаний по мере продвижения к нашему первому гиперзвуковому полету ", — сказал д-р Кревор.

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Source: Stratolaunch via PRNewswire, Journal Newatlas

1. (https://www.stratolaunch.com/systems/)

2. (https://newatlas.com/aircraft/world-largest-plane-hypersonic-test-vehicle-stratolaunch/)

3. (https://www.prnewswire.com/news-releases/stratolaunch-completes-first-flight-with-talon-a-separation-vehicle-301662764.html)