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ВМС ФРГ впервые в истории провели испытания высокоэнергетического лазерного оружия против дронов
Испытания прошли 30 августа 2022 года. Немецкий фрегат Sachsen успешно поразил беспилотники на малой и очень малой дистанции в Балтийском море вблизи полигона Путлос.
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Немецкий автоконцерн и производитель оружия Rheinmetall Waffe Munition объявил в пресс-релизе в четверг, что вооруженные силы Германии впервые в истории выполнили стрельбу из корабельного лазерного оружия. Это событие произошло 30 августа 2022 года, когда немецкий фрегат Sachsen успешно поразил беспилотники на короткой и очень короткой дистанции в Балтийском море вблизи крупнейшего полигона Путлос.

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Фото лазерной установки. Rheinmetall Waffe Munition GmbH 

Историческое событие

Демонстратор лазерного оружия, был разработан специалистами комитета High-Energy Laser Naval Demonstrator ("ARGE"), в состав которого входят компании MBDA Deutschland GmbH и Rheinmetall Waffe Munition GmbH.

Даниэль Грубер, руководитель проекта в MBDA Deutschland, и доктор Маркус Юнг, ответственный за разработку лазерного оружия в Rheinmetall Waffe Munition GmbH, лично присутствовали при испытаниях. Они заявили, что для всех участников это историческое событие стало особым моментом, поскольку команде удалось продемонстрировать возможности демонстратора в полном объеме.

"Сплоченная командная работа между двумя партнерами ARGE сыграла ключевую роль в том, что мы смогли интегрировать полностью функциональный, высокоэффективный демонстратор на борт фрегата", — подчеркнул Грубер. "Тесное сотрудничество с командным составом корабля Sachsen позволило наладить прямую связь с непосредственным пользователем. Это позволило напрямую внедрять или реализовывать идеи ВМС в процессе текущей разработки".

"Основные компоненты демонстратора — это действительно высокие технологии. Они являются результатом многолетних исследований обеих компаний-участниц. Многие компоненты системы демонстратора были разработаны специально для проекта и впервые использованы в таком виде", — продолжает д-р Томас Баумгертель, проект-менеджер компании Rheinmetall Waffe und Munition GmbH.

"Более того, учитывая чрезвычайно короткий этап интеграции для системы такой сложности, мы очень гордимся достигнутыми на сегодняшний день результатами и тем, насколько успешно прошли испытания. Впечатляющая производительность эффекторов HEL в процессе защиты надводных боевых кораблей от угроз малой и очень малой дальности может быть заслугой совместных усилий всех участников проекта - экспертов оборонной промышленности, правительственных чиновников и, конечно же, военнослужащих фрегата Sachsen".

Будущие испытания

Дорис Лаарманн, руководитель департамента по лазерному оружию в MBDA Deutschland, и Александр Граф, ответственный за управление программой лазерного оборудования в Rheinmetall Waffe und Munition GmbH, заявили, что нынешние испытания заложили основу для внедрения систем и возможностей лазерного вооружения в Бундесвере, а это значит, что оборонная промышленность может продвигаться по пути создания лазерных систем, которые помогут защитить войска в любой точке мира.

Компания планирует провести следующие испытания до середины 2023 года. В рамках будущих экспериментальных кампаний будут реализованы новые сценарии, которые позволят оценить возможности демонстратора. Данные, собранные в процессе тестирования, позволят определить, какую работу еще предстоит проделать на пути к полнофункциональному, оперативному лазерному оружию.

"Будущие системы высокоэнергетического лазерного оружия (HEL) для ВМС будут особенно полезны для защиты от беспилотников и роев дронов, а также для поражения атакующих скоростных катеров на близком и очень близком расстоянии. Кроме того, такая система может быть спроектирована и для большей мощности, что позволит ей уничтожать управляемые ракеты и минометные снаряды", — заключили в компании Rheinmetall Waffe Munition.

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Источники: Twitter, Journal Interesting Engineering, Rheinmetall Waffe Munition
1. (https://twitter.com/BaainBw/status/1585525065428369408)
2. (https://interestingengineering.com/innovation/german-navy-energy-laser-weapon)
3. (https://www.rheinmetall.com/en/rheinmetall_ag/press/news/latest_news/index_35584.php)

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#беспилотники #вмс #вс германии #высокоэнергетическое лазерное оружие
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