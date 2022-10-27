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Новая комбинированная терапия устойчивых форм ИМП успешно прошла все три фазы клинических испытаний
Исследователи, участвующие в клиническом испытании под руководством Ратгерса, обнаружили, что комбинированный препарат особенно эффективен при лечении лекарственно-устойчивых инфекций.
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Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) - это распространенная группа неспецифических инфекционных процессов, которые как правило хорошо поддаются лечению. Однако в ходе лечения могут возникнуть опасные осложнения, особенно когда бактерии становятся устойчивыми к лекарственным препаратам. Для терапии устойчивых ИМП учёные разработали новый комбинированный препарат, который показал высокую эффективность в клинических испытаниях 3-й фазы.

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Модель мочевыделительной системы человека. Depositphotos

Обычно ИМП лечится с помощью антибиотиков, но при наличии дополнительных факторов риска течение инфекций может осложниться. К ним относятся обструкция мочевыводящих путей, катетеры, лихорадка или сепсис - всё это может затруднить подавление патогена. Хуже всего то, что некоторые микроорганизмы все чаще вырабатывают устойчивость к антибиотикам. Для это необходимо разрабатывать новые лекарства.

В клиническом исследовании ALLIUM третьей фазы изучалась эффективность комбинации двух таких препаратов, известных как цефепим и энметазобактам. Первый из них является антибиотиком, используемым с 1990-х годов, а второй - более современная молекула, получившая статус "Fast Track" от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

В испытании принимали участие более 1000 человек с осложненными ИМП. Оно проводилось в 90 населенных пунктах Европы, Южной Африки и Северной и Южной Америки с сентября 2018 года по ноябрь 2019 года. Некоторые участники получали новый комбинированный препарат, а другие - традиционное лечение пиперациллином и тазобактамом. Около 79% пациентов в группе нового препарата успешно прошли курс терапии, по сравнению с 58,9% пациентов, получавших лечение по старой схеме.

Важно отметить, что 20% испытуемых имели инфекцию, вызванную бета-лактамазами расширенного спектра (ESBL), которые устойчивы к существующим лекарствам. Результаты в этой подгруппе были такими же, как и в основной когорте - у 73% пациентов, принимавших новую комбинацию, инфекция полностью исчезла, по сравнению с 51% волонтеров, принимавших стандартную терапию.

"Этот новый антибиотик превосходил классическую терапию", - утверждает Кит Кей, главный автор проекта. "Он открывает широкие возможности для лечения ИМП".

Учитывая многообещающие результаты 3-й фазы, команда планирует подать заявку на одобрение FDA в начале 2023 года.

Результаты данного эксперимента были зарегистрированы в издании Journal of the American Medical Association (JAMA).

Источник: Rutgers University, Journal of the American Medical Association 

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1. (https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2796946)
2. (https://www.rutgers.edu/news/new-drug-found-effective-treating-complicated-urinary-tract-infections)

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#антибиотик #имп #инфекции мочевыводящих путей #комбинированный препарат #терапия имп
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