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Французская компания Baluchon представила последний проект крошечного дома Milanda. На этот раз длина жилища составляет всего 6 метров. Однако, несмотря на столь компактные размеры, в Milanda есть все необходимое для комфортного проживания своего владельца на севере Франции - включая хорошо оборудованный домашний офис.
Milanda построена на базе двухосного прицепа и отделана красным кедром с зеленым алюминиевым профилем. Каркас дома выполнен из ели, в качестве утеплителя используется смесь хлопка, льна и конопли, а питание осуществляется от стандартной розетки в стиле RV.
Посетители могут попасть в дом через двойные стеклянные двери, которые полностью раскрываются наружу. Упомянутая офисная зона - это, по сути, просто уголок, спрятанный под лестницей, интегрированной в кладовку, тем не менее здесь поместился нормальный стол и стул, в отличие от более неудобных спален, которые можно увидеть в модели Sauvage от Baluchon. Наличие большого окна поможет избежать ощущения темноты и стесненности.
В гостиной, расположенной рядом, есть большой диван-кровать для гостей и дровяная печь. Кроме того, обеденный двухместный стол можно сложить, когда он не используется.
Кухня в Milanda довольно невелика, как собственно и положено французским крошечным домикам. В ней есть полноразмерная духовка с четырех конфорочной плитой, работающей на пропане, а также полки, кладовка, холодильник и раковина. Через дверь можно попасть в ванную комнату, которая выглядит очень компактной, но при этом в ней есть душ и туалет.
Лестница, встроенная в кладовку, обеспечивает доступ в единственную спальню Milanda. Это типичная для крошечных домов зона сна в стиле лофт с низким потолком и достаточным пространством для двуспальной кровати.
Недавно Миланда была доставлена своему владельцу в Ол-де-Франс. Точная цена этого дома не сообщается, но обычно стоимость домов Baluchon начинается от 80 000 евро (примерно 78 000 долларов США).
Source: Baluchon, journal Newatlas
1. (https://newatlas.com/tiny-houses/milanda-baluchon-home-office/)
2. (https://www.tinyhouse-baluchon.fr/nos-tiny-houses/tiny-house-milanda/)