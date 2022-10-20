Точная цена дома не сообщается, но, как правило, стоимость домов Baluchon начинается от 80 000 евро (около 78 000 долларов)

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Milanda от Baluchon недавно была доставлена своему владельцу в Ол-де-Франс. Baluchon

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Французская компания Baluchon представила последний проект крошечного дома Milanda. На этот раз длина жилища составляет всего 6 метров. Однако, несмотря на столь компактные размеры, в Milanda есть все необходимое для комфортного проживания своего владельца на севере Франции - включая хорошо оборудованный домашний офис.

Milanda отделана красным кедром и оформлена зеленым алюминиевым профилем. Baluchon

Milanda построена на базе двухосного прицепа и отделана красным кедром с зеленым алюминиевым профилем. Каркас дома выполнен из ели, в качестве утеплителя используется смесь хлопка, льна и конопли, а питание осуществляется от стандартной розетки в стиле RV.

Посетители Milanda могут попасть в дом через двойные стеклянные двери, которые полностью раскрывают внутреннее пространство дома. Baluchon

Посетители могут попасть в дом через двойные стеклянные двери, которые полностью раскрываются наружу. Упомянутая офисная зона - это, по сути, просто уголок, спрятанный под лестницей, интегрированной в кладовку, тем не менее здесь поместился нормальный стол и стул, в отличие от более неудобных спален, которые можно увидеть в модели Sauvage от Baluchon. Наличие большого окна поможет избежать ощущения темноты и стесненности.

Диван-кровать Milanda имеет довольно большие размеры и служит спальным местом для гостей. Baluchon

В гостиной, расположенной рядом, есть большой диван-кровать для гостей и дровяная печь. Кроме того, обеденный двухместный стол можно сложить, когда он не используется.

В Milanda есть небольшой обеденный стол на двух человек, который складывается, если в нем нет необходимости. Baluchon

Кухня в Milanda довольно невелика, как собственно и положено французским крошечным домикам. В ней есть полноразмерная духовка с четырех конфорочной плитой, работающей на пропане, а также полки, кладовка, холодильник и раковина. Через дверь можно попасть в ванную комнату, которая выглядит очень компактной, но при этом в ней есть душ и туалет.

Домашний офис Milanda невелик и спрятан под лестницей. Baluchon

Лестница, встроенная в кладовку, обеспечивает доступ в единственную спальню Milanda. Это типичная для крошечных домов зона сна в стиле лофт с низким потолком и достаточным пространством для двуспальной кровати.

В доме Milanda есть одна спальня, которая представляет собой типичное для крошечных домов пространство в стиле лофт с низким потолком. Baluchon

Недавно Миланда была доставлена своему владельцу в Ол-де-Франс. Точная цена этого дома не сообщается, но обычно стоимость домов Baluchon начинается от 80 000 евро (примерно 78 000 долларов США).

Кухня Milanda включает полноценную духовку, четырех конфорочную плиту, работающую на пропане, а также раковину, холодильник и шкафчики. Baluchon

Source: Baluchon, journal Newatlas

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1. (https://newatlas.com/tiny-houses/milanda-baluchon-home-office/)

2. (https://www.tinyhouse-baluchon.fr/nos-tiny-houses/tiny-house-milanda/)