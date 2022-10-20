Крупные рыбы, такие как желтоперый тунец, могут использовать грубую кожу акул, чтобы избавиться от паразитов, которые присосались к их голове, глазам или жабрам.

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Возможно, некоторые виды рыб предпочитают чесаться об акул, а не о своих сородичей, потому что акулья кожа обладает идеальной текстурой для удаления наружных паразитов, считают учёные

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Крупные рыбы, такие как желтоперый тунец, могут использовать грубую кожу акул, чтобы избавиться от раздражающих паразитов. Christopher D. H. Thompson

"Кожа акулы в одном направлении очень гладкая, а в другом - как наждачная бумага", — рассказывает Крис Томпсон из University of Western Australia. "Почесываясь о грубую шероховатую поверхность, некоторые виды крупных пелагических рыб таким образом избавляются от паразитов, присосавшихся к их голове, глазам или жабрам".

Чтобы узнать больше о симбиотических отношениях и поведенческом взаимодействии между акулами и другими рыбами, Томпсон и его команда установили плавающие подводные камеры с кормушками в 36 различных регионах Тихого, Индийского и Атлантического океанов. Каждая из таких видеокамер могла записать от 2 до 3 часов видеоматериалов. За более чем 6000 развертываний команда зафиксировала более 117 000 отдельных животных 261 вида.

В результате анализа тысяч часов видеоматериалов выяснилось, что желтоперый тунец (Thunnus albacares) совершал около 44 процентов от всех манипуляции по соскабливанию. Чаще всего роль бесплатного скраба выполняли голубые акулы (Prionace glauca), которые становились "жертвами" в 58 процентах случаев.

Почти во всех случаях рыба скреблась о заднюю часть туловища акулы, как правило, ближе к хвосту. При этом акулы, практически не испытывали беспокойства. "Я был несколько удивлен тем, насколько бесстрастными и невозмутимыми были акулы", — говорит Томпсон.

В 17 процентах случаев рыба терлась о представителей своего вида. Мелкие рыбы реже использовали акул в качестве персональной пемзы. Эксперты полагают, что это может быть связано с тем, что у мелких животных выше риск быть съеденными во время такой процедуры.

"Что делает эту работу действительно интересной, так это огромное количество наблюдений (за процессом соскабливания) и… то, что они получили действительно уникальные высококачественные материалы", — говорит Иэн Барбер из Университета Ноттингем Трент в Великобритании.

Барбер отмечает, что эта работа позволяет предположить, что глобальное сокращение численности видов акул может иметь негативные последствия для животных, стремящихся избавиться от вредных паразитов. Разрушение этих взаимоотношений может оказать негативное влияние не только на здоровье и выживание отдельных рыб, но и иметь экономические последствия для человека.





Источники: Journals PLoS One, DOI, Journal New Scientist, Nottingham Trent University

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1. (https://www.ntu.ac.uk/about-us/news/browse-our-news)

2. (https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0275458)

3. (https://www.newscientist.com/article/2343044-tuna-use-sharks-as-back-scratchers-despite-risk-of-being-eaten/)