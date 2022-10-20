Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Ихтиологи считают, что некоторые крупные виды рыб используют кожу акул вместо скраба
Крупные рыбы, такие как желтоперый тунец, могут использовать грубую кожу акул, чтобы избавиться от паразитов, которые присосались к их голове, глазам или жабрам.
рекомендации
Слив топовой 3080 за копейки, смотри
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
3080 за 60 с началом тр в Регарде
4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать
3060 Gigabyte за 30 с началом
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

Возможно, некоторые виды рыб предпочитают чесаться об акул, а не о своих сородичей, потому что акулья кожа обладает идеальной текстурой для удаления наружных паразитов, считают учёные

реклама

Крупные рыбы, такие как желтоперый тунец, могут использовать грубую кожу акул, чтобы избавиться от раздражающих паразитов. Christopher D. H. Thompson

"Кожа акулы в одном направлении очень гладкая, а в другом - как наждачная бумага", — рассказывает Крис Томпсон из University of Western Australia. "Почесываясь о грубую шероховатую поверхность, некоторые виды крупных пелагических рыб таким образом избавляются от паразитов, присосавшихся к их голове, глазам или жабрам".

Чтобы узнать больше о симбиотических отношениях и поведенческом взаимодействии между акулами и другими рыбами, Томпсон и его команда установили плавающие подводные камеры с кормушками в 36 различных регионах Тихого, Индийского и Атлантического океанов. Каждая из таких видеокамер могла записать от 2 до 3 часов видеоматериалов. За более чем 6000 развертываний команда зафиксировала более 117 000 отдельных животных 261 вида. 

В результате анализа тысяч часов видеоматериалов выяснилось, что желтоперый тунец (Thunnus albacares) совершал около 44 процентов от всех манипуляции по соскабливанию. Чаще всего роль бесплатного скраба выполняли голубые акулы (Prionace glauca), которые становились "жертвами" в 58 процентах случаев.

Почти во всех случаях рыба скреблась о заднюю часть туловища акулы, как правило, ближе к хвосту. При этом акулы, практически не испытывали беспокойства. "Я был несколько удивлен тем, насколько бесстрастными и невозмутимыми были акулы", — говорит Томпсон. 

В 17 процентах случаев рыба терлась о представителей своего вида. Мелкие рыбы реже использовали акул в качестве персональной пемзы. Эксперты полагают, что это может быть связано с тем, что у мелких животных выше риск быть съеденными во время такой процедуры.

"Что делает эту работу действительно интересной, так это огромное количество наблюдений (за процессом соскабливания) и… то, что они получили действительно уникальные высококачественные материалы", — говорит Иэн Барбер из Университета Ноттингем Трент в Великобритании. 

Барбер отмечает, что эта работа позволяет предположить, что глобальное сокращение численности видов акул может иметь негативные последствия для животных, стремящихся избавиться от вредных паразитов. Разрушение этих взаимоотношений может оказать негативное влияние не только на здоровье и выживание отдельных рыб, но и иметь экономические последствия для человека.


Источники: Journals PLoS One, DOI, Journal New Scientist, Nottingham Trent University

рекомендации
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде
3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

1. (https://www.ntu.ac.uk/about-us/news/browse-our-news)
2. (https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0275458)
3. (https://www.newscientist.com/article/2343044-tuna-use-sharks-as-back-scratchers-despite-risk-of-being-eaten/)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#экология #акула #акулья кожа #желтоперый тунец #паразиты #тунец
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Из-за энергетического кризиса замерзающая Европа может лишиться лесов
Неизвестную "улыбающуюся" акулу выловил рыбак у берегов Австралии
Ученые вычислили, насколько производство биткоина влияет на земную экологию
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Дефицит топлива отменяется - Европа на 92% заполнила свои газовые хранилища
67
Россия создаст собственный «нефтяной флот» для свободного экспорта без «потолка цен»
9
В Москве завершилась частичная мобилизация, в регионах продолжается, но блогеры уже покинули Россию
87
VELLO анонсировала электровелосипед SUB с запасом хода 250 км и пиковой мощностью 600 Вт
+
Инсайдеры назвали Radeon RX 7900 ХТ потрясающей – 2-кратный рост fps, низкий TDP и выгодная цена
20
Не все партнёры NVIDIA одинаково хороши – 5 видеокарт с неразумной ценой от именитых брендов
13
Нейросеть помогает студентам получать пятерки
5
Для разгона Intel Core i9-13900KF до 6,2 ГГц хватило AIO системы жидкостного охлаждения
14
Вдвое быстрее в растеризации и ещё больше в трассировке лучей — инсайдер о флагмане Radeon RX 7000
22
Финансовый эксперт: скоро цена биткоина возрастёт до 2 миллионов долларов
16
3060 Ti и RX 6650 XT на сегодня самые выгодные видеокарты из расчета fps/цена
5
Эксперты советуют повременить с покупкой видеокарты – сезон скидок уже рядом, а цены снижаются
17
Скидок нет, но вы держитесь – видеокарты NVIDIA и не думают дешеветь после релиза GeForce RTX 4090
3
Стабильные 70 FPS в A Plague Tale: Requiem в 8K RTX 4090 может обеспечить только с DLSS 3.0
13
В разрешении 16K RTX 4090 выдала не больше 10 FPS в Microsoft Flight Simulator
9
Оставим флагманы оверклокерам – 5 процессоров для разумных геймеров по выгодной цене
4
Геймеры превращаются в вымирающий вид – спрос на видеокарты и компьютерные игры резко снизился
7
Энтузиаст протестировал самую быструю и большую видеокарту в мире GeForce RTX 4090 Colorful iGame
1
Игровые студии уже обладают комплектами для разработки PS5 Pro
4
Отечественный техноблогер разобрал мобильную RX 6600m
9

Популярные статьи

Худшие видеокарты AMD с ужасным соотношением цены/fps – 6 GPU, которые стоит обходить стороной
26
Сокет АМ5 - маркетинговый трюк или диагноз
117
"Как у Арматы" - американцы показали прототип танка Abrams X с необитаемой башней
49
Почему Северный поток-1/2 нельзя восстановить, с какой целью ЕС обвиняет РФ в подрыве газопроводов
21
Разбираю и обслуживаю видеокарту Palit GeForce RTX 3060 DUAL после геймера
96
6 необычных гоночных игр
9
Тест 4х моделей кулеров на сокет AM-4
12
Нестандартная ненародная, но реальная игровая сборка за 100+ тысяч
53
Неудачный тест суровой термопасты из мусора, и как датчик ЦП показал температуру чипсета
55
Главные игры октября 2022 года – финал
3

Сейчас обсуждают

wolfire
20:29
как вам хата в чикаго https://www.youtube.com/watch?v=M-DqE4g9Zz0
Уехавшие или поехавшие
Lex001
20:27
\\\... стимулом для покупки RTX 3000 станут скидки и акции таких масштабов, которых мы ещё не видели\\\ Скидки говорите, акции? Хе хе Интересно, до нас это каким то боком докатиться или нет?
Инсайдер: в качестве RTX 4070 NVIDIA предоставит геймерам сильно урезанный вариант RTX 4080 12Gb
Ваня Кислицын
20:25
ну вот, теперь на FX придется водянку ставить что бы переплюнуть 13900к по разгону
Intel Core i9-13900K разогнан до 8812,85 МГц — это абсолютный мировой рекорд среди всех CPU
LoL
20:24
Ясно-понятно, тесты не тесты х) Просто вопросы: А в какой из версий линХ появилась поддержка ам4? В чем выражается поддержка сокетов? Интел в курсе?))
Сокет АМ5 - маркетинговый трюк или диагноз
Артём Николаев
20:24
Форма фар это супер важно. Кто будет делать ходовую часть и главное по каким магистралям оно будет ездить, это вторично. Предлагаю организовать избирательные участки и провести голосование по всем пра...
РЖД выбирает дизайн первого российского высокоскоростного супер-поезда
Андрей Грищенко
20:23
А когда было по другому?😂
Инсайдер: в качестве RTX 4070 NVIDIA предоставит геймерам сильно урезанный вариант RTX 4080 12Gb
Вася Стопкин
20:21
Тихо шифером шурша, крыша едет не спеша.
Как я собирал две мощные системы в одном корпусе Phanteks Enthoo 719 и с чем столкнулся
Артём Николаев
20:15
Нафига нужны две системы в одном корпусе? С корпусами вообще какая-то напасть у местных. Один постоянно старого франкенштейна перепиливает, теперь вот это... почему нельзя просто взять нормальный ящик...
Как я собирал две мощные системы в одном корпусе Phanteks Enthoo 719 и с чем столкнулся
Ruslan К
20:13
Серьезно 5 %в играх а в рабочих приложениях сливают амд
Intel Core i5-13600K с лёгкостью обходит AMD Ryzen 9 7950Х в игровых тестах
Kira625
20:12
Сильно урезанный вариант сильно урезанного варианта. Ясно, понятно ;)
Инсайдер: в качестве RTX 4070 NVIDIA предоставит геймерам сильно урезанный вариант RTX 4080 12Gb
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем