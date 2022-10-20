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Компания Honda Aircraft представила новейший бизнес-джет — HondaJet Elite II
Honda Aircraft на выставке NBAA-BACE представила HondaJet Elite II - новый модернизированный самолет, отличающийся целым рядом ключевых инноваций в области производительности и комфорта
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Модельный ряд легких бизнес-джетов Honda Aircraft пополнился еще одним летательным аппаратом после того, как компания представила HondaJet Elite II на ежегодном мероприятии 2022 National Business Aviation Convention and Exhibition (NBAA-BACE) в Орландо, штат Флорида.

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Заявленный как самый экономичный, самый быстрый, высотный и дальнобойный самолет своего класса, HondaJet Elite II оснащен двумя двигателями GE Honda Aero Engines HF120. Они установлены в конфигурации Over-The-Wing Engine Mount (OTWEM) для более эффективной работы на коротких, необорудованных взлетно-посадочных полосах. Носовая часть, крылья и фюзеляж выполнены из композитного материала по технологии Natural Laminar Flow (NLF) для улучшения характеристик и эффективности.

Благодаря возможности перевозить чуть боле 1400 кг топлива, (по сравнению с 1310 кг), дальность полета Elite II увеличилась почти до 2900км, при этом полная масса летательного аппарата увеличилась до 5030 кг

Honda утверждает, что, начиная с 2023 года, Elite II будет оснащен новым, специально разработанным комплектом авионики на базе интегрированной бортовой системы Garmin G3000. Этот комплекс включает систему стабилизированного захода на посадку, предоставляющую пилоту аудио- и видеоинструкции для уверенного захода на посадку, систему Autothrottle для снижения нагрузки на пилота путем поддержания работы двигателей в пределах запрограммированных характеристик полета, а также систему Garmin Emergency Autoland, позволяющую самолету самостоятельно приземляться без помощи человека. Кроме того, конструкция включает новый наземный спойлер, который максимально повышает эффективность торможения, снижая подъемную силу при посадке, позволяя тем самым ограничить коэффициент нагрузки

Компания предлагает на выбор два варианта окраски фюзеляжа Elite II: Black Edition или Corporate Scheme Design. В интерьере теперь предлагаются следующие цветовые решения: Onyx - нейтральный серо-бежевый цвет кабины с отделкой из натурального дерева; Steel - светло-холодный серый цвет с контрастными вставками из декоративного мрамора. 

Кроме того, в проходах салона уложено современное паркетное покрытие из твердых пород дерева, установлена новая акустическая система, светодиодное освещение с мягким ночным цветом индиго, а также предусмотрена иллюминация главной входной двери. Кресла экипажа отделаны овчиной и теперь имеют на 8 см больше пространства для ног. 

"HondaJet Elite II вновь раздвигает границы своих возможностей на всех фронтах производительности, комфорта и стиля", — рассказывает Хидето Ямасаки, президент и CEO Honda Aircraft Company. "Мы с нетерпением ждем следующего года, чтобы продолжить путь автоматизации наших самолетов, выводя на рынок все более новые и современные технологии".

Коммерческая стоимость новинки составит 6,95 млн. долларов США.

В представленном ниже видеоролике подробно рассказывается о самолете HondaJet Elite II.

Elite II

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Source: Honda Aviation, Wikipedia, Journal Newatlas 
1. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Honda_HA-420_HondaJet)
2. (https://newatlas.com/aircraft/honda-aviation-hondjet-elite-ii-business-jet/)    

3. (https://www.hondajet.com/en/News/Honda-Aircraft-Compani-Reveals-Latest-Aircraft-the-HondaJet-Elite-II)
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