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Вымершие морские организмы помогут ученым предсказывать магнитуду землетрясений
Исследователям из Новой Зеландии удалось обнаружить ранее не учитывавшийся фактор, позволяющий определить потенциальную мощность будущих землетрясений - останки крохотных морских организмов
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Прогнозирование природных катастроф включая мощные землетрясения является чрезвычайно важной задачей, однако при этом довольно сложно учесть все возможные факторы. Недавно исследователи из Новой Зеландии обнаружили важную деталь, которая может повлиять на последствия следующего сильного землетрясения, - останки крохотных морских организмов.

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Исследователям из Новой Зеландии удалось обнаружить ранее не учитывавшийся фактор, позволяющий определить потенциальную мощность будущего землетрясения - крошечные морские окаменелости. Depositphotos

Зона субдукции Хикуранги - крупнейшая линия разлома в Новой Зеландии, пролегающая у восточного побережья Северного острова. Здесь проходит граница Тихоокеанской и Австралийской платформ, (в результате столкновения часть первой уже погрузилась под вторую).  Благодаря наличию зон повышенной активности этот регион может порождать мощные землетрясения. Ранее в этом районе регистрировались землетрясения силой более 8 баллов, и по утверждению экспертов возможны толчки силой до 9 баллов.

Для более точного прогнозирования землетрясений необходимо более тщательное изучение зоны субдукции, но из-за ее морского расположения и большой глубины это весьма проблематично. Поэтому для нового исследования ученые из Te Herenga Waka - Университета Виктории в Веллингтоне изучили аналогичные породы известняка, аргиллита и алевролита на близлежащем участке суши.

В этих отложениях команда обнаружила большое количество кальцита, обычного карбонатного минерала, который в данном случае образовался из раковин крохотных древних морских животных. По мнению специалистов, этот минерал может играть более важную роль, чем принято считать. Если кальцит может растворяться в достаточно больших количествах, он может выступать в качестве смазки для двух тектонических плит, позволяя им легко скользить, не вызывая заметных землетрясений на поверхности. Если же он не растворяется, линия разлома может заблокироваться и накапливать энергию, которая в конечном итоге может высвободиться в виде более мощных толчков.

"Кальцит растворяется быстрее, когда он находится под большим давлением и при более низких температурах", - рассказывает д-р Кэролин Болтон, руководитель проекта. "Он легче растворяется в условиях низких температур - например, при комнатной температуре. Однако с повышением температуры - скажем, глубже к центру Земли - его растворимость снижается. В зоне субдукции температура повышается медленнее, чем на суше - всего на 10ºC на километр. Поэтому разлом очень чувствителен к тому, как ведет себя кальцит - останки древних морских существ. Количество и свойства кальцита из этих организмов представляют собой большую часть головоломки, определяющей, насколько сильным может быть следующее землетрясение".

Хотя группа исследователей выявила этот потенциально новый фактор, пока неясно, как влияние кальцита проявляется в реальном мире. Кроме того, без сложного бурового оборудования трудно проанализировать реальную зону субдукции. Было бы идеально, если бы чисто гипотетически можно было проверить, скользят ли плиты друг по другу или они застряли и потенциально накапливают силы для будущего мощного землетрясения.

"Мы хотели бы выяснить, существуют ли там процессы медленного скольжения?" - объясняет Боултон. "Могут ли породы перемещаться без землетрясений, или они действительно заперты? Если мы ответим на эти вопросы, то сможем понять, каким будет следующее землетрясение".

Результаты данного проекта были представлены в рецензируемом издании Lithos.

Источники: Te Herenga Waka – Victoria University of Wellington, journal Lithos, journal New Atlas

1. (https://newatlas.com/science/tiny-fossils-affect-next-big-earthquake/)

2. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0024493722002407)

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3. (https://www.wgtn.ac.nz/news/2022/10/long-dead-marine-organisms-may-influence-next-major-earthquake)

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#зона субдукции #кальцит #новая зеландия
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