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General Dynamics разрабатывает для армии США AbramsX, гибридный танк нового поколения
"С переходом на гибридную силовую установку танк получит дополнительные возможности и небывалые тактические преимущества". General Dynamics
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Танк следующего поколения компании General Dynamics получит новую гибридную силовую установку, способную обеспечить такой же тактический радиус действия и при этом расходовать на 50 процентов меньше топлива. Об этом сообщает пресс-релиз компании. Боевой танк следующего поколения, получивший название AbramsX, станет важным этапом в реализации планов армии США по сокращению выбросов углекислого газа.

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Танки Abrams X и Stryker компании General Dynamics. General Dynamics

Можно было бы ожидать, что армия США перейдет на электромобили для всех операций, не связанных с выполнением тактических задач. Однако достижения в области электрических силовых установок означают, что даже тактические машины сегодня могут позволить себе переход, хоть и частичный. Помимо экологичности, эта технология может обеспечить и тактические преимущества.

Танк нового поколения Abrams X

Такие преимущества можно увидеть на примере танка нового поколения AbramsX, который компания General Dynamics планирует продемонстрировать на предстоящей ежегодной встрече и выставке армии США в Вашингтоне.

AbramsX оснащен гибридной дизель-электрической силовой установкой, которая, как ожидается, обеспечит значительную экономию топлива за счет снижения его расхода вдвое. Электрическая силовая установка добавит этим танкам возможность бесшумного наблюдения, а также возможность бесшумного движения на низких скоростях.

Преимущества танка

Интересно, что изменения в силовой установке также открывают путь к усовершенствованию конструкции танка. По данным The Drive, самый современный из танков Abrams, M1A2, который в настоящее время находится на вооружении, весит более 73 тонн, что затрудняет их перевозку на кораблях и самолетах. Необходимость уменьшения их веса была учтена в призыве армии США по созданию новых судов маневренной поддержки.

Другим подходом к решению этой задачи является сокращение численности экипажа на AbramsX. Компания General Dynamics пока не уточнила, как именно она планирует это сделать. Однако, следуя примеру других стран, вполне вероятно, что на AbramsX будет использоваться автоматический механизм погрузки вместо того, чтобы задействовать для этой задачи одного члена экипажа.


Кроме того, такая стратегия позволит General Dynamics изменить масштаб башни, что в свою очередь снизит вес и габариты танка в целом. На рендерах, которыми поделилась компания, показано несколько камер вокруг корпуса, которые, вероятно, должны обеспечить 360-градусный панорамный обзор для экипажа. Издание Drive сообщило, что General Dynamics может задействовать дополненную реальность (AR) и передавать изображение с камер непосредственно на визор шлема, как это используется на F-35.

Кроме того, гибридная силовая установка не ограничивается только AbramsX, в ближайшем будущем её появление ожидается и на машинах семейства Stryker, которые будут оснащены микроволновым оружием.

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Источники: General Dynamics, Journal Interesting Engineering, The Drive,
1. (https://interestingengineering.com/innovation/next-gen-tank-hybrid-power-plant)
2. (https://www.thedrive.com/the-war-zone/next-generation-abramsx-tank-will-have-hybrid-powerplant)
3 .(https://www.gd.com/Articles/2022/10/04/general-dynamics-business-units-to-participate-in-ausa-2022)

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#изменение климата #abrams x #general dynamics #танк abramsx #танки нового поколения
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