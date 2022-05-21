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Pentagon: Военные США испытали бронемашину Stryker c лазером на 50 киловатт
Raytheon Intelligence & Space и Kord рассказали о новом оружии, которое может совершить революцию в военном деле
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В пресс-релизе, опубликованном в понедельник, компании Raytheon Intelligence & Space, входящая в подразделение Raytheon Technologies, и Kord, дочерняя компания KBR, рассказали о новом оружии, которое как они считают, может произвести революцию в военных действиях. Новый высокоэнергетический лазер, установленный на Stryker, за четыре недели непрерывных учений с боевой стрельбой поразил несколько минометных снарядов калибра 2,3 дюйма (60 мм) и несколько малых, средних и крупных беспилотников.

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Raytheon Technologies

Новая система вооружения является частью системы противовоздушной обороны армии США Directed Energy Maneuver-Short Range Air Defense, или DE M-SHORAD.

Борьба со все более сложными угрозами

"Солдаты в поле сталкиваются со все более сложными угрозами, и наши проверенные в боях приборы, программное обеспечение и лазеры готовы обеспечить новый уровень защиты", - сказала Аннабель Флорес, президент подразделения электронных боевых систем компании Raytheon Intelligence & Space. " Вооруженные силы поставили нас перед самой сложной задачей - противостоять ракетам, артиллерии и минометам - и мы сделали важный шаг на пути к обеспечению маневренной, ближней противовоздушной обороны, необходимой солдатам".

Военные крайне заинтересованы в разработке оружия, способного защитить войска во время их передвижения по земле, однако до сих пор им не удавалось сделать это эффективно. Это связано с тем, что для предотвращения ударов беспилотников, ракет, артиллерии или минометов по наземным войскам и сопровождающим их транспортным средствам требуется система, способная обнаруживать и планировать предстоящие атаки.

До настоящего момента... Система DE M-SHORAD предназначена для защиты солдат от различных воздушных угроз, "включая беспилотные авиационные системы, винтокрылые летательные аппараты, ракеты, артиллерию и минометы". В производстве этого оружия участвовали две компании: Kord выступила в качестве основного интегратора системы на боевые машины Stryker, а Raytheon Intelligence & Space предоставила модуль высокоэнергетического лазерного оружия класса 50 кВт, специализированную радарную систему захвата, систему управления лучом и датчики наведения.

Новое оружие работает на суше так же хорошо, как в воздухе и на море. Это позволяет ему обеспечить 360-градусное покрытие, которое может защитить базы, аэропорты, стадионы и другие ценные военные или гражданские объекты. Система может использоваться как автономно, так и легко устанавливаться на различные платформы.

Ответ на асимметричные угрозы, такие как беспилотники и минометы

"Наша команда еще раз продемонстрировала, что система HEL полностью интегрирована и готова обеспечить защиту от сложных угроз", - сказал Байрон Брайт, президент KBR Government Solutions. "Имея фактически бесконечный магазин и практически нулевую стоимость одного выстрела, HEL является надежным ответом на асимметричные угрозы, такие как беспилотники и минометы".

Четыре установки DE M-SHORAD будут поставлены в армейские бригадные боевые группы в 2022 году. Лазерные системы — это оптимальное средство военной защиты, но для их грамотной разработки требуется много работы и усилий.

Инженеры должны гарантировать, что мощность луча будет достаточной для быстрого и эффективного поражения целей, а также позаботиться о том, чтобы оружие было оснащено датчиками, способными обнаруживать и отслеживать приближающиеся цели. Как бы то ни было, лазерные системы обеспечивают более низкую стоимость каждого выстрела, поскольку вместо пуль они используют электрическую энергию.

В Министерстве обороны США считают, что такое новейшее дополнение к боевым группам позволит сэкономить средства и при этом эффективно защитить вооруженные силы. В рамках аналогичной инициативы Пентагон в начале этого месяца провел испытания мощной микроволновой технологии под названием "Система Эпирус", способной вывести из строя сразу несколько беспилотников.

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Источники: Raytheon Intelligence & Space 
(https://www.rtx.com/news/news-center/2022/05/16/raytheon-intelligence-space-and-kord-team-up-to-defeat-multiple-mortars-and-lar)

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#дроны #лазер #stryker #атаки #высокоэнергетический #минометы
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