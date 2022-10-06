Ожидается что Северная Корея проведет седьмое ракетно-ядерное испытание в преддверии промежуточных выборов в США в ноябре этого года

Военные Южной Кореи случайно задели собственную базу ВВС во время совместных учений с США. Инцидент не привел к жертвам, но заставил сильно понервничать многих гражданских лиц в этом районе.

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Напряженные отношения между Северной и Южной Кореей были всегда не простые, но в последние дни они еще более обострились после того, как Северная Корея за последние две недели совершила целых шесть пусков баллистических ракет средней дальности. По мнению BBC, страна оправдывает свои запуски тем, что США, Япония и Южная Корея на протяжении последних месяцев провели ряд совместных учений.

Во вторник рано утром Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты средней дальности (БРСД), которая пролетела почти 4 600 километров над Японией и упала в Тихий океан, сообщает издание The Korea Times.

Учения США и Южной Кореи

В ходе скоординированных учений США и Южная Корея запустили по две ракеты. США использовали свои давно проверенные ракеты класса "поверхность-поверхность" - Army Tactical Missile System (ATACMS) с дальностью 300 км. Южная Корея произвела пуски ракет "Хёнму-2". Разработавшиеся в течение многих лет ракеты Hyunmoo-2 имеют дальность до 550 км. Учитывая близость Северной Кореи, ракета Hyunmoo-2, выпущенная с территории Южной Кореи, предположительно способна достичь любой цели на Севере.

Однако во время учений на одной из южнокорейских ракет произошел сбой, и она упала на собственную военно-воздушную базу. По данным NK News, ракета упала менее чем в восьмистах метрах от жилых кварталов.

Согласно сообщениям из социальных сетей, раздался громкий взрыв, после чего вспыхнул пожар. Это заставило местных жителей сильно понервничать, думая, что район подвергся обстрелу. Позже южнокорейские военные подтвердили, что взрыв был вызван одной из их собственных ракет, а пожар - результатом возгорания ракетного топлива. Однако этот инцидент заставил сильно усомниться в возможностях союзников США в регионе.

Что дальше?

ВВС США уже направили истребители F-16 Fighting Falcons из 35-й истребительной эскадрильи на авиабазу Кунсан. Только что покинувший регион авианосец USS Ronald Reagen опять возвращается на Корейский полуостров, сообщает портал Gizmodo.

Эти шаги приведут к дальнейшей эскалации напряженности в регионе, которая сохраняется уже на протяжении нескольких последних месяцев. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пересмотрел ядерные доктрины страны и объявил северную территорию "необратимой" ядерной державой, говорится в докладе BBC.

Спутниковые снимки показывают, что Северная Корея восстановила туннели своего ядерного полигона, которые, как она утверждала, были разрушены в 2018 году. По мнению экспертов, Северная Корея проведет седьмое ракетно-ядерное испытание в преддверии промежуточных выборов в США в ноябре этого года.

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Источники: BBC, Gizmodo, NK News, The Korea Times

1. (https://www.bbc.com/news/world-asia-63153903)

2. (https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2022/10/103_337286.html)

3. (https://www.nknews.org/2022/10/south-korean-missile-fails-during-combined-weapons-test-with-us-forces/)