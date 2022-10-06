Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Межпланетная станция Юнона сделала самый подробный снимок луны Юпитера Европа
Благодаря потрясающему крупному плану космического аппарата Юнона на снимке отчетливо видна ледяная кора Европы
рекомендации
Минус 25% на 3070 в Ситилинке
RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
3060 ASUS - цена идет к 30 тр
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

В сентябре текущего года зонд NASA Juno совершил самый близкий за последние десятилетия рядом с луной Юпитера Европой. Автоматическая станция NASA собрала огромное количество информации, которая поможет астрофизикам лучше понять природу этого холодного космического объекта. В результате последней встречи были получены новые кадры, на которых в сверхвысоком разрешении видны трещины ледяного панциря Европы.

реклама

Color-enhanced image of the Jovian moon EuropaNASA/JPL-Calech/SwRII/MSVS/AndreLuck

 Межпланетная станция Juno достигла орбиты вокруг Юпитера 5 июля 2016 года. За это время она собрала и отправила на Землю удивительные фотоснимки и представила множество полезных данных. 

 Во время близкого пролета к Европе 29 сентября станция Juno приблизилась к поверхности Европы на расстояние около 350 километров и стала первой космической станцией, пролетевшей так близко с момента пролета Galileo в 2000 году. Во время этого "визита" зонд сделал уникальны фотографии луны Юпитера в сверхвысоком разрешении.

Сегодня ученые впервые увидели результаты такого разрешения. На первом снимке, сделанном "Юноной" со столь близкого расстояния, виден потрясающий ландшафт луны, включая различные канавы и хребты. Черно-белый снимок было выполнен с расстояния 410 километров, когда межпланетная станция пролетела мимо на скорости более 86 тысяч километров в час.

На снимке изображена поверхность Европы в разрешении 256 на 340 метров на пиксель. NASA/JPL-Caltech/SwRI

На фотографии изображен участок луны с размерами 150 х 200 километров, который был запечатлен ночью, но подсвечен "блеском Юпитера", или солнечным светом, отраженным от облаков Юпитера. На снимке с разрешением 256-340 метров на пиксель видна необычная структура, напоминающая музыкальную ноту. Яркие пятна, которыми усеян снимок, представляют собой высокоэнергетические частицы, образовавшиеся в результате интенсивного излучения вокруг Луны.

"Этот снимок раскрывает потрясающее четкое изображение области, которая прежде не была запечатлена в таком разрешении и при таких благоприятных условиях освещения", - рассказывает Хайди Беккер, главный специалист Juno’s Stellar Reference Unit - инструмента, с помощью которого было сделано это изображение. "Используя камеру наблюдения за звездами в научных целях, команда продемонстрировала революционные возможности Юноны. Всё это очень интригует. Понимание того, как сформировались эти объекты - и как они связаны с эволюцией Европы - позволит нам лучше понять внутренние и внешние процессы, протекающие в ледяной коре".

рекомендации
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
3050 ASUS уже 30 тр
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Источники: NASA, Journal New Atlas, Wikipedia
1. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Европа_(спутник)
2. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Юнона_(космический_аппарат))
3. (https://newatlas.com/space/striking-juno-closeup-europas-icy-crust/)
4. (https://www.jpl.nasa.gov/news/nasas-juno-gets-highest-resolution-close-up-of-jupiters-moon-europa)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nasa #европа #juno #луна юпитера
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Астрономы представили уникальные снимки телескопа Джеймса Уэбба и рентгеновской обсерватории Чандра
Ученые рассказали, какой астероид может аннигилировать Землю
Европейский парламент проголосовал за перевод мобильной электроники на USB-C порт
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

5 видеокарт NVIDIA, которые лучше обходить стороной – изучаем бессмысленность покупки брендовых GPU
30
В сеть просочились видео раннего геймплея GTA 6
6
Nvidia полностью прекращает свою работу в России
11
76 старых флагманов и других смартфонов Xiaomi 2017-2021 годов получили новую ОС Android 13
2
The Outer Worlds наконец-то получит специальный выпуск для Xbox Series X/S и PS5
+
Премьера Need for Speed Unbound назначена на этот четверг
10
Киты скупают Биткоины, майнеры перешли к накоплению, а аналитики ожидают бычьего ралли криптовалют
4
Есть ли смысл владельцам Ryzen 5 5600X переходить на новый Ryzen 5 7600X – обзор и игровые тесты
27
США обещают построить к 2027 году гиперзвуковую ракету равную Российскому "Авангарду"
11
Core i9-12900K больше не нужен – Ryzen 5 7600X за $300 не уступает в играх флагману за $600
21
Появились первые результаты производительности видеокарты Nvidia RTX 4090
3
Космическая катапульта SpinLaunch успешно доставила полезную нагрузку на целевую орбиту
4
Эксперты сконструировали микробов, которые перерабатывают нефть в дешевый водород
2
Сиквел Cyberpunk 2077, новая трилогия «Ведьмака» и несколько других проектов: CD Projekt рассказала о планах на будущее
+
Старт продаж Ryzen 7000 обрушил цены на мощные геймерские процессоры в магазинах РФ
5
Танкисты из РФ активно используют кустарные способы защиты для повышения выживаемости техники
10
Магазины РФ ощутимо сбросили цены на процессоры AMD – серия Ryzen 5000 со скидкой до 20%
10
Получивший бриллиантовый сертификат качества велозамок не распилишь и болгаркой
9
Геймеры неприятно удивлены стоимостью ремейка Dead Space
5
Ведьмак 4, Ведьмак 5, Ведьмак 6 и продолжение Cyberpunk 2077 – большой анонс от CD Projekt Red
4

Популярные статьи

Чем опасна HIMARS и её слабые стороны - подробно с картинками и большими буквами
276
Ждуны тоже плачут – как перестать надеяться на скидки и купить правильную видеокарту уже сегодня
33
Обзор ПК с барахолки за 50 рублей, от проблем с рамкой сокета до подставы от NVIDIA
34
Обзор нового формата оперативной памяти Dell CAMM DDR5
13
Тест и обзор кулера Jonsbo HX7280 или Черный Китаец vs AMD
21
Факты указывают, что именно США взорвали Северный поток – кто толкает ЕС в каменный век
38
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 24
3
Главные игры первой половины октября 2022 года
15

Сейчас обсуждают

Miki_Sambrero
13:55
Ставлю всегда по 2, это 128гб. А 64 станет минималкой для хорошего ПК)
Samsung рассказывает о будущем DRAM: GDDR7, 32-гигабитная DDR5 и 1000 слоёв V-NAND к 2030 году
[P*D]KilleR
13:48
Что я сейчас прочитал? Сегодня 1-е апреля?
Версия 5.19.12 ядра Linux может повредить дисплей
Ролан Искандаров
13:44
Спасибо за идею, можно и самому вырезать.
Защитная рамка Noctua предотвратит попадание термопасты в вырезы крышки процессоров AMD Ryzen 7000
rusbear
13:40
Вижу Зистакса - ставлю кол.
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 24
Zorro
13:40
В ЕС Свет и ГАЗ по часу в день". Европа переходит к советской системе талонов. гражданам выдают талоны на 5, 20 и 30€ При этом повторная раздача талонов в случае продолжения роста цен не исключается. ...
Европа запретила себе покупать нефть из РФ – почему политики ЕС могут оставить старый свет без газа
Tin Terner
13:38
я так же с ддр2 на ддр4 перепрыгнул)))
Samsung рассказывает о будущем DRAM: GDDR7, 32-гигабитная DDR5 и 1000 слоёв V-NAND к 2030 году
Zorro
13:36
Европа запретила себе покупать нефть из РФ – почему политики ЕС могут оставить старый свет без газа
sevik68
13:36
Разбитый дисплей? Драйвером?
Версия 5.19.12 ядра Linux может повредить дисплей
Ruslan К
13:35
Купи участок там под дачу
Межпланетная станция Юнона сделала самый подробный снимок луны Юпитера Европа
LastAtlant
13:33
А какой смысл, подавляющее большинство (если не все) термопасты - диэлектрики. Кто решит мазать ЖМ лаком замажет кондеи.
Защитная рамка Noctua предотвратит попадание термопасты в вырезы крышки процессоров AMD Ryzen 7000
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем