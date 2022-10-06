Благодаря потрясающему крупному плану космического аппарата Юнона на снимке отчетливо видна ледяная кора Европы

В сентябре текущего года зонд NASA Juno совершил самый близкий за последние десятилетия рядом с луной Юпитера Европой. Автоматическая станция NASA собрала огромное количество информации, которая поможет астрофизикам лучше понять природу этого холодного космического объекта. В результате последней встречи были получены новые кадры, на которых в сверхвысоком разрешении видны трещины ледяного панциря Европы.

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Color-enhanced image of the Jovian moon EuropaNASA/JPL-Calech/SwRII/MSVS/AndreLuck

Межпланетная станция Juno достигла орбиты вокруг Юпитера 5 июля 2016 года. За это время она собрала и отправила на Землю удивительные фотоснимки и представила множество полезных данных.

Во время близкого пролета к Европе 29 сентября станция Juno приблизилась к поверхности Европы на расстояние около 350 километров и стала первой космической станцией, пролетевшей так близко с момента пролета Galileo в 2000 году. Во время этого "визита" зонд сделал уникальны фотографии луны Юпитера в сверхвысоком разрешении.

Сегодня ученые впервые увидели результаты такого разрешения. На первом снимке, сделанном "Юноной" со столь близкого расстояния, виден потрясающий ландшафт луны, включая различные канавы и хребты. Черно-белый снимок было выполнен с расстояния 410 километров, когда межпланетная станция пролетела мимо на скорости более 86 тысяч километров в час.

На снимке изображена поверхность Европы в разрешении 256 на 340 метров на пиксель. NASA/JPL-Caltech/SwRI

На фотографии изображен участок луны с размерами 150 х 200 километров, который был запечатлен ночью, но подсвечен "блеском Юпитера", или солнечным светом, отраженным от облаков Юпитера. На снимке с разрешением 256-340 метров на пиксель видна необычная структура, напоминающая музыкальную ноту. Яркие пятна, которыми усеян снимок, представляют собой высокоэнергетические частицы, образовавшиеся в результате интенсивного излучения вокруг Луны.

"Этот снимок раскрывает потрясающее четкое изображение области, которая прежде не была запечатлена в таком разрешении и при таких благоприятных условиях освещения", - рассказывает Хайди Беккер, главный специалист Juno’s Stellar Reference Unit - инструмента, с помощью которого было сделано это изображение. "Используя камеру наблюдения за звездами в научных целях, команда продемонстрировала революционные возможности Юноны. Всё это очень интригует. Понимание того, как сформировались эти объекты - и как они связаны с эволюцией Европы - позволит нам лучше понять внутренние и внешние процессы, протекающие в ледяной коре".

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Источники: NASA, Journal New Atlas, Wikipedia

1. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Европа_(спутник)

2. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Юнона_(космический_аппарат))

3. (https://newatlas.com/space/striking-juno-closeup-europas-icy-crust/)

4. (https://www.jpl.nasa.gov/news/nasas-juno-gets-highest-resolution-close-up-of-jupiters-moon-europa)