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NASA: Космическая миссия Юнона передала на Землю самые чёткие снимки спутника Юпитера Европы
29 сентября автоматическая межпланетная станция NASA Juno приблизилась к Европе на расстояние 352 км и сделала самые чёткие изображений спутника с разрешением около 1 км на пиксель
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Космический аппарат NASA Juno сделал несколько превосходных снимков Юпитера после того, как в 2016 году был выведен на орбиту этого газового гиганта. Однако это не единственный небесный объект в поле зрения автоматической межпланетной станции NASA. В рамках изучения системы Юпитера Juno проводит исследование одного из крупнейших спутников планеты - Европы. На этой неделе он приблизился к ней на максимально близкое расстояние.

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Увеличенное цветное изображение Европы. Floyd Black Horse

Европа уже давно является предметом пристального внимания ученых, занимающихся поиском жизни за пределами Земли. В течение многих лет астрофизики пристально наблюдали за ней издалека. В результате исследований на луне были обнаружены следы жидкой воды, что укрепило теорию учёных о существовании подповерхностного океана под ледяной оболочкой спутника.

Этот солоноватый водный пласт считается одним из наиболее вероятных мест для зарождения жизни в нашей Солнечной системе. Учёные считают, что "благодаря самому современному набору камер и инструментов автоматическая станция Juno поможет раскрыть секреты океанов Европы". В четверг, 29 сентября 2022 года, исследовательская станция приблизилась к поверхности спутника на расстояние 352 километров и стала первым космическим аппаратом, который так близко подлетал к Европе после полета зонда "Галилео" в 2000 году.

Необработанное изображение Европы. NASA / SwRI / MSSS

В результате Юнона передала одни из самых четких на сегодняшний день изображений Европы с разрешением около 1 километра на пиксель, а также новые данные о ледяной оболочке спутника и его подповерхностной структуре. Первое из этих изображений уже доставлено на Землю. Оно было сделано с расстояния в 1500 километров от поверхности луны. 

"На данный момент еще очень рано утверждать, но, судя по всему, пролет Юноны вокруг Европы был очень успешным", - рассказывает Скотт Болтон, главный исследователь Юноны из Southwest Research Institute in San Antonio. "Эта первая фотография - лишь намек на новые замечательные научные открытия, которые будут сделаны с помощью всего набора инструментов и датчиков Юноны, собравших данные во время пролета над ледяной корой Луны".

Обработанное цветное изображение Европы. NASA/SwRI/MSSS/Thomas Appere/Creative Commons

Ученые уже приступили к изучению исходных снимков Европы, используя цветовые эффекты, чтобы лучше подчеркнуть трещины, разломы и другие особенности поверхности.

Помимо новых данных и снимков, полученных в ходе миссии, Юнона, ученые смогут еще больше узнать о Европе после запуска космической станции NASA Clipper в 2024 году. Этот исследовательский аппарат отправится в глубокий космос, чтобы изучить Европу и окончательно определить, насколько условия на ней пригодны для жизни. Ожидается, что он выйдет на орбиту вокруг Луны уже к 2030 году.

Ледяная поверхность Европы, запечатленная зондом Юнона 29 сентября 2022 года

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Источники: NASA, Journal Newatlas
1. (https://newatlas.com/space/juno-probe-jupiter-icy-moon-europa-first-image/)
2. (https://www.missionjuno.swri.edu/news/nasa-s-juno-shares-first-image-from-flyby-of-jupiter-s-moon)

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#nasa #европа #юпитер #снимки #nasa juno
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