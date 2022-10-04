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JWST: Астрономы обнаружили шаровые скопления, в которых возможно находятся самые первые звезды
Благодаря телескопу Джеймс Уэбб астрономы обнаружили группу гораздо более древних звезд, чем они ожидали.
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Самое первое полноцветное изображение, полученное с борта космического телескопа James Webb, позволило астрономам вновь сделать открытие. На первом полноцветном снимке Джеймса Уэбба, представленном NASA 11 июля, изображена гигантская сеть галактик, уходящая на миллиарды лет в прошлое. Астрономы считают, что внутри этой системы находятся самые отдаленные глобулярные скопления из когда-либо обнаруженных.

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The James Webb image of SMACS 0723. Source: NASA, ESA, CSA, and STScI

Познакомьтесь с Галактикой Искр

Шаровое звёздное скопление — это плотные скопления звезд, происхождение которых до конца не изучено. Млечный Путь является местом обитания примерно 100 таких кластеров. Предполагается, что в них содержится меньше тяжелых химических элементов, чем в новых звездах, таких как наше Солнце. Тем не менее, пока ученые не знают, как и когда они появились.

На новом снимке Джеймса Уэбба, SMACS 0723, показано очень далекое шаровое скопление, увеличенное гравитационным линзированием. Астрономы из Университета Торонто обнаружили этот кластер и назвали его Sparkler Galaxy (Галактика Искр). Дело в том, что он окружен маленькими желто-красными точками, похожими на маленькие искорки. Они подробно описали свои выводы в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Несколько увеличенных изображений Галактики Искр. Source: NASA, ESA, CSA, and STScI 

Если бы не мощности и потенциал Джеймса Уэбба, эти "искры" не были бы нам видны. Благодаря гравитационному линзированию на снимке SMACS 0723 галактика Искра выглядит в три раза больше из-за необычного искажающего эффекта. Гравитационные линзы не только увеличивают удаленные объекты, но и искривляют свет, проходящий мимо них. Кроме того, известно, что они создают "зеркальные" изображения удаленных галактик.

Поначалу эксперты Университета Торонто предположили, что "искры" на самом деле могут быть отдельными объектами, находящимися далеко за или перед Sparkler Galaxy. Однако если учесть, что во всех трех вариантах Sparkler Galaxy видны одни и те же точки, можно предположить, что они связаны между собой.

Джеймс Уэбб всматривается в древнее прошлое

Астрофизики считают, что эти искорки являются шаровыми скоплениями, подобными тем, которые можно наблюдать вокруг Млечного Пути. При этом, важно отметить, что мы видим кластеры, которые существенно старше и были сформированы в гораздо более ранний период истории Вселенной.


Изображение, которое мы наблюдаем в галактике Искр, фактически отображает то, как она выглядела девять миллиардов лет назад, примерно через 4,5 миллиарда лет после Большого взрыва. Команда Университета Торонто объяснила, что скопление галактик имеет более красный цвет, чем ожидалось. А значит, оно более древнее, чем можно было бы предположить, учитывая, насколько ранний период развития Вселенной оно занимает.

По мнению специалистов, шаровые скопления образовались всего через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва. Возможно, они могут содержать материю самых первых звезд, сформировавшихся во Вселенной. В интервью Би-би-си один из астрономов, доктор Ламия Моула из Института астрономии и астрофизики Данлапа в Торонто, заявил: "Когда мы впервые открыли изображение SMACS, мы тоже искали самые далекие события. А потом нас буквально отвлек яркий, сверкающий объект".

Нет ничего удивительного в том, что при изучении изображение SMACS 0723 учёные периодически отвлеклись - фотография буквально до краёв наполнена крохотными сетями звёздных миров, уходящими корнями в очень, очень далёкое прошлое. По-настоящему невероятным в этом изображении является то, что мы, возможно, никогда не сможем полностью проанализировать все эти маленькие скопления звёзд и планет, представленные нам в мельчайших подробностях, благодаря Джеймсу Уэббу.

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Источники: BBC, The Astrophysical Journal Letters.
1. (https://www.bbc.com/news/science-environment-63090818)
2. (https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ac90ca)

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#астрономы #звезды #самые древние звёзды #самые ранние звёзды #шаровое звёздное скопление #шаровое скопление
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