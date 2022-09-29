Видеоролик, снятый компанией, демонстрирует новые силовые установки в действии.

Недавно компания Boeing выпустила видеоролик, в котором продемонстрировала, что программа коммерческой замены двигателей на самолетах B-52 успешно завершила испытания в аэродинамической трубе. Согласно статье журнала The War Zone, опубликованной во вторник, на самолете установлены новые двигатели F130 Rolls-Royce. Впервые информация об этой операции была опубликована в марте 2022 года.

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B-52 в воздухе. US Air Force/Wikimedia Commons

В ролике показан самолет с установленными и работающими двигателями F130 Rolls-Royce.

Видео было опубликовано на официальном аккаунте Boeing в Twitter. В ролике показана модель самолета B-52 в масштабе 4%. Уменьшенная копия самолета находится в трансзвуковой аэродинамической трубе компании. Отмечается, что летательный аппарат проходит испытания с максимальной скоростью 0,92 Маха и помогает собрать данные для будущих летных тестов. На экране видны четыре моторных модуля, в которых в ближайшее время разместятся восемь двигателей Rolls-Royce F130.

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Майк Селтман, инженер по аэродинамике компании Boeing, утверждает, что двигатели F130 будут более экономичными и удобными в обслуживании, чем Pratt & Whitney TF33-PW-103, которые в настоящее время используются на B-52. Эти старомодные и устаревшие двигатели не выпускаются с 1985 года и скоро будут сняты с производства поскольку их обслуживание обходится слишком дорого.

"Цель испытаний в аэродинамической трубе - собрать необходимую информацию, создать базу данных по ошибкам и снизить риск, чтобы в конечном итоге перейти к летным испытаниям, только после этого мы сможем поднять самолет в воздух для заказчика", - рассказывает Селтман в видеоролике компании.

Конкурс на программу коммерческой замены двигателей для B-52 был объявлен ВВС в 2018 году. Компании Rolls-Royce, Pratt & Whitney и General Electric Aviation приняли участие в конкурсной борьбе за контракт стоимостью 500,8 млн долларов, которая длилась три года. В перспективе сумма контракта могла вырасти до 2,6 млрд долларов. Примерно год назад победу одержала компания Rolls-Royce. Согласно новому контракту, компания "произведет замену каждого из восьми двигателей TF33, находящихся на борту 76 самолетов B-52 ВВС".

Между тем, Rolls-Royce утверждает, что новые двигатели позволят достичь на 30% большей топливной эффективности, увеличить дальность полета, улучшить эксплуатационные характеристики, повысить надежность и снизить требования к самолетам-заправщикам.

Rolls-Royce утверждает, что F130 был спроектирован таким образом, чтобы оставаться "на крыле" в течение всего запланированного срока службы. В ближайшем будущем B-52 предстоит пройти ряд серьезных модернизаций, и пока неясно, как эти изменения повлияют на его летно-технические характеристики. Тем не менее, пока все идет по графику, и ВВС США считает, что в ближайшем будущем самолеты B-52 будут летать с новыми, усовершенствованными двигательными установками.

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Источники: The War Zone

1. (https://www.thedrive.com/the-war-zone/this-is-what-the-b-52-will-look-like-with-its-new-rolls-royce-engines)