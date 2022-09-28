Оказалось, что зерна твердого 3D-топлива более стабильны и транспортабельны, по сравнению с другими видами топлива.

Техасский стартап Firehawk успешно испытал ракетные двигатели и топливо, изготовленные методом 3D-печати.

реклама

Как сообщает издание The Dallas Morning News, компания Firehawk, основанная два года назад, недавно переехала в Даллас для разработки концепции своего ракетного двигателя и топлива, напечатанных на 3D-принтере. Проект воплотился в жизнь благодаря генеральному директору Уиллу Эдвардсу и главному инженеру Рону Джонсу, которые разработали структуру топлива и напечатали его на 3D-принтере на специально изготовленной матрице.

Ракетный двигатель и патрубки выхлопной системы. pidjoe/iStock

Структурированное, твердое топливное зерно более стабильно и транспортабельно, чем другие виды горючего, к тому же его сгорание происходит достаточно предсказуемо. На основе этой концепции компания создала уменьшенную версию двигателя и провела его испытания. Кроме того, в настоящий момент стартап работает над созданием ракетного двигателя, который можно было бы использовать для полетов в космос. При этом компания заявила, что одной из сильных сторон технологии является ее адаптивность.

"Это уникальный двигатель с возможностью дросселирования, низкой стоимостью производства и параметрической конструкцией, поэтому мы можем спроектировать его для системы ракетного перехвата или бустера второй ступени", - рассказывает Эдвардс.

"Печать топливных зерен позволяет варьировать характеристики тяги в дополнение к улучшенной безопасности", пишет портал TechCrunch. "Кроме того, весь процесс можно многократно ставить на паузу, замедлять и повторно запускать без всякого риска".

Flying rocket tail 3d illustration. Alexyz3d/iStock

"Наш двигатели могут полностью заменить твердотопливные ракетные аналоги. При практически одинаковых топливных характеристиках они значительно дешевле. Кроме того, сможете контролировать сгорание топлива, а это то, что промышленность находит невероятно привлекательным", - объяснил Эдвардс.

"Потребность в твердотопливных двигателях в оборонной промышленности и научных исследованиях постоянно растет, а улучшенная адаптируемость и прочие характеристики делают Firehawk привлекательной альтернативой для миссий с самыми разными требованиями".

Недавно Firehawk провела испытания двигателей в Космическом центре Стенниса под контролем NASA. Согласно результатам испытаний, двигатели фактически готовы к полету.





Длинный список спонсоров

Новый раунд финансирования серии B предоставит компании возможность проведения дополнительных испытаний, научно-исследовательских и конструкторских изысканий, а также наладить производство двигателей для удовлетворения существующего спроса. На данный момент стартап привлёк $15,5 млн, но в ближайшее время ожидается поступление еще $17 млн.

Помимо Raytheon, среди спонсоров проекта - Star Castle VC, Draper & Assocates, Gof Capital, Cathexis Ventures, Plains VC, Viktorum Capital, Stellar VC, Capital Factor, Echo Investments и Hemisfhere Ventures.

Невзирая на то, что испытываемые в настоящее время силовые установки уже практически готовы к использованию, разработчики считают, что это лишь первый шаг.

"Мы можем создавать совершенно уникальную геометрию топливных зерен, а изменив конструкцию, можно улучшить их характеристики. Нужно лишь отредактировать код и загрузить его в наш 3D-принтер", - отметил Эдвардс.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде 3050 ASUS уже 30 тр 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Источники: Site TechCrunch, The Dallas Morning News

1. (https://techcrunch.com/2022/09/27/firehawks-rocket-engines-and-3d-printed-fuel-hit-testing-milestones-ahead-of-first-launch/)

2. (https://www.dallasnews.com/business/technology/2021/02/04/firehawk-aerospace-wants-to-3-d-print-rocket-fuel-and-is-moving-to-dallas-to-join-the-space-race/)



