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В Норвегии запущен в эксплуатацию "первый в мире" автономный пассажирский электропаром
Судно, разработанное командой Норвежского университета науки и технологии (NTNU), получило название MilliAmpere 2. Оно является частью большого проекта университета Autoferry.
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Учитывая, что строительство мостов над муниципальными водными артериями - дело весьма хлопотное и довольно затратное, нередко многие города предпочитают использовать паромы. Так например, в Норвегии недавно состоялись испытания автономного пассажирского электропарома, который, как утверждается, является первым в своем роде.

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 Очередь из пассажиров, желающих прокатиться на новом пароме MilliAmpere 2. Kai T. Kai T. Dragland/NTNU

Судно, разработанное командой Норвежского университета науки и технологии (NTNU), получило название MilliAmpere 2. Оно является частью большого проекта университета Autoferry.

В рамках экспериментального проекта, который продлится до середины следующего месяца, паром перевозит пассажиров через главный канал в городе Тронхейм. Несмотря на то, что судно способно вместить до 20 пассажиров, на период тестовых испытаний на борту находится не более 12 человек. По данным NTNU, "это первый случай опытной эксплуатации самоходного электрического пассажирского парома на водных артериях города".

Паром MilliAmpere 2, запечатленный на этой фотографии сразу после его официального спуска на воду. Kai T. Dragland/NTNU

По сравнению с предыдущим прототипом (MilliAmpere), модель MilliAmpere 2 стала заметно просторнее, у нее новый дизайн, а под ее палубой установлены более современные технологии. Они представляют собой аккумуляторные батареи, зарядные устройства, компьютеры и систему динамического позиционирования.

На верхней части палубы установлены датчики, включая камеры, LiDAR и радарные модули, которые позволяют парому постоянно следить за окружающей обстановкой, чтобы избежать столкновения со строениями или другими плавсредствами. И хотя паром спроектирован как автономное судно, оператор, находящийся в диспетчерском центре, наблюдает за его работой с помощью датчиков и при необходимости может дистанционно управлять паромом.

Технологии, лежащие в основе MilliAmpere 2, в настоящее время находятся в стадии коммерческой реализации компанией Zeabuz. Этот стартап работает в партнерстве с норвежским оператором Torghatten над созданием автономного парома, который планируется запустить в эксплуатацию в Стокгольме, Швеция, следующим летом.

Источники: Norwegian SciTech News

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1. (https://norwegianscitechnews.com/2022/09/ntnu-trials-worlds-first-urban-autonomous-passenger-ferry/)

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#беспилотный #пассажирский #электропаром
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