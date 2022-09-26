Через 25 лет Биллу Гейтсу будет 91 год, а его бывшей жене, Мелинде Френч Гейтс, - 83 года

Билл Гейтс и его бывшая жена Мелинда Френч Гейтс планируют совместно управлять Фондом Билла и Мелинды Гейтс еще четверть века. В это время Биллу Гейтсу исполнится 91, а Мелинде Френч Гейтс - 83 года. Гейтс объявил о этих планах на саммите Forbes 400 Philanthropy Summit 2022.

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Bill and Melinda Gates. Wikimedia Commons

"Цель нашего фонда - работать еще 25 лет", - отметил Гейтс во время своего выступления на саммите Forbes 400 Philanthropy Summit. "Возможно, именно в этот период мы с Мелиндой окажемся вмести и будем следить за тем, чтобы все шло по плану".

Фонд Билла и Мелинды Гейтс был основан в 2000 году с целью борьбы с бедностью, болезнями, изменением климата и доступности здравоохранения и образования во всем мире. С начало своего существования фонд потратил почти 80 миллиардов долларов на борьбу с такими заболеваниями, как малярия, ВИЧ/СПИД и коронавирус.

Через 25 лет Гейтсу исполнится 91, а Мелинде - 83 года, то начатое дело предстоит продолжить будущему поколению миллиардеров-филантропов.

"Мы считаем, разумным потратить все деньги в эти сроки", - заявил Гейтс в интервью Forbes. "Поэтому мы будем постоянно перераспределять деньги, мы обязались поднять планку расходов на более высокий уровень".

Крупнейшая в мире благотворительная организация

Всего за два месяца до этого объявления филантроп пожертвовал своему фонду 20 млрд долларов. Это пожертвование в сочетании с вкладом Уоррена Баффета в размере $3,1 млрд, сделанным в июне 2022 года, увеличивает эндаумент фонда Билла и Мелинды Гейтс примерно до $70 млрд, что делает его одной из крупнейших благотворительных организацией в мире.

По утверждению Гейтса, в ближайшие 25 лет они "попытаются положить конец инфекционным заболеваниям и всем болезням в целом, создающим в мире дисбаланс, либо путем их полного искоренения, либо путем снижения заболеваемости до минимального уровня".

С момента своего основания The Bill & Melinda Gates Foundation оказал неоспоримое влияние на мировое сообщество. Он сыграл решающую роль в создании Gavi the Vaccine Alliance - глобальной программы здравоохранения, основанной в 2000 году, в рамках которой проводится иммунизация в развивающихся странах. С 2000 по 2020 год программа способствовала вакцинации более 888 миллионов детей в 77 странах посредством плановой иммунизации. Всего в рамках кампаний было проведено более 1,19 миллиарда инъекций. Фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил на финансирование программы более 4 миллиардов долларов, включая 750 миллионов долларов в качестве начального капитала. Одновременно с этим удалось убедить правительства и международные организации здравоохранения выделить еще миллиарды долларов.

В 2010 году Уоррен Баффет вместе с Гейтсом создал программу Giving Pledge, в которой миллиардерам предлагается пожертвовать не менее половины своего состояния на благотворительные цели либо в течение жизни, либо по завещанию.

Летом Гейтс написал в Твиттере, что собирается передать практически все свое состояние на благотворительные цели. " Глядя в завтрашний день, я собираюсь передать все свое состояние в фонд. Я буду двигаться вниз и в конце концБилл и Мелинда Гейтс планируют руководить своим фондом еще 25 летов покину список самых богатых людей мира", - говорится в сообщении.



Источники: Википедиа, Forebs

1. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Клятва_дарения)

2. (https://www.forbes.com/sites/giacomotognini/2022/09/23/exclusive-bill-gates-reveals-the-bill--melinda-gates-foundation-aims-to-run-for-just-25-more-years/)

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