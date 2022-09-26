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Образцы астероида Рюгу, доставленные миссией Хаябуса-2, откроют новые тайны ранней Солнечной системы
Рюгу - это первозданный астероид, который сформировался на самой заре нашей Солнечной системы
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В конце 2020 года автоматическая межпланетная станция "Хаябуса-2" японского космического агентства JAXA доставила на Землю образцы с астероида Рюгу. Миссия "Хаябуса-2" успешно произвела сброс в атмосферу Земли капсулы с материалами, относящимися к периоду зарождения Солнечной системы, а затем продолжила свой путь к следующему астероиду.

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Иллюстрация космического аппарата Hayabusa2. Credit: Wikimedia Commons

Полученные с астероида Рюгу 5,4 грамма (0,2 унции) камней и космической пыли помогут мировому научному сообществу лучше понять раннее формирование нашей Солнечной системы.

Как сообщается в заявлении для прессы, исследователи, изучавшие эти образцы, обнаружили скопления редкоземельных элементов, а также уникальную структуру. О своих выводах они рассказали на страницах журнала Science.

Миссия "Хаябуса-2" проливает свет на эволюцию Солнечной системы

Геофизик профессор Франк Бренкер и команда из Франкфуртского университета были одними из первых ученых, изучивших данные пробы. Для исследования химического состава космического грунта эксперты использовали "самый совершенный запатентованный метод анализа", не повредив при этом ни один из образцов.

Разработанная экспертами методика, получила название "рентгенофлуоресцентная компьютерная томография с использованием синхротронного излучения", или SR-XRF-CT. Новая технология позволила специалистам провести анализ материалов с разрешением менее 100 нанометров. 

JAXA выбрало астероид Рюгу объектом исследования, потому что его высокое содержание углерода могло бы многое рассказать о происхождении жизни в нашей Солнечной системе. Результаты нового анализа подтвердили основную гипотезу учёных - астероид Рюгу изначально был частью родительского астероида, сформировавшегося во внешней солнечной туманности.

Рюгу - первозданный астероид

В одном из гранул грунта, доставленных с астероида, исследователи обнаружили скопление магнетита, минерала оксида железа, а также гидроксиапатита - фосфатного минерала. Данные минералы сформировались в тончайшей структуре, похожей на прожилки. Как установила друга команда исследователей, такие вещества могли образоваться при относительно низкой температуре (менее 40 °C). Учёные считают, что информация, собранная в рамках данного проекта, будет иметь ключевое значение для будущего анализа образцов. 

Астероид Рюгу с расстояния 20 км, запечатленный космическим зондом "Хаябуса-2". Photo credit: JAXA, University of Tokyo, Kochi University, Rikkyo University, Nagoa University, Chiba Institute of Technology, Meij University, University of Aizu and AIST

В частях образцов, содержащих гидроксиапатит, ученые также обнаружили присутствие редкоземельных металлов.

"Редкоземельные металлы встречаются в гидроксиапатите астероида в концентрации в 100 раз выше, чем в других местах Солнечной системы", - объясняет Бренкер, добавив при этом, что металлы редкоземельной группы накапливаются в фосфатном минерале в равных количествах. "Такое равномерное распределение редкоземельных металлов является еще одним свидетельством того, что Рюгу — это первозданный астероид, который образовался на заре нашей Солнечной системы".

 Для выполнения своей миссии "Хаябуса-2" JAXA привлекло около $120 млн. В настоящее время межпланетная станция направляется к следующему астероиду и, как ожидается, прибудет на место к 2031 году.

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Источники: journal Science,  JAXA
1. (https://www.science.org/doi/10.1126/sience.abn8671)
2. (https://aktuelles.uni-frankfurt.de/englisch/analysis-of-particles-of-the-asteroid-ryugu-delivers-surprising-results/)

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#солнечная система #jaxa #рюгу #первозданный астероид #хаябуса-
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