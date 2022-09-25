Rolls-Royce выпускает железнодорожные высокооборотные двигатели MTU для работы на возобновляемых источниках энергии

Компания Rolls-Royce разработала железнодорожные двигатели MTU, предназначенные для работы на экологически чистом топливе, включая гидроочищенное растительное масло (HVO или так называемое возобновляемое дизельное топливо).

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Rolls-Royce выпускает железнодорожные высокооборотные двигатели MTU для работы на возобновляемых видах топлива. Credit: mtu Solutions

HVO — это синтетическое дизельное топливо, получаемое из различных видов растительных масел, в том числе рапсового, подсолнечного, соевого и пальмового, а также некоторых видов животных жиров. Преимущества HVO - экологичное сгорание с сокращением выбросов твердых частиц до 80%, выбросов оксидов азота в среднем на 8% и выбросов углекислого газа до 90% по сравнению с ископаемым дизельным топливом. При использовании возобновляемых источников энергии и зеленого водорода для производства топлива можно полностью нейтрализовать выбросы CO2 в существующих железнодорожных транспортных системах.

Высокооборотные двигатели серии 1800, которые используются в MTU PowerPacks, а также серии 1300 и 1500 для локомотивов и многоцелевых транспортных средств, уже официально одобрены для работы на таких синтетических видах топлива, как HVO. Серия 1600 и многоцелевые двигатели серии 4000 будут допущены к эксплуатации в самом ближайшем будущем.

В настоящее время уже выпущены двигатели MTU серий 1300, 1500 и 1800, а в ближайшее время ожидается выпуск моделей 1600 и 4000.

DB Cargo и RDC Autozug Sylt уже протестировали или в настоящее время тестируют в своих локомотивах двигатели MTU Series 4000 с HVO. С середины августа 2021 года DB Cargo проводит стендовые испытания двигателей и эксплуатационные тесты различных локомотивов, оснащенных двигателем MTU 8V 4000 R41, работающим на синтетическом дизельном топливе. Результаты испытаний после более чем 1 800 часов наработки выглядят весьма перспективно. А RDC Autozug Sylt проводит испытания двигателя MTU класса 4000 R04 на дизель-электрическом локомотиве Vectron DE.

После успешного завершения испытаний с RDC, Rolls-Royce также намерена в начале 2023 года выпустить двигатели серии 4000 R04 для использования с HVO и другими синтетическими дизельными топливами в соответствии со стандартом EN15940. Начиная с июля текущего года RDC уже использует синтетическое дизельное топливо второго поколения самых различных сферах деятельности.

Снижение выбросов CO2 за счет работы существующих двигателей на гидроочищенном растительном масле (HVO/возобновляемое дизельное топливо) может достигать 90%.

Компания Rolls-Royce объявила в 2021 году в рамках своей программы устойчивого развития "Net Zero at Power Systems", что она скорректирует свой портфель продукции таким образом, чтобы к 2030 году новые виды топлива и технологии производства высокооборотных двигателей позволили сократить выбросы парниковых газов на 35% по сравнению с 2019 годом.

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Источники: Journal Inceptive Mind, Site Mtu-Solutions.com, Rolls-Royce

1. ( https://www.inceptivemind.com/rolls-royce-releases-mtu-rail-engines-sustainable-fuels/27544/)

2. (https://www.mtu-solutions.com/eu/en/pressreleases/2022/rolls-royce-releases-mtu-rail-engines-for-sustainable-fuels.html)