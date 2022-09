Окаменелые шарообразные яйца размером с пушечное ядро принадлежат ранее неизвестному виду динозавров.

Как сообщает Live Science, китайские исследователи обнаружили в бассейне реки Цяньшань (провинция Аньхой) яйца динозавров, заполненные кристаллами кальцита.

реклама

Окаменелые шарообразные яйца размером с пушечное ядро принадлежат неизвестному виду динозавров. Учёные обнаружили, что архозавров почти полностью заполнены кристаллами кальцита. Несмотря на то, что первоначально было найдено три яйца, одно из них в последствии было утеряно. Как сообщает источник специалисты, обнаружившее находку, заявили, что третье яйцо было "потеряно и до сих пор находится в процессе поиска".

Ученые считают, что яйца принадлежат новому виду динозавров. Qing He et al/Journal of Paleontology

Уцелевшие яйца вошли в классификатор под названием Shixingoolithus qianshanensis, став представителями нового оовида. Оовиды, оороды и оосемейства представляют собой таксономические описания динозавров, известных только по их яйцам.

Яйца оказались усыпаны кристаллами кальцита.

Ученые описали яйца как тела "почти сфероидной формы размером с пушечное ядро. Найденные объекты имели длину от 4,1 до 5,4 дюйма (10,5-13,7 см) и ширину от 3,9 до 5,3 дюйма (10,0-13,5 см). Сохранившиеся два яйца динозавров представляют собой одно целое и одно расколотое яйца, названные QS-01 и QS-02 в соответствии с последовательностью обнаружения.

Объект (QS-01) представляет большой фрагмент разбитого яйца, внутренняя поверхность которого была "заполнена скоплениями кристаллов кальцита". В рамках исследования были собраны все шесть фрагментов, которые также были покрыты кристаллов кальцита. С помощью штангенциркуля эксперты произвели несколько измерений толщины скорлупы. Рыхлые отложения, скопившиеся на внешней поверхности яйца, были удалены точайшими иглами, а затем очищены в ультразвуковой ванне в лаборатории Geological Laboratory of Anhui University.

Как объясняют исследователи, кальцит, карбонатный минерал, довольно часто встречается в яйцах древних птиц и динозавров. Кристаллы кальцита как обычно образуются, когда карбонат кальция откалывается от скорлупы яйца и осаждается на его внутренней поверхности в виде медленно растущих кристаллов.

Два сохранившихся яйца динозавра (QS-01 и QS-02). Qing He et al/Journal of Paleontology

Как яйца попали в Китай?

Live Science упоминает о предыдущем проекте, опубликованном в 2014 году в журнале Cretaceous Research. Доклад указывает на то, что обнаруженные ранее яйца Shixingoolithus возможно принадлежат другому виду орнитопод - группе утконосых, травоядных и преимущественно двуногих динозавров, которые вырастали до 30 футов (девяти метров) в длину.

Орнитоподы жили со второй половины триасового периода (251,9-201,3 млн. лет назад) до позднего мелового периода (145-66 млн. лет назад), после чего они и все другие неавианосные динозавры были уничтожены в результате удара и последствий астероида Чиксулуб, который врезался в полуостров Юкатан.

После этого катаклизма огромное количества соединений серы попало в стратосферу. Учёные считают, что эти вещества блокировали солнечный свет, охладили Землю и вызывая кислотные дожди. Это изменило химический состав океанов на десятки тысяч лет, что привело к вымиранию около 75 процентов видов растений и животных Земли, включая вышеупомянутых орнитоподов.

Затем в Восточном Китае произошли извержения вулканов, которые отложили огромное количество осадочных пород, превратив регион в настоящую сокровищницу для палеонтологов.

National Geographic сообщает, что только в северо-западной провинции Ляонин в Китае было обнаружено более 60 видов растений, около 90 видов позвоночных и около 300 видов беспозвоночных. По мнению специалистов, такие условия прекрасно подходят для сохранения яиц динозавров.

"Яйца динозавров верхнемелового периода Китая характеризуются огромным количеством, обилием видов и широким распространением. В Китае зарегистрировано около 16 семейств и 35 родов, большинство окаменелостей происходят из бассейна Сися провинции Хэнань, бассейна Наньсионг провинции Гуандун, бассейна Ганьчжоу провинции Цзянси, бассейна Тяньтай провинции Чжэцзян и бассейна Цзяолай провинции Шаньдун", - говорится в исследовании.

Результаты исследования были опубликованы 25 августа в международном издании Journal of Paleontology.

Источники: Journal of Paleontology, National Geographic, Journal Live Science

1. (https://www.livescience.com/cannonball-crystal-dinosaur-eggs-found-in-china)

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде 3050 ASUS уже 30 тр 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

2. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095383622000839)