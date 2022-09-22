DARPA тестирует роботизированные транспортные средства, которые будут ни в чем не уступать пилотируемы машинам

Агентство DARPA объявило о начале серии полевых испытаний в Кэмп-Робертс, штат Калифорния, направленных на создание автономных боевых машин повышенной проходимости. Сообщается, что они не будут уступать в скорости аналогичным автомобилям с экипажем при движении по пересеченной местности.

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Команда RACER достигла контрольной точки и направляется к следующей цели. DARPA

Современные армии — это мобильные боевые подразделения, которые полагаются на скорость и маневренность на всех участках суши - от плоских равнин до пересеченной горной местности. В последнее время, военные технологии развиваются семимильными шагами. По мере того, как автономные транспортные средства становятся все более совершенными, они должны научиться адаптироваться, чтобы ни в чем не уступать человеку.

Для достижения этой цели в партнерстве с Университетом Карнеги-Меллона, Лабораторией реактивного движения NASA и Университетом Вашингтона проводится программа DARPA Robotic Autonomy in Complex Environments with Resiliency (RACER) по разработке автономных программных стеков для роботизированных систем.

Транспортное средство RACER из Университета Вашингтона готовится к выполнению задания. DARPA

По данным DARPA, предварительные испытания, названные Experiment 1, были проведены в начале этого года в Форте Ирвин, штат Калифорния. Вторая серия испытаний проводится в настоящее время в Кэмп Робертс и продлится до 27 сентября. В ходе этих испытаний роботизированные транспортные средства будут двигаться на довольно высоких скоростях в условиях реальных ситуаций.

Experiment 1, включал в себя испытания на шести трассах, представляющих различные ландшафты, с 40 автономными заездами на расстояние около 2 миль (3,2 км) на скорости чуть менее 20 миль в час (32 км/ч). На этих трассах были препятствия, включая камни, кусты и канавы, которые могли серьезно повредить беспилотные автомобили. Помимо этого, в пустыне проверялась способность системы определять, классифицировать и избегать препятствия на более высоких скоростях.

Вездеход RACER демонстрирует способность автономно передвигаться по пересеченной местности. DARPA

Следующая серия, Experiment 2, выйдет за рамки пустынной местности и проверит новые алгоритмы на более крупных возвышенностях, а также возможности роботизированных машин преодолевать крутые склоны, скользкие поверхности и канавы на больших расстояниях, чем в Experiment 1.

"С момента проведения первого этапа испытаний команды работали над улучшением восприятия окружающей среды и планированием навигационных маршрутов путем разработки новых алгоритмов автономности", - рассказывает Стюарт Янг, руководитель программы RACER из отдела тактических технологий DARPA. "Предоставленные DARPA автомобили RACER, используемые в программе, являются высокопроизводительными вездеходами, оснащенными сенсорными и вычислительными технологиями мирового класса. Однако основное внимание команды сосредоточено на вычислительных решениях, поскольку именно эти платформы сталкиваются с постоянно меняющимся рельефом местности".

"Нам необходимы наземные транспортные средства без водителя, способные маневрировать на труднопроходимой местности со скоростью, которая ограничивается только соображениями производительности датчиков, механическими ограничениями и безопасностью. Как минимум, цель программы - производительность программного обеспечения, позволяющая развивать скорость на бездорожье наравне с водителем-человеком".

На видео ниже показано, как RACER проходит испытания.

Источники: DARPA.

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1. (https://www.darpa.mil/news-events/2022-09-16)