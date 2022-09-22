Агентство DARPA объявило о начале серии полевых испытаний в Кэмп-Робертс, штат Калифорния, направленных на создание автономных боевых машин повышенной проходимости. Сообщается, что они не будут уступать в скорости аналогичным автомобилям с экипажем при движении по пересеченной местности.
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Современные армии — это мобильные боевые подразделения, которые полагаются на скорость и маневренность на всех участках суши - от плоских равнин до пересеченной горной местности. В последнее время, военные технологии развиваются семимильными шагами. По мере того, как автономные транспортные средства становятся все более совершенными, они должны научиться адаптироваться, чтобы ни в чем не уступать человеку.
Для достижения этой цели в партнерстве с Университетом Карнеги-Меллона, Лабораторией реактивного движения NASA и Университетом Вашингтона проводится программа DARPA Robotic Autonomy in Complex Environments with Resiliency (RACER) по разработке автономных программных стеков для роботизированных систем.
По данным DARPA, предварительные испытания, названные Experiment 1, были проведены в начале этого года в Форте Ирвин, штат Калифорния. Вторая серия испытаний проводится в настоящее время в Кэмп Робертс и продлится до 27 сентября. В ходе этих испытаний роботизированные транспортные средства будут двигаться на довольно высоких скоростях в условиях реальных ситуаций.
Experiment 1, включал в себя испытания на шести трассах, представляющих различные ландшафты, с 40 автономными заездами на расстояние около 2 миль (3,2 км) на скорости чуть менее 20 миль в час (32 км/ч). На этих трассах были препятствия, включая камни, кусты и канавы, которые могли серьезно повредить беспилотные автомобили. Помимо этого, в пустыне проверялась способность системы определять, классифицировать и избегать препятствия на более высоких скоростях.
Следующая серия, Experiment 2, выйдет за рамки пустынной местности и проверит новые алгоритмы на более крупных возвышенностях, а также возможности роботизированных машин преодолевать крутые склоны, скользкие поверхности и канавы на больших расстояниях, чем в Experiment 1.
"С момента проведения первого этапа испытаний команды работали над улучшением восприятия окружающей среды и планированием навигационных маршрутов путем разработки новых алгоритмов автономности", - рассказывает Стюарт Янг, руководитель программы RACER из отдела тактических технологий DARPA. "Предоставленные DARPA автомобили RACER, используемые в программе, являются высокопроизводительными вездеходами, оснащенными сенсорными и вычислительными технологиями мирового класса. Однако основное внимание команды сосредоточено на вычислительных решениях, поскольку именно эти платформы сталкиваются с постоянно меняющимся рельефом местности".
"Нам необходимы наземные транспортные средства без водителя, способные маневрировать на труднопроходимой местности со скоростью, которая ограничивается только соображениями производительности датчиков, механическими ограничениями и безопасностью. Как минимум, цель программы - производительность программного обеспечения, позволяющая развивать скорость на бездорожье наравне с водителем-человеком".
На видео ниже показано, как RACER проходит испытания.
Источники: DARPA.
1. (https://www.darpa.mil/news-events/2022-09-16)