Кроме того, космическая обсерватория сделала уникальные снимки семи из 14 известных лун Нептуна, включая крупнейший спутник Тритон

Согласно заявлению NASA, опубликованному в среду, космический телескоп James Webb Space Telescope опубликовал первое изображение Нептуна. На этом великолепном снимке запечатлен самый четкий вид этой далекой планеты за последние 30 лет.

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Изображение Нептуна, полученное Веббом. NASA, ESA, CSA, STScI

Вид на кольца Нептуна

На новом изображении Уэбба хорошо видны кольца планеты, некоторые из которых не удавалось разглядеть с 1989 года. Телескопу даже удалось запечатлеть ряд самых тусклых пылевых полос Нептуна.

"Прошло более трех десятилетий с тех пор, как нам в последний раз удалось запечатлеть эти слабые пылевые кольца. Теперь же мы впервые наблюдаем за ними в инфракрасном диапазоне", - отметила в своем заявлении Хайди Хаммель, специалист по исследованию Нептуна и междисциплинарный ученый "Уэбба".

Нептун был впервые открыт в 1846 году и с тех пор не перестает удивлять астрономов. Из-за особенностей химического состава своих недр планета характеризуется как ледяной гигант. В то же время Нептун гораздо богаче элементами тяжелее водорода и гелия, чем его соседи - газовые гиганты Юпитер и Сатурн.

На более ранних снимках космического телескопа Hubble планета выглядела голубой, но благодаря камере Near-Infrared Camera (NIRCam) "Уэбба", снимающей объекты в ближнем инфракрасном диапазоне от 0,6 до 5 микрон, небесный объект приобрел приятный фиолетовый оттенок.

Это объясняется тем, что концентрация метана настолько сильно рассеивает красное и инфракрасное излучение, что планета выглядит довольно темной в ближнем инфракрасном спектре, за исключением мест, в которых наблюдаются высотные облака.

На данном снимке отмечены 7 лун восьмой и самой дальней от Солнца планеты Солнечной системы. НАСА, ЕКА, ККА

James Webb сделал снимки Тритона

Кроме того, "Вебб" запечатлел семь из четырнадцати лун Нептуна, включая Тритон.

"На снимке Нептуна, сделанном "Уэббом", доминирует очень яркая точка света с характерными дифракционными всплесками, наблюдаемыми на многих снимках обсерватории, но это не звезда. Скорее всего, это крупнейший спутник Нептуна - Тритон, поясняют эксперты НАСА в своем заявлении.

Поскольку Тритон покрыт ледяной коркой из конденсированного азота, он отражает в среднем 70 процентов солнечного света, попадающего на него, что позволяет ему сиять ярче Нептуна на новом изображении. Это явление еще более усиливается тем, что атмосфера Нептуна затемнена из-за поглощения метана в этих ближних инфракрасных диапазонах волн.

Необычная обратная орбита Тритона вокруг Нептуна давно озадачивает астрономов, что заставляет их предполагать, что изначально этот спутник был объектом пояса Койпера, который был гравитационно захвачен Нептуном. В следующем году "Уэбб" продолжит изучение Тритона и Нептуна, надеясь получить ответы на некоторые из этих давних вопросов.

James Webb Space Telescope в настоящее время является ведущей космической научной обсерваторией в мире, стремящейся разрешить загадки нашей Солнечной системы и понять таинственные структуры и происхождение Вселенной. За работу телескопа отвечают НАСА и его партнеры, European Space Agency и Canadian Space Agency.

Всего день назад инструмент получил первые изображения и спектры Марса, обнаружив данные об атмосфере, которые не могли обнаружить более ранние космические обсерватории. Можно с уверенностью сказать, что Webb уверенно движется к открытиям, в которых так нуждается человечество, пытаясь лучше понять нашу удивительную Вселенную и существующие в ней небесные объекты, процессы и механизмы.

Источники: Nasa

1. (https://www.nasa.gov/feature/goddard/2022/new-webb-image-captures-clearest-view-of-neptune-s-rings-in-decades)

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