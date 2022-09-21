Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Телескоп James Webb запечатлел кольца Нептуна в мельчайших деталях
Кроме того, космическая обсерватория сделала уникальные снимки семи из 14 известных лун Нептуна, включая крупнейший спутник Тритон
рекомендации
3080 Ti - цена упала на порядок
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

Согласно заявлению NASA, опубликованному в среду, космический телескоп   James Webb Space Telescope опубликовал первое изображение Нептуна. На этом великолепном снимке запечатлен самый четкий вид этой далекой планеты за последние 30 лет.

реклама

Изображение Нептуна, полученное Веббом. NASA, ESA, CSA, STScI 

Вид на кольца Нептуна

На новом изображении Уэбба хорошо видны кольца планеты, некоторые из которых не удавалось разглядеть с 1989 года. Телескопу даже удалось запечатлеть ряд самых тусклых пылевых полос Нептуна.

"Прошло более трех десятилетий с тех пор, как нам в последний раз удалось запечатлеть эти слабые пылевые кольца. Теперь же мы впервые наблюдаем за ними в инфракрасном диапазоне", - отметила в своем заявлении Хайди Хаммель, специалист по исследованию Нептуна и междисциплинарный ученый "Уэбба".

Нептун был впервые открыт в 1846 году и с тех пор не перестает удивлять астрономов. Из-за особенностей химического состава своих недр планета характеризуется как ледяной гигант. В то же время Нептун гораздо богаче элементами тяжелее водорода и гелия, чем его соседи - газовые гиганты Юпитер и Сатурн.

На более ранних снимках космического телескопа Hubble планета выглядела голубой, но благодаря камере Near-Infrared Camera (NIRCam) "Уэбба", снимающей объекты в ближнем инфракрасном диапазоне от 0,6 до 5 микрон, небесный объект приобрел приятный фиолетовый оттенок.

Это объясняется тем, что концентрация метана настолько сильно рассеивает красное и инфракрасное излучение, что планета выглядит довольно темной в ближнем инфракрасном спектре, за исключением мест, в которых наблюдаются высотные облака.

На данном снимке отмечены 7 лун восьмой и самой дальней от Солнца планеты Солнечной системы. НАСА, ЕКА, ККА

James Webb сделал снимки Тритона

Кроме того, "Вебб" запечатлел семь из четырнадцати лун Нептуна, включая Тритон.

"На снимке Нептуна, сделанном "Уэббом", доминирует очень яркая точка света с характерными дифракционными всплесками, наблюдаемыми на многих снимках обсерватории, но это не звезда. Скорее всего, это крупнейший спутник Нептуна - Тритон, поясняют эксперты НАСА в своем заявлении.

Поскольку Тритон покрыт ледяной коркой из конденсированного азота, он отражает в среднем 70 процентов солнечного света, попадающего на него, что позволяет ему сиять ярче Нептуна на новом изображении. Это явление еще более усиливается тем, что атмосфера Нептуна затемнена из-за поглощения метана в этих ближних инфракрасных диапазонах волн.

Необычная обратная орбита Тритона вокруг Нептуна давно озадачивает астрономов, что заставляет их предполагать, что изначально этот спутник был объектом пояса Койпера, который был гравитационно захвачен Нептуном. В следующем году "Уэбб" продолжит изучение Тритона и Нептуна, надеясь получить ответы на некоторые из этих давних вопросов.

 James Webb Space Telescope в настоящее время является ведущей космической научной обсерваторией в мире, стремящейся разрешить загадки нашей Солнечной системы и понять таинственные структуры и происхождение Вселенной. За работу телескопа отвечают НАСА и его партнеры, European Space Agency и Canadian Space Agency.

Всего день назад инструмент получил первые изображения и спектры Марса, обнаружив данные об атмосфере, которые не могли обнаружить более ранние космические обсерватории. Можно с уверенностью сказать, что Webb уверенно движется к открытиям, в которых так нуждается человечество, пытаясь лучше понять нашу удивительную Вселенную и существующие в ней небесные объекты, процессы и механизмы.

Источники: Nasa

1. (https://www.nasa.gov/feature/goddard/2022/new-webb-image-captures-clearest-view-of-neptune-s-rings-in-decades)

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nasa #космический телескоп джеймса уэбба #нептун #кольца нептуна #снимки james webb #тритон
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

NASA показала демонстрационное видео будущего Земли без ледников
Отельеры из Hilton спроектируют интерьеры для новой космической станции США
SpinLaunch получила финансирование в размере $150 млн на строительство космической центрифуги
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Доходность майнинга постепенно восстанавливается
37
Британские ученые: лампы накаливания могут вернуться и вытеснить светодиодные лампы
19
Видео: трейлер 2D-экшена There Is No Light по случаю релиза на ПК
2
Ethereum PoW не смог занять место Эфира – майнеры спасаются бегством, а инвесторы потеряли миллионы
6
США публично продемонстрируют перспективный бомбардировщик B-21 Raider
394
Американцы продемонстрировали лазерную ПВО мощностью в 300 кВт
16
Глава NVIDIA впервые позирует с игровой видеокартой GeForce RTX 4090 в референсном исполнении
16
Видеокарты в магазинах РФ продолжают дешеветь – GeForce RTX 3050 достигла рекомендованной цены
11
Какой процессор купить, если денег на разгон нет, но есть желание собрать бюджетный игровой ПК
9
NVIDIA официально представила флагманские видеокарты GeForce RTX 4000
128
NVIDIA сравнила уровень производительности RTX 4090 и RTX 4080 с RTX 3090 Ti в 8 играх
11
NVIDIA подпитывает Метавселенную, автомобили и роботов мощными обновлениями Omniverse
1
Сколько всего видеокарт купили майнеры – куда ушли копатели Эфира, и почему видеокарты не дешевеют
10
Обновление Windows 11 вызывает различные проблемы из-за включения изоляции ядра (VBS)
14
Медведи захватили крипторынок, а уже 21 сентября курс Биткоина и Эфира рухнет – Cryptonews
8
Появилось изображение видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition
12
MSI представила модели GeForce RTX 4090 и RTX 4080 серий SUPRIM, SUPRIM Liquid, Gaming и Ventus
23
Сравниваем таблицы характеристик RTX 4090\4080 на архитектуре "Ada Lovelace" с RTX 3090\3080
57
Пугачёва и Галкин против спецоперации – что ждёт российскую богему, и почему актёры не дают интервью
225
NVIDIA представила видеокарты GeForce RTX 40 и DLSS 3, который может генерировать целые кадры
6

Популярные статьи

ТОП-5 причин выбросить свой SSD и перейти на жесткий диск
298
5 видеокарт NVIDIA, которые лучше обходить стороной – ASUS и MSI против геймеров
20
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 23
6
Лицензионная Office 2021 стоит $13.52, а Windows 10 – $6.14 на осенней распродаже со скидками до 62%
Системная плата курильщика - обзор Foxconn WinFast 6100M2MA-RS2
19
Ретроклокинг: LGA 775 – становление
30
Сборка игрового компьютера до 20 тысяч рублей
26
Видеокарта с Авито или новая из магазина – делаем правильный выбор и ищем самую выгодную модель
29
Процессоры и видеокарты от AMD дешевеют — собираем быстрый и недорогой игровой ПК
13
Мои впечатления от игры Dead Space. Часть 3
9

Сейчас обсуждают

Stupid Hohol
18:48
придёт российская армия, и мамку твою со спины "прикроют" и йух ты у псины пососёшь
США публично продемонстрируют перспективный бомбардировщик B-21 Raider
VRoman
18:48
Не от балды, а чтобы продлить спрос на 3000ю серию. 4090 по-моему единственная карточка без излишне завышенной стоимости. Для хх90 уровень в районе $1500 - это нормально, а вот 4080 включаая Ти должны...
Анонсирован смартфон Honor X6 на MediaTek Helio G25
Yilec
18:47
И один ципсошник. Самый героический герой.
США публично продемонстрируют перспективный бомбардировщик B-21 Raider
Yilec
18:46
Для тебя по простому. Чтобы даже ты понял.
США публично продемонстрируют перспективный бомбардировщик B-21 Raider
Павел Красавин
18:46
Статья огонь! Всё по делу!
Представители SEC США предъявили права на блокчейн Эфира и контроль над всеми транзакциями
Taketon
18:44
Да его скоро выкинут с поста, если конечно вообще доживет
Байден потвердил, что в случае вторжения на Тайвань, он отправит сражаться армию США
nikolai3anv
18:44
да ваще то практика показывает что это укропы, Херои, по бабушкам и обстрелу мирняка..
США публично продемонстрируют перспективный бомбардировщик B-21 Raider
Taketon
18:43
Ну скажи спасибо стиму и лично жиробасу гейбу, это он открыл ворота для потока говна. идюшатины
Видео: трейлер 2D-экшена There Is No Light по случаю релиза на ПК
Alex TOPMAN
18:41
Где HOF?! Хотя бы с TBD вместо циферок.
GALAX раскрыла графические процессоры, используемые в картах GeForce RTX 4090 и RTX 4080
Denis Lykov
18:41
Всё - бберрёмм. А там посмотрим ... ))
YouTube позволит зарабатывать на Shorts и сделает каталог с музыкой для коротких видео
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем