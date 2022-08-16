Новая мРНК-вакцина против рака нацелена на лимфатическую систему, стимулируя более сильный иммунный ответ организма

Исследователи из Университета Тафтса создали новую мРНК-вакцину против рака. Новый препарат доставляет вакцину не в печень, а непосредственно в лимфатическую систему организма. Испытания на мышах показали значительное ингибирование опухолей, причем в большинстве случаев рак полностью исчез.

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Новая вакцина против рака с мРНК разработана для воздействия на лимфатическую систему. Ее цель - вызвать более сильный иммунный ответ. Depositphotos

Вакцина против рака работает аналогично вакцинам COVID от Pfizer и Moderna, которые доставляют мРНК в крошечных липидно-жировых пузырьках, которые в конечном итоге взаимодействуют с клетками организма. В результате клетки "считывают" мРНК и производят вирусные антигены - небольшие фрагменты вируса, которые активируют иммунную систему.

В последние годы разработка подобных методов лечения значительно ускорилась, главным образом в связи с пандемией COVID-19. Сегодня этот прорыв открывает возможность применения мРНК-терапии для лечения ряда различных других заболеваний, включая ВИЧ, грипп, малярию, болезнь Лайма, герпес, опоясывающий лишай и даже для восстановления тканей сердца после инфаркта миокарда.

Однако, пожалуй, самой заманчивой мишенью являются онкологические заболевания. В этом случае мРНК является не столько профилактической, сколько терапевтической вакциной, которую вводят онкобольным для лечения существующих опухолей и защиты от рецидива или метастазирования. Испытания показали, что эта технология хорошо сочетается с другими методами лечения, такими как иммунотерапия.

В новом исследовании ученые из Тафтса изучали способы улучшения иммунного ответа, меняя место проникновения мРНК в организм. Известно, что в большинстве случаев молекулы матричной РНК попадают в печень. Однако, по мнению команды, более эффективного иммунного ответа можно добиться, отправив лекарство непосредственно в лимфатическую систему, поскольку именно там иммунные клетки обучаются распознавать нарушителей.

Для этого ученые модифицировали состав липидных наночастиц (ЛНП), транспортирующих мРНК. В результате тестирования различных вариантов ученые выделили ЛНП, которые концентрировались в лимфатических узлах мышиных моделей. Исследователи считают, что ЛНП накапливают на своей поверхности, молекулы, поступающие из кровотока, а затем связывают их со специфическими рецепторами в соответствующем органе-мишени.

В ходе испытаний на мышах с метастатической меланомой было обнаружено, что лечение значительно подавляет опухоли в сочетании с другой терапией, называемой анти-PD-1. Более того, полная ремиссия наступила в 40% случаев, причем рак не рецидивировал даже после того, как ученые впоследствии ввели мышам клетки метастатической опухоли.

"Вакцины против рака всегда были сложной задачей, потому что антигены опухоли не всегда выглядят так "чужеродно", как антигены вирусов и бактерий, к тому же опухоли активно подавляют иммунный ответ", - рассказывает Цзиньцзинь Чен, автор проекта. "Новая вакцина против рака вызывает гораздо более мощную реакцию и способна нести мРНК как крупных, так и малых антигенов. Мы надеемся, что она может стать универсальной платформой не только в качестве терапии от рака, но и для создания эффективных препаратов против вирусов и бактерий".

Результаты данного проекта были зарегистрированы в медицинском издании PNAS.

Источники: Tufts University, Journal PNAS.

1. (https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2207841119)

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2. (https://now.tufts.edu/2022/08/15/new-targeted-cancer-vaccines-eliminate-tumors-and-prevent-recurrence-mice)