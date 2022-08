Исследования показывают, что интерферон бета может предложить потенциально новый путь к лечению. Этот препарат уже используется в терапии рассеянного склероза.

Рассеянный склероз - это хроническое прогрессирующее рецидивирующее нейродегенеративное заболевание, которое клинически проявляется рассеянными неврологическими симптомами, а в патоморфологическом плане - очагами воспаления и демиелинизации с последующим образованием склеротических бляшек в белом веществе головного и/или спинного мозга. К сожалению, это очень распространенное заболевание.

Нервные клетки, атакованные антителами. koto_feja/iStock

По данным ВОЗ и Министерства здравоохранения РФ, почти 200 000 жителей России и более 2,7 миллиона человек в мире страдают рассеянным склерозом. Так как же людям и медицинским работникам удается бороться с этим заболеванием?

Преимущества Интерферон бета-1b

Это заболевание приводит к разрушению миелиновой оболочки - изолирующего слоя белков и жиров, окутывающего нервную ткань. Это приводит к нарушению передачи сигналов от нейронов и обычно лечится препаратами, на основе интерферон бета.

Такие препараты сокращает количество рецидивов, и предотвращают угасание двигательных функций. Это достигается за счет того, что интерферон бета, (известный негликозилированный белок), ингибирует связывание трех компонентов – ионов цинка, С-пептида и альбумина - с эритроцитами. Ученые считают, что это открытие позволит по-новому взглянуть на использование существующего препарата для лечения РС.

"Клетки, вырабатывающие миелин, чувствительны к аденозинтрифосфорной кислоте (АТФ) и оксиду азота (NO) - молекулам, которые в большом количестве присутствуют в крови и пораженных участках мозга больных пациентов с РС. Эритроциты стимулируют выработку NO в выстилке кровеносных сосудов путем высвобождения АТФ. Впоследствии выброс NO приводит к повреждению нервных волокон. Цинк, С-пептид (выделяемый поджелудочной железой вместе с инсулином) и альбумин являются ключевыми участниками последнего процесса, и способны цепляться за красные кровяные тельца", - объясняют ученые.

Антитела атакуют нейроны. Source: Dr_Microbe/iStock

Увеличение доли цинка

Ученые предположили, что поскольку интерферон бета способен связывать цинк, он может быть полезен для пациентов с РС, способствуя усвоению этого минерала. Дана Спенс, профессор биомедицинской инженерии и химии Мичиганского государственного университета, совместно с коллегами изучила эту возможность, проведя соответствующие лабораторные исследования. Полученные результаты оказались довольно неожиданными.

"Красные кровяные тельца пациентов с РС связывают больше цинка, С-пептида и альбумина, чем клетки пациентов контрольной группы. Лечение интерфероном бета уменьшило это взаимодействие в образцах с РС до контрольного уровня. Альбумин усилил связывание цинка и С-пептида с эритроцитами больных РС, но этот эффект исчезал при лечении интерфероном бета", - сообщают исследователи в своем заявлении.

На основании всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: скорее всего, препарат ингибирует связывание альбумина, не позволяя ему транспортировать молекулы С-пептида и ионы цинка в эритроциты, тем самым блокируя производство NO. Авторы проекта уверены, что эта разработка может привести к созданию новых лекарств от рассеянного склероза, которые будут жизнеспособными и легко переносимыми пациентами.

Результаты данного проекта были зарегистрированы в медицинском альманахе ACS Chemical Neuroscience.

Источники: Journal ACS Chemical Neuroscience, Journal Interesting Engineering

1. (https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acschemneuro.2c00332)

2. (https://interestingengineering.com/health/new-use-for-old-multiple-sclerosis-drug-shows-great-promise-for-a-cure)