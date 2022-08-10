Астрономы NASA увидели, как массивная комета врезалась в нашу звезду и мгновенно испарилась

В минувшее воскресенье Солнечная и гелиосферная обсерватория (SOHO) NASA во время наблюдения за солнечными процессами неожиданно обнаружила комету.

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Комета столкнулась с Солнцем. NASA

"Эта обреченная комета почти наверняка была околосолнечной кометой Крейца - фрагментом гигантской кометы, распавшейся много веков назад", - рассказывает астрофизик Тони Филипс. "Вокруг Солнца вращается множество таких обломков, и каждый день, по крайней мере, один из них приближается слишком близко и испаряется. Диаметр большинства из них не превышает нескольких метров, и поэтому они слишком малы, чтобы их можно было изучить. Но иногда внимание ученых привлекают такие крупные экземпляры, как объект, обнаруженный 6 августа".

Комета не смогла противостоять сильному гравитационному притяжению Солнца, сообщает CNET.

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Если ориентироваться на приведенное выше изображение, то можно с уверенностью сказать, что комета испарилась под воздействием мощного солнечного излучения.

Подробнее о кометах

Кометами называют небольшие небесные тела Солнечной системы, которые при прохождении вблизи Солнца начинают нагреваться и выделять газ. Размер комет может варьироваться от нескольких сотен метров до десятков километров.

По утверждению NASA, "кометы - это гигантские космические ледники из замороженных газов, метеорного вещества и пыли, которые вращаются вокруг Солнца. В своем обычном охлажденном состоянии они достигают размеров небольшого города. Когда комета приближается к Солнцу, она нагревается и выбрасывает клубы пыли и газа, образуя гигантскую светящуюся кому размером, превышающим диаметр большинства планет. (В поперечнике кома может достигать 100 тыс км.) Некоторые наиболее яркие кометы по мере приближения к Солнцу образуют "хвост" - вытянутый шлейф из кометного вещества, который тянется на миллионы километров. Учёные считают, что большинство комет вращаются вокруг Солнца в поясе Койпера и ещё более далёком облаке Оорта".

Околосолнечные кометы Крейца

Считается, что кометы Крейца, орбиты которых расположены очень близко к Солнцу, являются обломками огромной кометы, распавшейся много столетий назад. Названные в честь немецкого астрофизика Генриха Крейца, эти космические объекты иногда можно наблюдать в светлое время суток невооружённым глазом. Последним представителем это семейства околосолнечных комет стала долгопериодическая комета Икэя-Сэки. Она наблюдалась в далеком 1965 году и, пожалуй, была одной из самых ярких комет прошлого тысячелетия.

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Источники: NASA, Space Weather, Cnet, Википедиа

1. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Комета)

2. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Пояс_Койпера)

3. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Околосолнечные_кометы_Крейца)

4. (https://www.spaceweather.com/archive.php?view=1&day=07&month=08&year=2022)

5. (https://www.cnet.com/science/space/nasa-caught-a-sun-diving-comet-crashing-into-our-star/)