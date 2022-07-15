По результатам масштабного исследования, в котором приняли участие более 20 000 человек в Великобритании, выяснилось, что всего четыре порции алкоголя в неделю могут быть причиной изменений в мозге, связанных со снижением когнитивных способностей. Это первое исследование, которое напрямую коррелирует повышение уровня железа в мозге с умеренным потреблением алкоголя.

Согласно результатам недавнего исследования, в мозге умеренно пьющих людей обнаружено повышенное содержание железа. Depositphotos

Наверное, ни для кого не секрет, что алкоголь не очень полезен для здоровья, но насколько он вреден для нашего организма, до конца не ясно. За последние годы было проведено множество исследований, которые позволили понять всю опасность негативного воздействия алкоголя, начиная от повышенного риска развития онкологических заболеваний и заканчивая структурными повреждениями головного мозга.

Это новое исследование тоже было посвящено воздействию алкоголя на работу головного мозга. Следуя предыдущим экспериментам, связавшим употребление алкоголя с ранним началом деменции, данное исследование было направлено на то, чтобы понять, как именно алкоголь может способствовать снижению когнитивных способностей.

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Гипотеза, лежащая в основе этой работы, возникла из наблюдений, связывающих высокий уровень железа в мозге с нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера и Паркинсона. Ученые обнаружили, что аномальное количество железа накапливается в мозге людей, употребляющих алкоголь в больших количествах, поэтому в данном эксперименте необходимо было выяснить, может ли такая взаимосвязь наблюдаться и у людей, употребляющих алкоголь в умеренных дозах.

В ходе исследования были изучены данные более чем 20 000 человек, включенных в UK Biobank. Данные о потреблении алкоголя были сопоставлены с уровнем железа в мозге, измеренным с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ). Повышенное содержание железа в мозге, особенно в базальных ядрах, было связано с употреблением более семи единиц алкоголя в неделю.

Результаты исследования UK Biobank показывают, что "более медленные исполнительные функции, более низкий уровень интеллекта и более медленное время реакции" могут быть связаны с высоким уровнем железа в базальных тканях головного мозга. Аня Топивала, руководитель проекта из Оксфордского университета, считает, что полученные результаты указывают на потенциальный механизм воздействия алкоголя на снижение когнитивных функций.

"По результатам самого крупного на сегодняшний день исследования, мы обнаружили, что употребление более семи единиц алкоголя еженедельно значительно увеличивает уровень железа в мозге", - сказала Топивала. "А накопление железа, в свою очередь, может быть причиной снижения когнитивных способностей".

В научных кругах одной единицей (порцией или дозой) алкоголя считается 10 мл чистого спирта. Большой бокал вина, например, может содержать от двух до трех единиц алкоголя, а обычная бутылка пива от 1,5 до двух единиц алкоголя.

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Как же тогда потребление алкоголя повышает уровень железа в мозге? Этот вопрос еще предстоит изучить в будущем, однако ученые выдвинули убедительную гипотезу о возможных причинах этого процесса.

"Алкоголь подавляет выработку гепсидина, основного гормона, регулирующего гомеостаз железа", - считают ученые. " Такае супрессия увеличивает кишечную абсорбцию пищевого железа и ограничивает экспорт железа из гепатоцитов".

Наряду с более высоким уровнем железа в организме, алкоголь также снижает уровень тиамина. А дефицит тиамина, спровоцированный алкоголем, нарушает проницаемость гематоэнцефалического барьера. Это может быть одним из способов повышения уровня железа в мозге.

"... Таким образом, если подтвердится, что повышенный уровень железа в мозге является механизмом, с помощью которого алкоголь приводит к снижению когнитивных способностей, появятся возможности для вмешательства в масштабах популяции", - говорится в заключении нового исследования. "Если пониженный уровень тиамина опосредует накопление железа в мозге, то меры по улучшению качества питания и добавки тиамина могут быть распространены не только на сильно пьющих и зависимых людей, как это рекомендуется в настоящее время".

Результаты новой работы были представлены в медицинском издании PLOS Medicine.

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Источники

(https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1004039)