Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Ученые: Даже умеренное употребление алкоголя увеличивает риск развития Альцгеймера и Паркинсона

Согласно результатам недавнего исследования, в мозге умеренно пьющих людей обнаружено повышенное содержание железа, что, в свою очередь, может быть причиной снижения когнитивных функций
[ ] для раздела Блоги
+
3050 дешевле 30 тр в Ситилинке
3070 дешевле 60 тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 70 тр в Ситилинке
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр
В полтора раза снижена цена RX 6600
3070 Gigabyte за 65тр в Регарде

По результатам масштабного исследования, в котором приняли участие более 20 000 человек в Великобритании, выяснилось, что всего четыре порции алкоголя в неделю могут быть причиной изменений в мозге, связанных со снижением когнитивных способностей. Это первое исследование, которое напрямую коррелирует повышение уровня железа в мозге с умеренным потреблением алкоголя.

Согласно результатам недавнего исследования, в мозге умеренно пьющих людей обнаружено повышенное содержание железа. Depositphotos

Наверное, ни для кого не секрет, что алкоголь не очень полезен для здоровья, но насколько он вреден для нашего организма, до конца не ясно. За последние годы было проведено множество исследований, которые позволили понять всю опасность негативного воздействия алкоголя, начиная от повышенного риска развития онкологических заболеваний и заканчивая структурными повреждениями головного мозга.

Это новое исследование тоже было посвящено воздействию алкоголя на работу головного мозга. Следуя предыдущим экспериментам, связавшим употребление алкоголя с ранним началом деменции, данное исследование было направлено на то, чтобы понять, как именно алкоголь может способствовать снижению когнитивных способностей.

реклама

Гипотеза, лежащая в основе этой работы, возникла из наблюдений, связывающих высокий уровень железа в мозге с нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера и Паркинсона. Ученые обнаружили, что аномальное количество железа накапливается в мозге людей, употребляющих алкоголь в больших количествах, поэтому в данном эксперименте необходимо было выяснить, может ли такая взаимосвязь наблюдаться и у людей, употребляющих алкоголь в умеренных дозах.

В ходе исследования были изучены данные более чем 20 000 человек, включенных в UK Biobank. Данные о потреблении алкоголя были сопоставлены с уровнем железа в мозге, измеренным с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ). Повышенное содержание железа в мозге, особенно в базальных ядрах, было связано с употреблением более семи единиц алкоголя в неделю.

Результаты исследования UK Biobank показывают, что "более медленные исполнительные функции, более низкий уровень интеллекта и более медленное время реакции" могут быть связаны с высоким уровнем железа в базальных тканях головного мозга. Аня Топивала, руководитель проекта из Оксфордского университета, считает, что полученные результаты указывают на потенциальный механизм воздействия алкоголя на снижение когнитивных функций. 

"По результатам самого крупного на сегодняшний день исследования, мы обнаружили, что употребление более семи единиц алкоголя еженедельно значительно увеличивает уровень железа в мозге", - сказала Топивала. "А накопление железа, в свою очередь, может быть причиной снижения когнитивных способностей".

В научных кругах одной единицей (порцией или дозой) алкоголя считается 10 мл чистого спирта. Большой бокал вина, например, может содержать от двух до трех единиц алкоголя, а обычная бутылка пива от 1,5 до двух единиц алкоголя.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 Gigabyte Gaming за 50 тр
RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
3070 Ti Gigabyte Gaming за 75 тр
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b>
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже
3080 Ti дешевле 100 тр в XPERT.RU
3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр
100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Как же тогда потребление алкоголя повышает уровень железа в мозге? Этот вопрос еще предстоит изучить в будущем, однако ученые выдвинули убедительную гипотезу о возможных причинах этого процесса.

"Алкоголь подавляет выработку гепсидина, основного гормона, регулирующего гомеостаз железа", - считают ученые. " Такае супрессия увеличивает кишечную абсорбцию пищевого железа и ограничивает экспорт железа из гепатоцитов".

Наряду с более высоким уровнем железа в организме, алкоголь также снижает уровень тиамина. А дефицит тиамина, спровоцированный алкоголем, нарушает проницаемость гематоэнцефалического барьера. Это может быть одним из способов повышения уровня железа в мозге.

"... Таким образом, если подтвердится, что повышенный уровень железа в мозге является механизмом, с помощью которого алкоголь приводит к снижению когнитивных способностей, появятся возможности для вмешательства в масштабах популяции", - говорится в заключении нового исследования. "Если пониженный уровень тиамина опосредует накопление железа в мозге, то меры по улучшению качества питания и добавки тиамина могут быть распространены не только на сильно пьющих и зависимых людей, как это рекомендуется в настоящее время".

Результаты новой работы были представлены в медицинском издании PLOS Medicine.

реклама

Источники
(https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1004039)

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

болезнь альцгеймера болезнь паркинсона деменция деменция альцгеймера алкоголь когнитивные функции
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
49
Главные игры июля 2022 года
30
Ретроклокинг: история Super HEDT
45
Обзор беспроводной игровой гарнитуры ASUS ROG Cetra True Wireless
8
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix G15 (G513RW)
4
Видеокарта Radeon RX 6800 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
25
Главные игры июня 2022 года
35
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS TUF Gaming F15 (FX507Z)
6
Видеокарта Radeon RX 6800: тестирование в играх с классическим рендерингом
9
Обзор и тестирование планшетного компьютера ASUS VivoBook 13 Slate OLED (T3300)
+

Интересные материалы

Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
11 июля 2022 49
Главные игры июля 2022 года
6 июля 2022 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России разработали гиперзвуковую "ракету-убийцу" авианосцев
66
В ближайшие часы огромная комета C/2017 K2 максимально приблизится к нашей планете
2
10 смартфонов Xiaomi получили стабильную глобальную прошивку MIUI 13
+
Стоит ли покупать видеокарты на 12 Гб и 24 Гб видеопамяти – тесты от 8 до 24 Гб в современных играх
27
RTX 3070 потеряла в цене 9000 руб за сутки и стоит дешевле 60 тыс руб, а RTX 3050 дешевле 30 тыс руб
19
В S.T.A.L.K.E.R. 2 будет огромный арсенал оружия, а также вернётся Сидорович
70
На фоне укрепления курса рубля видеокарты в РФ начали дешеветь – GPU NVIDIA со скидками до 20 000р
20
Twitter официально начала судебный процесс против Илона Маска
5
Остановка нового вируса Retbleed на чипах Intel и AMD потребует "скормить" ему до 30% мощности ПК
56
Авторы Factorio взвинтили цену в Steam для российских пользователей до 10 000 рублей
8
Западные бренды могут не вернуться в торговые центры РФ до весны 2023 года
8
Выбираем самый быстрый игровой процессор до 30 000 рублей – 5 моделей по выгодным ценам в РФ
7
Тираж дополнения Monster Hunter Rise Sunbreak перевалил за три миллиона копий
+
Core i9-13900K QS показал впечатляющую производительность и высокий уровень энергопотребления
24
NVIDIA дарит 4 игры стоимостью $130 покупателям видеокарт GeForce RTX 30 – в РФ акция не проходит
21
NVIDIA готовится пересмотреть рекомендованные цены на видеокарты на этой неделе
14
Стоит ли покупать видеокарты от брендовых производителей – 5 выгодных моделей от 13 июля
12
В сеть попало изображение Intel Arc A750 Limited Edition для настольных ПК
+
В российских магазинах цифровой и бытовой техники дефицит товаров – параллельный импорт не помогает
18
Дефицит видеокарт в магазинах РФ подходит к концу – выбираем 5 игровых GPU по выгодным ценам
16

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (июль)
38
Игры для тех, кому нравятся "Пацаны"
10
Пользователи не хотят переходить с Windows 10 на Windows 11 - это провал маркетологов Microsoft
95
Ветер, ветер, ты могуч или Россия дай газа опять и снова
75
Джеймс Уэбб vs Хаббл: Сравниваем качество изображений космических обсерваторий
62
Мир Юрского периода: доминация и унижение классической истории про "динозавриков"
4
Кто чей агент, но нефть и газ стали предательски дорожать вопреки желаниям Байдена
20

Сейчас обсуждают

Иван Романов
11:00
предлагаю странам запада "эффект таноса"..каждому второму выдать оружие с одним патроном и застрелить ближнего своего( желательно родственника)..тем самым ополовинится население и выжившим будет легч...
Кто чей агент, но нефть и газ стали предательски дорожать вопреки желаниям Байдена
Имя
10:56
яндекс товары выдал ссылку на озон там за 27 тыс. рубий, gigabyte , трёхвентиляторная, rev 2.0(lhr), пишет из-за рубежа, computer shop. Интересно это не б.у., после ремонта, без гарантии?
Дефицит видеокарт в магазинах РФ подходит к концу – выбираем 5 игровых GPU по выгодным ценам
Dmitry Mitry
10:55
Мне вот интересно, откуда вы вообще эти цифры берете то? https://cms.zerohedge.com/s3/files/inline-images/gas%20prices.png
Кто чей агент, но нефть и газ стали предательски дорожать вопреки желаниям Байдена
D3m0n
10:54
Тебе только действия с борщом производить ))
Пользователи не хотят переходить с Windows 10 на Windows 11 - это провал маркетологов Microsoft
V.L.A.D.L.E.N
10:54
🤷‍♂️
Авторы Factorio взвинтили цену в Steam для российских пользователей до 10 000 рублей
V.L.A.D.L.E.N
10:54
LOL
Авторы Factorio взвинтили цену в Steam для российских пользователей до 10 000 рублей
Имя
10:54
в nix.ru есть "хотите поторговаться" на блоках питания поиске виделось.
Дефицит видеокарт в магазинах РФ подходит к концу – выбираем 5 игровых GPU по выгодным ценам
Hellbeast
10:53
Вот это тупость, все пункты мимо, как раз таки все эти 20 лет деньги и оседали в основном заграницей, сейчас же наоборот деньги поступает именно в российские банки, параллельный импорт предварительно ...
Кто чей агент, но нефть и газ стали предательски дорожать вопреки желаниям Байдена
Василий Сорокин
10:52
покажи где электроника подорожала на 200%. Ведь это совсем не сложно, даже сайты для этого есть по типу hardprice.ru где можно смотреть динамику цены. Давай ничтожество тупорылое покажи где сейчас ест...
Кто чей агент, но нефть и газ стали предательски дорожать вопреки желаниям Байдена
Василий Сорокин
10:50
Ты дурачок, так никаких пруфов кроме своего бреда и не кинул. Выходит ты реально просто балабол-пиздабол, для которого толчок и есть призвание )))
Кто чей агент, но нефть и газ стали предательски дорожать вопреки желаниям Байдена
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем