Autoliv и POC объединили усилия для снижения травматизма велосипедистов и создали шлем со встроенной подушкой безопасности

Несмотря на то, что велосипедные шлемы обеспечивают надежную защиту, в них все же можно получить травму головы. Это обстоятельство побудило две шведские компании разработать прототип шлема, оснащенного подушкой безопасности, который может иметь решающее значение в чрезвычайных ситуациях.

реклама

Рендеринг финальной версии шлема. Autoliv

Шлем был разработан и испытан в рамках партнерства между производителем систем автомобильной безопасности Autoliv и компанией POC, выпускающей защитную одежду. Несмотря на то, что компании практически не представили каких-либо технических подробностей, удалось узнать, что устройство включает в себя датчики, которые регистрируют резкие движения, связанные с внезапным падением, электронный блок управления, который автоматически надувает подушку безопасности, и собственно саму подушку безопасности.

Последняя представляет собой три тканевых камеры, которые в обычном состоянии скрыты под съемными внешними элементами шлема, но мгновенно раздуваются и увеличиваются в объеме в момент аварии. Они создают давление в 60 килопаскалей (8,7 psi), закрывая голову сверху и с боков.

Как сообщает компания Autoliv, идея заключается в том, что подушка безопасности будет работать как первоначальный поглотитель энергии, а подкладка шлема из пеноматериала будет служить вторичным амортизатором. Утверждается, что такая функциональность не влияет на дизайн, вес и комфорт защитного головного убора - иными словами, при обычной езде он практически не будет, отличается от классического велошлема.

В рамках предварительного испытания (небольшое мероприятие, предшествующее запланированному более крупному эксперименту) шлем был надет на голову манекена для проведения краш-теста, который затем сбрасывался с высоты до 1,8 м (5,9 фута) на плоскую или наклонную поверхность. Подобные испытания имитировали различные типы ударов о дорожное покрытие и другие объекты. По имеющимся данным, результаты испытаний показали, что при ударе на скорости 20 км/ч (12 миль/ч) риск получения травм головы средней тяжести или со смертельным исходом снизился с 80 процентов (в случае использования обычного шлема) до 30 процентов.

Представитель POC заявил, что в ближайшее время начнется следующая фаза исследований, которая, как ожидается, приведет к появлению коммерческого продукта. А пока потенциальным покупателям стоит обратить внимание на уже имеющийся в продаже воротник с подушкой безопасности Hovding, который при падении превращается в шлем, а также оснащенные аналогичными системами рюкзак EVOC и куртку Cirrus.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 Gigabyte Gaming за 50 тр RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом 3 крутых RTX 3070 Ti за копейки 3070 Ti Gigabyte Gaming за 75 тр <b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b> Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже 3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision Компьютеры за 10 тр в Ситилинке -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр 100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Источники: Autoliv

(https://www.autoliv.com/press/autoliv-and-poc-join-forces-reduce-cyclist-head-injuries-helmet-integrated-airbag-2035558)