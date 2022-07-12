Во время испытаний огромной ракеты Илона Маска, предназначенной для полета на Марс, произошел мощный взрыв

Сегодня в рамках программы компании SpaceX по подготовке Starship произошла крупная авария. Во время наземных испытаний прототипа ракеты-носителя, предназначенного для полета на Марс, произошел мощный взрыв. Огненный инцидент случился на предприятии SpaceX в Бока-Чика, штат Техас, и теперь планы по первому орбитальному полету ракеты могут оказаться под угрозой срыва.

реклама

Прототип звездолета SN8 компании SpaceX во время более раннего испытания. SpaceX

Компания SpaceX добилась значительного прогресса в разработке Starship - космического аппарата, который лежит в основе планов генерального директора Илона Маска по созданию обитаемых поселений на Красной планете. В прошлом году после серии неудачных попыток компания наконец-то осуществила суборбитальный полет разгонного модуля Starship и благополучно его приземлила. По словам Маска, он надеется совершить орбитальный полет уже в этом месяце.

В ходе сегодняшних экспериментов был задействован гигантский разгонный модуль первой ступени Super Heavy. С помощью 33 двигателей SpaceX Raptor он должен вывести Starship на околоземную орбиту. Запуск этих двигателей на площадке в Бока-Чика сегодня привел к мощному взрыву, который заметно встряхнул записывающую аппаратуру, о чем сообщает портал NASA Spaceflight.

.

"Да, ничего хорошего. Команда оценивает ущерб", - поделился Маск информацией через Твиттер.

И хотя на первый взгляд всё вокруг ракеты осталось целым и невредимым, бустер некоторое время после инцидента продолжал испускать клубы густого дыма. Маск не стал уточнять возможную причину аварии, но объяснил сложность использования криогенного топлива, которое необходимо для создания необходимой мощности Super Heavy.

"Криогенное топливо - это сложнейшая проблема, поскольку оно испаряется, создавая риск взрыва топливно-воздушной системы в условиях частично насыщенного кислородом воздуха, такого как на Земле", - написал он в Твиттере. "Учитывая это, у нас есть множество датчиков для обнаружения этого. Все подробности позже".

Источники: Twitter (NASA Spaceflight)

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 Gigabyte Gaming за 50 тр RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом 3070 Ti Gigabyte Gaming за 80 тр <b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b> Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри В полтора раза снижена цена RX 6600 Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже 3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision Компьютеры за 10 тр в Ситилинке <b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b> -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр 100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

https://twitter.com/NASASpaceflight/status/1546605684070006784