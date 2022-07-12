Сегодня в рамках программы компании SpaceX по подготовке Starship произошла крупная авария. Во время наземных испытаний прототипа ракеты-носителя, предназначенного для полета на Марс, произошел мощный взрыв. Огненный инцидент случился на предприятии SpaceX в Бока-Чика, штат Техас, и теперь планы по первому орбитальному полету ракеты могут оказаться под угрозой срыва.
реклама
Компания SpaceX добилась значительного прогресса в разработке Starship - космического аппарата, который лежит в основе планов генерального директора Илона Маска по созданию обитаемых поселений на Красной планете. В прошлом году после серии неудачных попыток компания наконец-то осуществила суборбитальный полет разгонного модуля Starship и благополучно его приземлила. По словам Маска, он надеется совершить орбитальный полет уже в этом месяце.
В ходе сегодняшних экспериментов был задействован гигантский разгонный модуль первой ступени Super Heavy. С помощью 33 двигателей SpaceX Raptor он должен вывести Starship на околоземную орбиту. Запуск этих двигателей на площадке в Бока-Чика сегодня привел к мощному взрыву, который заметно встряхнул записывающую аппаратуру, о чем сообщает портал NASA Spaceflight.
"Да, ничего хорошего. Команда оценивает ущерб", - поделился Маск информацией через Твиттер.
И хотя на первый взгляд всё вокруг ракеты осталось целым и невредимым, бустер некоторое время после инцидента продолжал испускать клубы густого дыма. Маск не стал уточнять возможную причину аварии, но объяснил сложность использования криогенного топлива, которое необходимо для создания необходимой мощности Super Heavy.
"Криогенное топливо - это сложнейшая проблема, поскольку оно испаряется, создавая риск взрыва топливно-воздушной системы в условиях частично насыщенного кислородом воздуха, такого как на Земле", - написал он в Твиттере. "Учитывая это, у нас есть множество датчиков для обнаружения этого. Все подробности позже".
Источники: Twitter (NASA Spaceflight)
https://twitter.com/NASASpaceflight/status/1546605684070006784