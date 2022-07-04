Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего (UCSD) продемонстрировали инновационный метод редактирования генов CRISPR, который заключается в корректировки мутации путем копирования такого же участка из здоровой хромосомы. Оказалось, что такая технология работает намного эффективнее, по сравнению с обычным разрезанием и склеиванием ДНК.
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Как правило, при многих генетических заболеваниях дефектная мутация развивается только на одной хромосоме, тогда как другая содержит рабочую версию того же гена. Новый инструмент CRISPR исправляет мутацию в одной хромосоме путем копирования здорового гена из другой (этот механизм команда назвала репарацей гомологичной хромосомы - HTR)
Чтобы продемонстрировать технологию в действии, учёные сконструировали плодовых мушек с визуально заметной мутацией - абсолютно белыми глазами, на которых в случае успешного редактирования генов должны были образоваться красные участки. Что собственно и произошло: после окончания эксперимента на глазах большинства насекомых появился красный пигмент.
Эксперты обнаружили, что метод HTR можно сделать еще более эффективным, если использовать совместно с другой недавно разработанной технологией CRISPR под названием "Nickases". Обычный фермент Cas9 разрезает обе нити ДНК, что снижает вероятность успеха и может привести к ошибкам. Но технология Nickases разрезают только одну нить ДНК, позволяя редактировать геном более аккуратно и безопасно.
В испытаниях на плодовых мушках технология CRISPR-Cas9 показала низкую степень восстановления генома - всего 20-30 процентов (при этом у дрозофил наблюдалось лишь частичное восстановление красного пигмента). Объединив данную технологию с методикой, Nickases удалось увеличить этот коэффициент до 50 -70 процентов, "почти полностью вернув нормальный цвет глаз насекомых с гораздо меньшим количеством непреднамеренных мутаций".
По мнению участников проекта, "новую методику в перспективе можно использовать для лечения человеческих клеток, однако для этого необходимо проделать огромную работу".
"Мы пока не знаем, как этот процесс будет работать на клетках человека и удастся ли его применить к тем или иным генам", - сообщила Аннабель Гишар, старший автор исследования. "Весьма вероятно, что для получения эффективной HTR в отношении мутаций, вызывающих заболевания, которые несут человеческие хромосомы, потребуется некоторая корректировка".
Исследование было опубликовано в журнале Science Advances.
Источники: UCSD, Journal Science Advances, Википедиа
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Репарация_ДНК)
(https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abo0721)
(https://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/soft-crispr-may-offer-a-new-fix-for-genetic-defects)