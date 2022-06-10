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Филиппины построят крупнейшую в мире электростанцию с солнечными панелями на 3500 МВт и хранилищем энергии на 4500 МВтч
Второй по богатейший человек на Филиппинах построит гелиоферму с солнечными панелями мощностью до 3500 МВт и аккумуляторами емкостью до 4500 мегаватт-часов.
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Второй богатейший человек Филиппин Энрике Разон собирается построить "крупнейшую в мире" солнечную электростанцию с солнечными панелями мощностью 2500-3500 мегаватт и аккумуляторными батареями емкостью 4000-4500 мегаватт-часов.

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Это позволит получить достаточно чистой энергии, чтобы предотвратить сжигание 1,4 миллиона тонн угля в год, и тем самым увеличить поставки возобновляемой энергии в страну, говорится в пресс-релизе.

Аэрофотоснимок большой фермы солнечных батарей. grandriver/iStock

Гигантский массив солнечных панелей на Филиппинах

Terra Solar Philippines, подразделение Terra Renewables Holdings, Inc., дочерней компании по возобновляемым источникам энергии в Prime Infrastructure Holdings, Inc. миллиардера Энрике Разона, будет осуществлять проект в сотрудничестве с Solar Philippines Power Project Holdings, Inc.

В опубликованном в среду заявлении Prime Infra говорится, что планируемый объект будет поставлять 850 мегаватт в Manila Electric Co., крупнейшую филиппинскую энергетическую компанию, которая распределяет электроэнергию в столице и прилегающих районах.

Для сравнения, это эквивалентно мощности некоторых атомных электростанций. Проект обеспечит полную доступность электроэнергии в часы пикового потребления. По расчетам Terra Solar, вырабатываемой электроэнергии будет достаточно, чтобы ежегодно замещать 1,4 миллиона тонн угля или 930 000 литров нефти.

Благодаря помощи Solar Philippines Power Project Holdings в сооружении солнечной станции, проект планируется завершить в два этапа в 2026 и 2027 годах. Однако предполагаемое местоположение и стоимость проекта пока не сообщаются. 

Надежность возобновляемой энергии

В целом, в заявлении проект Terra Solar описывается как "модель надежной возобновляемой энергии, которая представляет собой стабильную ценовую политику, не подверженную колебаниям импорта топлива, на протяжении всего 20-летнего контракта". Проект объединяет дешевые фотоэлектрические панели с накопителями энергии, что позволит избавиться от проблемы аккумуляторов для возобновляемых источников энергии. (В них используется литий и кобальт, которые до сих пор не умеют безотходно утилизировать)

Ожидается, что с 2026 по 2046 год проект позволит сократить выбросы парниковых газов и зависимость страны от импорта. Это имеет большое значение, поскольку, несмотря на то, что в настоящее время Филиппины получают примерно 57% электроэнергии из угля, сжигая эквивалент 29 миллионов тонн высококачественного топлива, по данным агентства Bloomberg, страна имеет одну из самых агрессивных политик в области возобновляемой энергетики во всем регионе.

В дополнение к прогрессу, достигнутому после принятия в 2008 году Закона о возобновляемой энергии, 2020 год стал переломным моментом, который стал возможен благодаря таким знаковым мерам, как "Мораторий на уголь и стандарты портфеля возобновляемых источников энергии " (RPS), которые стимулировали инвестиции в возобновляемые источники энергии, объясняется в пресс-релизе.

Сегодня на Филиппинах доля возобновляемых источников энергии составляет 29,1% от установленной мощности, и она, несомненно, будет увеличена за счет солнечной энергии, что подтверждается строительством крупнейшей в мире солнечной электростанции. Тем временем остальные страны движутся в том же направлении; например, в Саудовской Аравии в настоящее время строится крупнейшая в мире паровая электростанция, также работающая на солнечной энергии.

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Источники: Bloomberg, Prime Infrastructure Holdings, Arab News
(https://www.arabnews.com/node/2096826/business-economy)
(https://primeinfra.ph/prime-infra-renewables-unit-to-build-the-worlds-largest-solar-power-plus-storage-project/)
(https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-09/billionaire-razon-plans-massive-solar-panel-array-in-philippines)

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