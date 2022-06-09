Большинство испытуемых отметили значительное уменьшение боли после лечения интервенционным крионевролизом.

Повреждение нервов чревато болезненными состояниями, которые могут длиться годами или даже всю жизнь. Однако, возможно у таких пациентов, появилась новая надежда: ученые сообщают, что воздействие на поврежденные нервы холодными иглами может вызвать их регенерацию, что в итоге приводит к существенному снижению болевых ощущений.

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Такая процедура, которую может выполнить врач-радиолог, называется интервенционным крионевролизом.

Большинство испытуемых отметили значительное уменьшение боли после лечения интервенционным крионевролизом. Depositphoto

Если говорить в двух словах, процедура включает в себя: "заморозку иглы для подкожных инъекций, введение ее под кожу пациента, а затем с помощью технологии компьютерного сканирования (КТ) ее направляют в поврежденный нерв". Сначала это вызывает дегенерацию нерва, в результате чего он теряет свою функциональность.

"То, что происходит потом, - это почти волшебство", - рассказывает ведущий автор исследования, посвященного этой методике, доцент профессор Дэвид Пролого из Эморийского университета в Атланте, штат Джорджия. "Если нерв подвергается воздействию нужного количества холода, на нужную область, в течение нужного времени, он регенерирует, заменяя ранее поврежденный нерв здоровым".

Пролого и его коллеги пришли к такому выводу после испытания, в котором восемь пациентов с хроническими болями невропатического характера прошли курс такой терапии. Среднее время, которое прошло с момента повреждения нерва, составило 9,5 лет.

Ни у одного из испытуемых не наблюдалось никаких негативных побочных эффектов, и все они со временем полностью восстановили работоспособность пораженной конечности. По мнению ученых, этот факт является подтверждением того, что поврежденный нерв успешно регенерировал. Кроме того - что немаловажно - шесть участников эксперимента сообщили о существенном снижении болевых ощущений.

Чтобы лучше понять, какие механизмы действуют при этой процедуре, необходимо провести дополнительные исследования. Тем не менее, есть надежда, что интервенционный крионевролиз в конечном итоге может заменить обезболивающие препараты не только при повреждении нервов в результате травм, но и при лечении хронических заболеваний, таких как невралгия срамного нерва.

Доклад об исследовании будет представлен в конце этого месяца на ежегодной научной встрече Общества интервенционной радиологии в Бостоне.

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Источники: Society of Interventional Radiology

(https://www.sirweb.org/media-and-pubs/media/news-release-archive/sir-2022-nerve-regeneration-060822/)