Американская компания впервые в мире разработала и провела успешную трансплантацию 3D-биопринта ушной раковины, изготовленной из собственных клеток пациента. В настоящий момент технология проходит клинические испытания на безопасность и биосовместимость.

Американская биотехнологическая компания 3DBio Therapeutics заявила об успешной пересадке пациенту напечатанного на 3D-принтере человеческого уха, о чем первоначально сообщила газета The New York Times. Исследователям из компании 3DBio Therapeutics, расположенной в Квинсе, удалось напечатать ушную раковину, используя собственные клетки пациента.

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3D-биопринт ушной раковины, выращенной из собственных хрящевых клеток пациента. 3DBio Therapeutics

Микротия - это врожденный дефект, который затрагивает внешнюю часть ушной раковины ребенка. Она может выражаться как в незначительной деформации, которая едва заметна, так и в более тяжелых формах, когда ухо представляет собой лишь небольшой фрагмент хрящевой ткани или отсутствовать полностью. Такая патология может затрагивать как одно, так и оба уха, и в наиболее неблагоприятном случае может нарушить слуховое восприятие человека.

Существующие варианты лечения часто включают пластиковые имплантаты или реконструкцию уха из собственного хряща, взятого из ребер пациента, но это очень инвазивная процедура. Поэтому компания 3DBio Therapeutics разработала новую методику 3D-печати ушей из клеток, взятых из деформированного уха.

Сначала из биоптата (материала, полученного путём биопсии) поврежденного уха пациента извлекаются хондроциты - основные клетки хрящевой ткани. Их размножают и выращивают в лабораторной культуре, а затем смешивают с биочернилами на основе коллагена. Затем эти чернила печатаются на 3D-принтере в имплантат, который повторяет размер и форму здоровой ушной раковины. Конечным результатом процесса стал имплантат, который ученые назвали AuriNovo. Это - "наиболее естественная реконструкция ушной раковины, которая растет и развивается по мере взросления ребенка, сохраняя гибкость, эластичность и внешний вид натурального уха".

Недавно первый пациент успешно прошел эту процедуру в рамках фазы 1/2a клинического исследования на безопасность и эффективность имплантата AuriNovo. Данное исследование, проводимое компанией 3DBio и Институтом врожденной деформации уха (Microtia-Congenital Ear Deformity Institute), будет включать наблюдение за 11 пациентами с микротией и атрезией наружного слухового прохода в течение пяти лет после проведения операции.

Технология 3D-печати ушей с использованием клеток хрящевой ткани разрабатывалась в течение многих лет, постепенно переходя от клеточных культур к имплантатам на мышах и, наконец, к испытаниям на людях. Компания надеется, что результаты нового исследования не только помогут пациентам с микротией получить новые варианты лечения, но и откроют возможности выращивания заменителей для других хрящевых участков тела, таких как нос или коленный сустав.

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Источники: 3DBio, The New York Times, Википедиа

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Микротия)

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Хондроцит)

(https://www.nytimes.com/2022/06/02/health/ear-transplant-3d-printer.html)

(https://ir.3dbiocorp.com/2022/06/02/3dbio-therapeutics-and-the-microtia-congenital-ear-deformity-institute-conduct-human-ear-reconstruction-using-3d-bioprinted-living-tissue-implant-in-a-first-in-human-clinical-trial/)