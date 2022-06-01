Исследователи провели первую в своем роде пересадку органа, используя перфузионный аппарат для восстановления поврежденной печени

В 2015 году ученые из Швейцарии начали работу над созданием, как они надеялись, революционной машины по трансплантации органов, подающей в печень кислород и питательные вещества для поддержания жизни вне организма в течение длительного времени. Впервые в мире эта новаторская перфузионная машина облегчила имплантацию человеческого органа после трех дней хранения, а реципиент остается здоровым через год после проведения трансплантации. Исследователи провели первую в своем роде пересадку органа, используя перфузионный аппарат для восстановления поврежденной печени. USZ

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Перфузионный аппарат был разработан в качестве альтернативного решения по отношению к существующей клинической практике пересадки печени, при которой орган хранится во льду не более 12 часов. Это относительно короткий промежуток времени, и существует надежда, что технология, способная хранить их в течение нескольких дней, позволит подобрать больше органов к большему числу реципиентов для пересадки и улучшить результаты лечения пациентов.

Ученые потратили годы на разработку своей технологии, пытаясь добиться ее превосходства над другими перфузионными машинами, сохраняющими органы для трансплантации, за счет более точного воспроизведения функций человеческого организма. То есть не просто подавать органу кислород и питательные вещества, но и автоматизировать контроль уровня глюкозы и эритроцитов, а также системы удаления отходов. Машина перемещает печень в ритме человеческого дыхания, а вливания гормонов воссоздают функции кишечника и поджелудочной железы.

В 2020 году команда опубликовала исследование, в котором описывались достигнутые ими успехи. Они успешно перфузировали печень свиней в течение одной недели, а также вылечили поврежденную печень человека и полностью восстановили ее функции. Таким образом, команда продемонстрировала, как машина может улучшить показатели успешности трансплантации, не только увеличив время сохранения печени, но и восстановив печень, считающуюся непригодной для трансплантации.

Ученые подключают донорскую печень к перфузионному аппарату. USZ

Именно эта особенность позволила команде добиться последнего успеха: машина была задействована для восстановления печени, изначально не одобренной для трансплантации, которая была "отбракована всеми центрами". В течение трех дней печень обрабатывали различными препаратами, чтобы перевести ее из плачевного состояния в состояние, пригодное для пересадки, а затем имплантировали пациенту с раком и несколькими серьезными заболеваниями печени.

По данным исследователей, пациент быстро восстановился, вернувшись к нормальному качеству жизни без каких-либо признаков повреждения печени. Ему потребовался лишь шестинедельный прием иммунодепрессантов для предотвращения атаки иммунной системы на новый орган. Пациент остается здоровым и, по сей день, спустя год после операции.

"Я очень благодарен за спасительный орган", - сказал реципиент трансплантата. "Из-за моей быстро прогрессирующей опухоли у меня было мало шансов получить печень из листа ожидания в разумные сроки".

В ближайшее время команда намерена проверить эту процедуру на других реципиентах и продемонстрировать ее безопасность и эффективность в рамках многоцентрового исследования. Есть надежда, что вместо срочной экстренной процедуры, технология может превратить трансплантацию печени в факультативную операцию, улучшающую качество жизни пациента.

"Наша терапия показывает, что, обрабатывая печень в перфузионной машине, можно облегчить нехватку функционирующих человеческих органов и тем самым спасти жизнь", - пояснил профессор Пьер-Ален Клавьен из Университетской клиники Цюриха.

Исследование было опубликовано в журнале Nature Biotechnology.

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Источники: Journal Nature Biotechnology, University Hospital Zurich (https://www.nature.com/articles/s41587-022-01354-7) (https://www.media.uzh.ch/en/Press-Releases/2022/Liver-Transplantation.html)