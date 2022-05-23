На прошлой неделе Китай торжественно представил новый уникальный 90 метровый корабль в качестве первой в мире полуавтономной платформы для транспортировки беспилотных дронов. Новый авианосец будет перевозить, запускать, восстанавливать и координировать действия более чем 50 автономных воздушных, надводных и подводных аппаратов.
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Строительство судна Zhu Hai Yun началось в июле прошлого года на верфи Huangpu Wenchong в Гуанчжоу (огромном портовом городе к северо-западу от Гонконга). По данным South China Morning Post, это первая в своем роде авианосная платформа, автономная, которая будет оснащена всем необходимым для проведения полностью интегрированных операций, включая миссии беспилотные самолетов, катеров и подводных дронов
При этом Китай не планирует, использовать судно для самостоятельной навигации по оживленным морским портам, как например это делает японский автономный контейнеровоз Suzaku, о котором компания рассказывала в марте этого года. Пока Zhu Hai Yun не окажется на открытой воде, он будет управляться дистанционно с помощью операторов, после чего контроль над управлением судна возьмут на себя беспилотные системы.
По заявлению судостроительной компании, корабль оснащен всем необходимым для развертывания собственной флотилии катеров, подлодок и самолетов, обмена информацией между ними и проведения скоординированных миссий, включая создание "активно-адаптивных сетей, ориентированных на конкретные задачи, для получения трехмерного изображения конкретных целей".
"Интеллектуальный беспилотный корабль - это новый уникальный морской вид транспорта, который внесет революционные изменения в наблюдение за океаном", - сказал профессор Дейк Чен из Школы океанографии Китайской академии наук.
Несмотря на то, что судно в основном рассматривается как платформа для исследования океана, SCMP сообщает также, что оно обладает "военным потенциалом для перехвата и уничтожения инвазивных целей", что является передовым для многих автономных морских проектов, включая необычные паукообразные лодки WAM-V, которые были представлены журналистами Marine Advanced Robotics в прошлую пятницу.
С более подробной информацией вы можете ознакомиться, посмотрев короткий видеоролик ниже.
Первый в мире китайский беспилотный авианосец, способный работать самостоятельно
Источники: Huangpu Wenchong Shipyard via South China Morning Post, Marine Advanced Robotics
(https://www.wam-v.com/) (https://youtu.be/l9Izk0YwS4M)
(https://www.nippon-foundation.or.jp/en/news/articles/2022/20220301-67775.html
(https://www.scmp.com/video/china/3178495/new-marine-species-chinas-world-first-drone-carrying-ship-capable-operating-its)