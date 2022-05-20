Воздушно-водные роботы, могут пересекать границу воздух-вода и путешествовать автостопом

В настоящее время разработаны дроны, которые могут плавать, летать и даже танцевать. И вот группа исследователей разработала дрон, который может делать все эти вещи одновременно... ну почти.. танцевать он не будет.

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Инженеры из Университета Бейханг в Пекине (Китай) создали беспилотник, способный плавать под водой, а затем подниматься в небо. В статье, опубликованной в четверг в журнале Science Robotics, исследователи утверждают, что инновационная конструкция пропеллеров этого робота позволяет ему превращаться из подводного аппарата в воздушный дрон менее чем за секунду. Благодаря своей многофункциональности, новая разработка имеет большой потенциал для проведения широкого спектра исследований в воздухе и на воде и под водой.

Дрон оснащен присоской, вдохновленной реморой обыкновенной (или рыбой прилипало) - видом, который известен тем, что цепляется к крупным морским животным, таким как киты и акулы. Такой механизм позволяет роботу прикрепляться к движущемуся объекту и тем самым потреблять в 19 раз меньше энергии, чем, если бы он работал от собственного источника питания.

Команда проверила возможности робота по автостопу, прикрепив его к плавающему транспортному средству, что позволило ему делать снимки крабов-отшельников, морских гребешков и водорослей без необходимости самостоятельного передвижения. Кроме того, новый беспилотник был испытан в различных условиях, от горного ручья до открытых океанских просторов.

"В рамках этих экспериментов на открытом воздухе мы показали, что робот может передвигаться автостопом, записывать видео при переходах из воздушной среды в водную и выполнять операции по извлечению грузов в пресной и соленой воде", - говорится в исследовании.

Исследователи из Бэйхана считают, что новый беспилотник может найти широкое применение в области экологических исследований, в частности, в морской биологии и/или для изучения проблем загрязнения океана. Учёные также надеются, что на основе результатов исследования можно будет создать автономные версии аква-аэро-беспилотников, которые смогут самостоятельно осуществлять мониторинг окружающей среды.

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Источники: Journal Science Robotics, Journal Thedail beast

(https://www.youtube.com/watch?v=fn3KWM1kuAw)

(https://www.science.org/doi/10.1126/scirobotics.abm6695)

(https://www.thedailybeast.com/chinese-engineers-built-a-fish-inspired-drone-that-swims-flies-and-hitchhikes)