Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
TUC: Для оптимизации 3D-печати и создания более прочных конструкций учёные разработали интеллектуальное ПО
Группа ученых из Технического университета Кайзерслаутерна разработала интеллектуальное программное обеспечение для оптимизации свойств пластиковых компонентов в процессе 3D-печати
анонсы и реклама
3 вида RTX 3050 заметно дешевле 40 тр
3070 Ti за копейки - надо брать
Цена RTX 3070 идет к 70 тр
-47% на 3080 Gigabyte Aorus
Еще одна RTX 3070 за почти 70тр
RTX 3060 дешевле 60тр в Регарде
-30% от цены 3060 - криптозима торжествует

Когда большинство людей говорят о 3D-печати, они подразумевают моделирование методом плавленого осаждения (FDM), при котором объект создается из последовательных слоев расплавленного термопластика. Новая компьютерная система способна изменить этот процесс, создавая конструктивно более прочные элементы.

реклама

Команда Миаози Хуанга разрабатывает интеллектуальное программное обеспечение для оптимизации свойств пластиковых компонентов при 3D-печати. Technical University of Kaiserslautern-TUK/Koziel

Одна из проблем существующей технологии FDM заключается в том, температура очередного слоя расплавленного пластика, выдавливаемого из сопла принтера, значительно выше, чем температура предыдущего слоя, на который он наносится и который уже успел немного охладиться.

Если разница температур между двумя слоями слишком велика, они могут не правильно соединиться. В результате в готовом изделии между такими слоями образуется слабое место.

Для решения этой проблемы команда из Технического университета Кайзерслаутерна (TUK) в Германии разработала экспериментальное программное обеспечение.

Принимая во внимание планируемую форму и габариты объекта, а также тип используемого пластика, система автоматически адаптирует такие параметры, как скорость печати и температура сопла. (Как правило, эти параметры зависят от того, какая часть изделия печатается в данный момент). Например, в тех областях, где особенно важна высокая прочность конструкции, система обеспечит в смежных слоях как можно более близкие температуры.

Лабораторные испытания с использованием микроскопа показали, что объект, напечатанный с помощью новой системы, структурно прочнее, чем идентичный объект, напечатанный обычным способом.

Специалисты уже протестировали новую процедуру в лаборатории. Два образца, один из которых напечатан с помощью обычного программного обеспечения, а другой - с помощью новой технологии, отличаются по своей структуре, что можно наблюдать под микроскопом. "Существует разница в свойствах, особенно в прочности на разрыв в поперечном направлении печати", - добавляет Мяози Хуанг. "Этот метод позволяет устранить слабые места в печатной продукции". Например, с помощью этого метода можно поддерживать температуру контакта между двумя нитями в оптимальном диапазоне для соответствующей геометрии формуемой детали.

Такая оптимизация важна, например, для увеличения срока службы детали. Метод, используемый командой из Кайзерслаутерна, позволяет избежать слабых мест в пластике.

"Цель нашей технологии - оптимально использовать свойства материала", - сказал исследователь TUK Александр Шлихер. "Подобных процессов в настоящее время пока не существует".

анонсы и реклама
3050 Gigabyte Gaming дешевле 40 тр
3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену
RTX 3070 за 80тр в Ситилинке
RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400
в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU
3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
-40% на 12700F в Ситилинке

Источники: Technical University of Kaiserslautern (TUC)
(https://www.uni-kl.de/en/pr-marketing/news/news/hannover-messe-2022-intelligente-software-fuer-den-3d-druck-optimiert-eigenschaften-von-bauteilen-aus-kunststoff)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#3d-печать
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Голландские учёные напечатали самый вкусный шоколад
Голландские ученые с помощью 3D-печати попытались создать идеальный шоколад
Инженеры из Стэнфордского университета разработали новую технологию для 3D-печати сложных объектов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Биткоин подешевеет до $8000, а Эфир обвалится до $420 – эксперты РБК рассказали о приходе криптозимы
12
Геймер из России купил на AliExpress поддельную видеокарту – реальная история от DG
19
Россия поможет Европе вывезти 25 млн тонн пшеницы из Украины в обмен на смягчение санкций
126
В Сети появилась новая карта с утекшими данными «Яндекс.Еды», СДЭК и других компаний и сервисов
4
Рогозин заявил, что "гиперзвуковые" ракеты США никакие не гиперзвуковые
145
Флагманы Intel и AMD дешевеют в магазинах РФ – Ryzen 9 5950X на 14 000р ниже рекомендованной цены
12
Bohemia Interactive показала дорогу до Arma 4
2
В магазинах РФ прошло очередное снижение цен на видеокарты
8
Видеокарты NVIDIA дешевеют в российских магазинах – GeForce RTX 3070 Ti скинула 30% за 2 недели
31
Геймерские видеокарты в РФ становятся доступны обычным геймерам – Radeon RX 6600 со скидкой 20 000р
26
Цены на видеокарты стремительно снижаются в магазинах РФ – GeForce RTX 3050 стоит всего 38 700р
35
NVIDIA выпустит супербюджетную видеокарту GeForce GTX 1630 с целью конкуренции с Radeon RX 6400
4
Защищённый Doogee S98 Pro получил скидку $100 – тепловизор, ночное видение и инопланетный дизайн
2
Боевым кораблям США запретили разгоняться выше 15 узлов из-за трещин в корпусах
5
GeForce RTX 3090 Ti продолжает покорять прилавки магазинов РФ – цена снизилась до 200 000р
10
«ВКонтакте» объявила о запуске «VK Мессенджер» — отдельного мобильного приложения для общения
13
Технология масштабирования AMD FSR 2.0 оказалась работоспособна на встроенной графике Intel
1
Донатную валюту Fortnite теперь можно тратить на всех платформах без ограничений
+
Канцлер Германии Олаф Шольц потерпел поражение на местных выборах из-за своей позиции по Украине
52
В сообществе Luna запущено голосование, на котором решится будущее проекта
4

Популярные статьи

10 лучших процессоров для игровых ПК в мае 2022 года — от бюджетных до топовых
48
Как Google своими обновлениями выводит из строя смартфоны и планшеты и способы исправления
39
Видеокарта Radeon RX 6600: тестирование в играх с классическим рендерингом
22
Мои впечатления от игры Dragon Age: Origins. Часть третья
6
Экономим место на столе и подбираем недорогой и компактный корпус для ПК
28

Сейчас обсуждают

Pavelshakh
23:57
Спасибо, что поделились, как раз планирую в следующий раз рассмотреть itx сегмент, так как опыта накопилось. В том числе и с кугаром
Экономим место на столе и подбираем недорогой и компактный корпус для ПК
Леди Яга
23:56
>> Курс доллара опустился ниже 62 рублей Россияне с нетерпением ждут когда цена на отечественную гречку опустится до таких же значений
Курс доллара опустился ниже 62 рублей
Сергей Андросов
23:54
Сьеби отсюда, не мучайся
Центробанк с 20 мая разрешит россиянам покупать любую валюту кроме долларов и евро
saf-saf
23:45
Да хоть майколом джексоном назовись - каков смысл твоего прибывания на оверах? Железом интересуешься? Да вот нифига! Ты здесь тусуешься, чтобы людей провоцировать..... Вали на домен ua, там твои брать...
Возрожденный "Москвич" будет клоном китайских авто
_Farsh_
23:42
Говно флейм для ватников! Нахуя так засрали айти портал?
Центробанк с 20 мая разрешит россиянам покупать любую валюту кроме долларов и евро
Yaroslav Vaskin
23:40
Да, а сравни 8700 с 5950 в рабочей задаче. Монтаж, например, так разница будет в разы. Железо нужно выбирать под задачу, а не руководствуясь брендом.
Новое обновление значительно повысило производительность PS3 эмулятора RPCS3 в требовательных играх
Manager
23:37
Еще была у меня неудачная попытка собрать две системы с 5950Х, 3090 и 6900XT в одном корпусе Enthoo 719 с воздушным охлаждением. Так Phanteks для корпуса Enthoo 719 у себя на сайте некорректно максима...
Экономим место на столе и подбираем недорогой и компактный корпус для ПК
АNDREЙ ²º¹¹
23:35
остальным шумера ты хотел сказать - это да, как ни ролик с щеневмершей так каждая третья тачка жигуль 40летний или таврия
Возрожденный "Москвич" будет клоном китайских авто
АNDREЙ ²º¹¹
23:34
совсем зажрались - китайский москвич им не машина
Возрожденный "Москвич" будет клоном китайских авто
saf-saf
23:32
Ты в курсе что эти "работяги" из батальона азов распинали и жгли людей живьем, есть видосы..... Поэтому не нужно списывать на телевизор... по телевизору этого не покажут.... А насчет "пассажиров" - ес...
Возрожденный "Москвич" будет клоном китайских авто
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем