Группа ученых из Технического университета Кайзерслаутерна разработала интеллектуальное программное обеспечение для оптимизации свойств пластиковых компонентов в процессе 3D-печати

Еще одна RTX 3070 за почти 70тр

Еще одна RTX 3070 за почти 70тр

Когда большинство людей говорят о 3D-печати, они подразумевают моделирование методом плавленого осаждения (FDM), при котором объект создается из последовательных слоев расплавленного термопластика. Новая компьютерная система способна изменить этот процесс, создавая конструктивно более прочные элементы.

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Команда Миаози Хуанга разрабатывает интеллектуальное программное обеспечение для оптимизации свойств пластиковых компонентов при 3D-печати. Technical University of Kaiserslautern-TUK/Koziel

Одна из проблем существующей технологии FDM заключается в том, температура очередного слоя расплавленного пластика, выдавливаемого из сопла принтера, значительно выше, чем температура предыдущего слоя, на который он наносится и который уже успел немного охладиться.

Если разница температур между двумя слоями слишком велика, они могут не правильно соединиться. В результате в готовом изделии между такими слоями образуется слабое место.

Для решения этой проблемы команда из Технического университета Кайзерслаутерна (TUK) в Германии разработала экспериментальное программное обеспечение.

Принимая во внимание планируемую форму и габариты объекта, а также тип используемого пластика, система автоматически адаптирует такие параметры, как скорость печати и температура сопла. (Как правило, эти параметры зависят от того, какая часть изделия печатается в данный момент). Например, в тех областях, где особенно важна высокая прочность конструкции, система обеспечит в смежных слоях как можно более близкие температуры.

Лабораторные испытания с использованием микроскопа показали, что объект, напечатанный с помощью новой системы, структурно прочнее, чем идентичный объект, напечатанный обычным способом.

Специалисты уже протестировали новую процедуру в лаборатории. Два образца, один из которых напечатан с помощью обычного программного обеспечения, а другой - с помощью новой технологии, отличаются по своей структуре, что можно наблюдать под микроскопом. "Существует разница в свойствах, особенно в прочности на разрыв в поперечном направлении печати", - добавляет Мяози Хуанг. "Этот метод позволяет устранить слабые места в печатной продукции". Например, с помощью этого метода можно поддерживать температуру контакта между двумя нитями в оптимальном диапазоне для соответствующей геометрии формуемой детали.

Такая оптимизация важна, например, для увеличения срока службы детали. Метод, используемый командой из Кайзерслаутерна, позволяет избежать слабых мест в пластике.

"Цель нашей технологии - оптимально использовать свойства материала", - сказал исследователь TUK Александр Шлихер. "Подобных процессов в настоящее время пока не существует".

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Источники: Technical University of Kaiserslautern (TUC)

(https://www.uni-kl.de/en/pr-marketing/news/news/hannover-messe-2022-intelligente-software-fuer-den-3d-druck-optimiert-eigenschaften-von-bauteilen-aus-kunststoff)