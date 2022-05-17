До последнего времени хирургическое вмешательство было единственным средством лечения катаракты. Однако благодаря новому соединению, возможно, удастся очистить хрусталик от помутнения медикаментозным путем

Исследователи из Anglia Ruskin University (ARU) в Великобритании с помощью нового лекарственного препарата добились значительного прогресса в лечении катаракты, подготовив почву для новых методов терапии глазных заболеваний. Об этом сообщается в пресс-релизе научного ведомства.

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Помутнение хрусталика глаза. Зарина Лукаш/iStock

Катаракта - патологическое состояние, связанное с помутнением хрусталика глаза и вызывающее различные степени нарушения зрения вплоть до полной его утраты. Помутнение вызвано дезорганизацией белков, присутствующих в хрусталике. В конечном итоге это приводит к их слипанию, которое рассеивает свет от сетчатки, тем самым снижая остроту зрительного восприятия. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), этим заболеванием страдают около 65 миллионов человек во всем мире, а умеренная или тяжелая потеря зрения наблюдается примерно в 80 процентах случаев.

Использование препаратов в качестве лечебного средства

До последнего момента единственным средством лечения этого заболевания была операция. Однако недавно в качестве медикаментозного лечения катаракты группа ученых под руководством профессора Барбары Пирсионек из ARU успешно провела испытания одного из соединений оксистерола. Оксистерол - это биоактивное соединение производное холестерина, которое играет роль во многих функциях клеточного метаболизма, включая аутофагию - - консервативный процесс деградации клеток для удаления нежелательных компонентов.

Соединение под названием VP1-001 при использовании в лабораторных испытаниях показало заметное улучшение профиля коэффициента рефракции в 61 проценте случаев. Профиль индекса рефракции является важнейшим параметром, определяющим фокусирующую способность глаза. Таким образом, действие препарата направлено на восстановление белковой реорганизации внутри хрусталика.

"Это первое в мире исследование такого уровня", - рассказывает исследователь Пирсионек. " Положительные эффекты этого соединения уже предлагались в качестве препарата против катаракты, но никогда ранее не испытывались на оптике хрусталика. Это значительный прогресс в лечении этого чрезвычайно распространенного заболевания с помощью лекарств, а не посредством хирургии".

Исследование было опубликовано в медицинском издании "Офтальмология и визуальные науки".

Аннотация исследования

Цель: изучить, как мутации, связанные с катарактой, влияют на градиентный показатель преломления (GRIN) и помутнение хрусталика в мышиных моделях, а также влияние на оптику хрусталика лечения оксистеролом.

Методы: В лабораторных исследованиях использовали 35 мышей, включая мышей дикого типа и мутантов (Cryaa-R49C и Cryab-R120G): 26 мышей лечили местным препаратом VP1-001, оксистеролом, в одном глазу и транспортным средством в другом, при этом девять мышей являлись контрольной группой и не получали лечения. Для исследования хрусталика и определения степени катаракты использовалась биомикроскопия со щелевой лампой. Показатель преломления в хрусталиках мышей был рассчитан по результатам измерений с помощью рентгеновской фазовой томографии на основе рентгеновской интерферометрии Талбота с источником синхротронного излучения.

Результаты: Гетерозиготные хрусталики Cryaa-R49C имели слегка неправильную форму контуров в центре GRIN и отчетливые нарушения градиентного индекса на переднем и заднем полюсах. В гомозиготных хрусталиках Cryab-R120G контуры у поверхности линзы были более плотными. Лечение топическим VP1-001, оксистеролом, показало улучшение профилей индекса рефракции в 61% линз, что подтверждалось снижением степени видимого помутнения хрусталика на 1,0 у 46% живых мышей.

Выводы: Полученные результаты показывают, что мутации α-кристаллина изменяют градиент показателя преломления в хрусталиках мышей различными способами, и предполагают, что местное лечение препаратом VP1-001 может улучшить прозрачность и контуры показателя преломления в некоторых хрусталиках с мутациями.

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Источники: Anglia Ruskin University (ARU), World Health Organization (WHO), Journal of Ophthalmology & Visual Sciences

(https://www.seeintl.org/cataracts/)

(https://aru.ac.uk/news/drug-treatment-for-cataracts-moves-a-step-closer)

(https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2778823)