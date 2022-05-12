Специалисты Университета Райса установили, что после сотрясения головного мозга в кишечнике наблюдаются четкие патологические сигналы

В силу определенных проблем связанных с правильной диагностикой сотрясения мозга, ученые пытаются найти новые биомаркеры, которые бы четко указывали на тяжесть черепно-мозговой травмы. Согласно недавно опубликованному исследованию ученых Хьюстонского медицинского центра, признаки сотрясения головного мозга могут быть обнаружены в кишечнике.

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Экспериментальное исследование показало, что биомаркеры сотрясения мозга могут быть найдены в нашем кишечнике. Специалисты Университета Райса установили, что после сотрясения головного мозга в кишечнике наблюдаются четкие патологические сигналы. Depositphotos.

Если серьезные последствия удара по голове, такие как переломы черепа или отек мозга, можно выявить с помощью рентгеновских снимков или компьютерной томографии, то микроскопические травмы, вызывающие разрушение нейронных связей, могут быть настолько незначительными, что часто остаются незамеченными. Поэтому для медицинских специалистов, проводящих осмотр на месте происшествия, основным методом диагностики является, самостоятельный опрос пострадавшего о таких симптомах, как головокружение, расфокусировка зрения или тошнота. Однако риск неправильной постановки диагноза и высокая вероятность получения повторных черепно-мозговых травм весьма реальны среди соревнующихся спортсменов, которые, как правило, не склонны засиживаться на скамейке запасных.

Поэтому идея о том, что сотрясение мозга может привести к появлению специфических биомаркеров, которые можно использовать для своевременной и точной диагностики, является довольно интересной. Более того в этом направлении уже давно ведутся научные исследования. Так, например в 2018 году Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) даже одобрило первый тест, позволяющих идентифицировать два белка, которые появляются в крови после черепно-мозговой травмы. Среди других методов, демонстрирующих свою перспективность можно упомянуть поиск новых биомаркеров в анализах слюны и мочи.

В последние пару лет для выявления признаков ЧМТ ученые серьезно изучают микрофлору кишечника. Исследования на животных моделях и клеточных культурах уже показали многообещающие результаты. Недавно специалисты Хьюстонского методистского центра провели дополнительные исследования в этой области. Собирая и исследуя образцы крови, стула и слюны у тридцати трех футболистов одного из вузов США, исследователи составили точную картину микробиома кишечника.

Оказалось, что после сотрясения мозга у спортсменов наблюдалось значительное снижение концентрации двух видов бактерий, обычно в изобилии встречающихся у здоровых людей. Также была выявлена корреляция между белками, связанными с травматическими повреждениями мозга, в крови и микроорганизмами, ассоциированными с травмами мозга, в стуле. Все эти факторы могут быть результатом воспаления, вызванного сотрясением мозга, которое изменяет состав белков и молекул, циркулирующих в организме, нарушая кишечный барьер и перестраивая работу кишечных бактерий и процессы метаболизма.

Полученные результаты дают первые доказательства того, что "обнаружение изменений в микробиоме кишечника может существенно улучшить качество диагностики после черепно-мозговой травмы", - пишут исследователи в своей статье. По словам автора эксперимента Сони Виллапол, предстоит еще много работы, в том числе изучение более крупных объемов анализируемых материалов. Вместе с тем, подобные биомаркеры могут быть использованы не только для констатации сотрясения мозга, но и для оценки того, насколько хорошо пациент восстанавливается после травмы.

"Пока микробиом вашего кишечника не придет в норму, вы не сможете восстановиться", - сказала она. "Вот почему изучение работы кишечника так важно. Он не обманывает. Именно поэтому так важен вопрос его изучения в диагностических целях".

Исследование было опубликовано в журнале Brain, Behavior, & Immunity-Health.

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Источники: Хьюстонский методистский исследовательский институт через MedicalXpress (https://www.houstonmethodist.org/)

(https://medicalxpress.com/news/2022-05-gut-important-clues-concussions.html)

(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S266635462200028X?via%3Dihub)