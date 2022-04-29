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Nature: Исследование показало, что семичасовой сон является оптимальным для здоровья людей среднего и пожилого возраста
Новое исследование ученых из Кембриджского университета показало, что для здоровья мозга в среднем и пожилом возрасте лучше всего подходит семичасовой ночной сон.
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Все знают, что сон является важнейшим фактором здоровья мозга, однако ученые неустанно пытаются выяснить, каким именно должен быть полноценный ночной отдых на разных этапах жизни и как он может повлиять на нашу уязвимость к снижению когнитивных функций. Новое масштабное исследование, в котором приняли участие почти полмиллиона человек, позволило сделать новые убедительные выводы и предположить, что для здоровья мозга в среднем и пожилом возрасте лучше всего подходит семичасовой ночной сон.

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Новое исследование указывает на то, что для здоровья мозга в среднем и пожилом возрасте лучше всего подходит семичасовой ночной сон. Depositphotos

Известно, что полноценный здоровый сон полезен для всего организма - от снижения риска развития рака и сердечной недостаточности до поддержания здорового веса тела, а совсем недавно ученые выявили его связь с болезнью Альцгеймера и деменцией.

В частности, исследования показали, что риск увеличивается из-за нарушения основных фаз сна и чрезмерной дневной сонливости. С более позитивной стороны, ученые выявили гены у "элитных спящих", которые могут подсказать методы лечения подобных нейродегенеративных заболеваний.

Новое исследование, проведенное учеными Кембриджского университета и Фуданьского университета Китая, включало анализ почти 500 000 взрослых в возрасте от 38 до 73 лет. В ходе исследования были получены данные о режиме сна, психическом здоровье и благополучии, а также проведены когнитивные тесты. Для почти 40 000 испытуемых были предоставлены данные визуализации мозга и генетической экспертизы.

Это позволило ученым получить новые сведения о здоровье мозга и привычках сна в среднем и пожилом возрасте. Основываясь на результатах одного из исследований 2018 года, анализ показал, что слишком короткий и слишком длинный сон оказывают негативное влияние на зрительное внимание, память, способности решать проблемы и скорость обработки информации. Кроме того, эти факторы усиливали симптомы депрессии, тревоги и ухудшали общее самочувствие.

По мнению ученых, оптимальным для здоровья мозга является семичасовой сон, а избыток или недостаток сна может быть причиной возрастных когнитивных расстройств. Данные выводы также придают дополнительный вес гипотезе, которая рассматривалась в интересном исследовании 2020 года, связывающем нарушения медленно-волнового "глубокого" сна и болезнь Альцгеймера.

Предыдущие исследования на животных и людях показали, что фрагментированный сна может увеличить накопление токсичных белков, связанных с болезнью Альцгеймера.  В то же время, медленный (или медленноволновой) глубокий сон является важным элементом работы мозга, который очищает организм от отработанных продуктов и токсичных молекул. Исследование 2020 года показало, что фрагментированный сон может быть эффективным способом прогнозирования риска развития нейродегенеративного заболевания.

"Полноценный сон имеет важнейшее значение на всех этапах жизненного цикла, особенно с возрастом", - рассказывает профессор Барбара Саакян из Университета Кембриджа. "Поиск методов улучшения сна для пожилых людей может сыграть решающую роль в сохранении их психического здоровья, благополучия и предупреждения когнитивных нарушений, особенно у людей с психиатрическими расстройствами и деменцией".

Исследование было опубликовано в журнале Nature Aging

Источники: University of Cambridge, Nature Aging. 
(https://www.nature.com/articles/s43587-022-00210-2)
(https://www.cam.ac.uk/research/news/seven-hours-of-sleep-is-optimal-in-middle-and-old-age-say-researchers)

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#сон #здоровый образ жизни #здоровый сон
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