Новое исследование ученых из Кембриджского университета показало, что для здоровья мозга в среднем и пожилом возрасте лучше всего подходит семичасовой ночной сон.

Все знают, что сон является важнейшим фактором здоровья мозга, однако ученые неустанно пытаются выяснить, каким именно должен быть полноценный ночной отдых на разных этапах жизни и как он может повлиять на нашу уязвимость к снижению когнитивных функций. Новое масштабное исследование, в котором приняли участие почти полмиллиона человек, позволило сделать новые убедительные выводы и предположить, что для здоровья мозга в среднем и пожилом возрасте лучше всего подходит семичасовой ночной сон.

реклама

Новое исследование указывает на то, что для здоровья мозга в среднем и пожилом возрасте лучше всего подходит семичасовой ночной сон. Depositphotos

Известно, что полноценный здоровый сон полезен для всего организма - от снижения риска развития рака и сердечной недостаточности до поддержания здорового веса тела, а совсем недавно ученые выявили его связь с болезнью Альцгеймера и деменцией.

В частности, исследования показали, что риск увеличивается из-за нарушения основных фаз сна и чрезмерной дневной сонливости. С более позитивной стороны, ученые выявили гены у "элитных спящих", которые могут подсказать методы лечения подобных нейродегенеративных заболеваний.

Новое исследование, проведенное учеными Кембриджского университета и Фуданьского университета Китая, включало анализ почти 500 000 взрослых в возрасте от 38 до 73 лет. В ходе исследования были получены данные о режиме сна, психическом здоровье и благополучии, а также проведены когнитивные тесты. Для почти 40 000 испытуемых были предоставлены данные визуализации мозга и генетической экспертизы.

Это позволило ученым получить новые сведения о здоровье мозга и привычках сна в среднем и пожилом возрасте. Основываясь на результатах одного из исследований 2018 года, анализ показал, что слишком короткий и слишком длинный сон оказывают негативное влияние на зрительное внимание, память, способности решать проблемы и скорость обработки информации. Кроме того, эти факторы усиливали симптомы депрессии, тревоги и ухудшали общее самочувствие.

По мнению ученых, оптимальным для здоровья мозга является семичасовой сон, а избыток или недостаток сна может быть причиной возрастных когнитивных расстройств. Данные выводы также придают дополнительный вес гипотезе, которая рассматривалась в интересном исследовании 2020 года, связывающем нарушения медленно-волнового "глубокого" сна и болезнь Альцгеймера.

Предыдущие исследования на животных и людях показали, что фрагментированный сна может увеличить накопление токсичных белков, связанных с болезнью Альцгеймера. В то же время, медленный (или медленноволновой) глубокий сон является важным элементом работы мозга, который очищает организм от отработанных продуктов и токсичных молекул. Исследование 2020 года показало, что фрагментированный сон может быть эффективным способом прогнозирования риска развития нейродегенеративного заболевания.

"Полноценный сон имеет важнейшее значение на всех этапах жизненного цикла, особенно с возрастом", - рассказывает профессор Барбара Саакян из Университета Кембриджа. "Поиск методов улучшения сна для пожилых людей может сыграть решающую роль в сохранении их психического здоровья, благополучия и предупреждения когнитивных нарушений, особенно у людей с психиатрическими расстройствами и деменцией".

Исследование было опубликовано в журнале Nature Aging

Источники: University of Cambridge, Nature Aging.

(https://www.nature.com/articles/s43587-022-00210-2)

(https://www.cam.ac.uk/research/news/seven-hours-of-sleep-is-optimal-in-middle-and-old-age-say-researchers)

анонсы и реклама 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле в Регарде Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080 Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке 3070 Ti MSI Gaming задешево в Регарде <b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб 3060 Gigabyte задешево в Регарде



