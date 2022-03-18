Чрезмерный дневной сон и болезнь Альцгеймера могут иметь двунаправленную связь и иметь общие патофизиологические механизмы.

Согласно новому исследованию, сон более одного часа в течении дня может быть ранним признаком болезни Альцгеймера. Выяснилось, что чрезмерная дневная сонливость имеет двунаправленную связь с ухудшением когнитивных функций, отражая и формируя изменения мозга.

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Сон более одного часа или более одного раза в течение дня связан с болезнью Альцгеймера. Depositphotos

Связь между болезнью Альцгеймера и нарушением режима сна хорошо известна. По мнению исследователей, нарушенный или фрагментированный сон может ускорить развитие патологических признаков болезни Альцгеймера, но действительно ли дневной сон представляет угрозу для долгосрочного здоровья мозга?

"Поведениея пожилых людей во время дневного сна часто игнорируется, а единого мнения по поводу дневного сна в клинической практике и здравоохранении нет до сих пор", - объясняет Пенг Ли, соавтор нового исследования.

В новом исследовании изучались новые данные из текущего долгосрочного проекта по отслеживанию памяти и старения у более чем тысячи пожилых людей. В течение 14 дней каждый год участники носили устройства для отслеживания движения, а продолжительность сна рассчитывалась по периодам снижения активности в течение дня.

Результаты исследования выявили четкую двунаправленную связь между дневным сном и снижением когнитивных способностей. В целом, частота и продолжительность сна увеличивались с возрастом, однако у испытуемых с диагнозом болезни Альцгеймера ежегодное увеличение продолжительности и частоты сна было вдвое выше, чем у людей без этого недуга.

"Более длительный и частый дневной сон был связан с более высоким риском развития деменции Альцгеймера", - пишут авторы нового исследования. "Интересно, что более продолжительный (более длительный или более частый) дневной сон коррелировал с ухудшением когнитивных способностей, и наоборот, ухудшение когнитивных способностей коррелировало с более продолжительным сном".

Так что же наступает раньше - чрезмерная сонливость или снижение когнитивных способностей?

Исследователи описывают эту взаимосвязь как "порочный круг", когда один фактор влияет на другой и наоборот. Те, кому был поставлен клинический диагноз болезни Альцгеймера, впоследствии увеличивали частоту и продолжительность сна, но у тех, кто был когнитивно здоров в начале исследования, вероятность развития болезни Альцгеймера в течение шести лет была на 40% выше, если они дремали более одного часа в течение дня.

Юэ Ленг, со-старший автор исследования, сказал, что невозможно выявить причинно-следственную связь на основе этого конкретного набора данных. Не исключено, что на данном этапе чрезмерный дневной сон может непосредственно играть роль в ускорении старения мозга, но также возможно, что сон является очень ранним доклиническим признаком болезни Альцгеймера.

"Я не думаю, что у нас достаточно доказательств, чтобы делать выводы о причинно-следственной связи, что именно сонливость вызвала когнитивное старение, но ясно одно - чрезмерная дневная дремота может быть сигналом ускоренного старения или процесса когнитивного старения", - сказал Ленг. "Было бы очень интересно в будущих исследованиях изучить, может ли вмешательство в процесс сна замедлить возрастное снижение когнитивных способностей".

Кун Ху, соавтор исследования, сказал, что главный вывод из полученных результатов заключается в необходимости более тщательного наблюдения за привычками дневного сна у пожилых людей. По словам Ху, изменения в режиме дневного сна с течением времени могут быть убедительным ранним сигналом доклинической стадии болезни Альцгеймера.

"Мы надеемся привлечь больше внимания к моделям дневного сна и обратить внимание пациентов на изменение графика сна с течением времени", - сказал Ху. "Изменения сна имеют решающее значение в формировании внутренних процессов мозга, связанных с циркадными часами, снижением когнитивных способностей и риском развития деменции".

Новое исследование было опубликовано в журнале Alzheimer's & Dementia: Journal of the Alzheimer's Association.

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Источники: Бригамская и женская больница, UCSF

https://alz-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/alz.12636

https://medicalxpress.com/news/2022-03-vicious-excessive-daytime-napping-alzheimer.html