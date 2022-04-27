Песок является вторым по величине эксплуатируемым ресурсом в мире, и его необходимо рационально использовать.

Песок играет важнейшую роль в сохранении и восстановлении ресурсов живой природы. Он также является важным сырьем для человеческого общества и используется во всех сферах - от производства бетона до изготовления красок. Однако его добыча, поиск, использование и утилизация остаются в значительной степени неуправляемыми, что приводит к упущенным из виду экологическим и социальным проблемам, говорится в новом докладе. Проще говоря, в некоторых регионах мира песок заканчивается.

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Image credit: Wikipedia Commons.

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) опубликовала новый доклад, в котором изучается роль песка в условиях резкого увеличения спроса вследствие урбанизации и роста населения. Песок является одним из наиболее востребованных природных ресурсов мира, и мы потребляем его быстрее, чем он может быть воспроизведен в результате геологических процессов, заявила ЮНЕП.

"Сейчас мы находимся в положении, когда потребности и ожидания наших социумов не могут быть удовлетворены в отсутствие эффективного управления песчаными ресурсами", - сказала Шейла Аггарвал-Хан, директор Отдела экономики ЮНЕП, в предисловии к докладу. "Если мы будем действовать уже сегодня, то песчаного кризиса еще можно избежать".

Строительные полезные ископаемые – песок, гравий, известняк – являются наиболее извлекаемым твердым сырьем и составляют большую часть мировой антропогенной массы, которая по состоянию на 2020 год превысила всю живую биомассу Земли. При этом только объем добычи песка "за последние два десятилетия утроился и теперь составляет порядка 40-50 миллиардов метрических тонн в год", - сообщает ЮНЕП. Песок используется в качестве сырья для производства бетона, асфальта и стекла, а также для защиты от наводнений в прибрежных районах.

Многие думают, что запасы песка неограниченны, но на самом деле это не так. "Песок природного происхождения обладает ограниченными запасами и невозобновляем в масштабах экономики, поэтому его использование и присущие ему компромиссы должны быть тщательно изучены и переоценены", - заявила ЮНЕП. - "Мы даже не учитываем культурное значение песка во многих местах, и его важность для экосистем также нередко остается на заднем плане".

Добыча песка ведется различными способами, от дноуглубительных работ на озерах и реках до различного рода добычи на суше и измельчения горных пород. Это приводит к значительным экологическим последствиям, таким как эрозия рек, загрязнение воздуха, изменение землепользования и сокращение дельт рек, что может вызвать или усугубить социально-экономические конфликты.

Паскаль Педуцци из ЮНЕП, возглавлявший работу над докладом, рассказал журналистам, что некоторые из этих последствий ощущаются уже сейчас. Например, на реке Меконг добыча песка вызывает затопление дельты, а на реках Шри-Ланки изменило направление водного потока, что привело к проникновению океанских вод вглубь суши и появлению крокодилов.

По данным исследований, более 1 000 видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения, пострадали от добычи песка или гравия. Однако ситуация может быть гораздо более серьезной, считает ЮНЕП, особенно учитывая, что в ближайшие годы спрос на песок значительно возрастет.

Среди своих рекомендаций ЮНЕП призвала к снижению спроса путем повторного использования песка из переработанных материалов, таких как бетон и отвалы горнодобывающей промышленности и из отходов обогащения железной руды. В докладе также предлагается ввести запрет на добычу песка на пляжах и разработать международный стандарт для морских дноуглубительных работ, которые могут повлиять на биоразнообразие океана.

"Признание и официальная регистрация песка как стратегического ресурса на всех уровнях правительства и общества также является важнейшим шагом в переходе к устойчивому управлению и рациональному использованию песчаных ресурсов", - заявили в ЮНЕП, предложив обеспечить участие всех людей в процессах принятия решений, чтобы "избежать подводных камней в виде универсальных компромиссов".

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Источники: ЮНЕП, BioRxiv

(https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.03.23.485272v1)

(https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/our-use-sand-brings-us-against-wall-says-unep-report)