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amv212 За пост начислено вознаграждение
Машинка для щекотки пальцев ног помещается в обувь и изготавливается на 3D принтере
Однако, не все так просто, и это не только причудливый гаджет.
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У каждого человека есть места наиболее чувствительные к щекотке, и ученые задались целью разработать машину, которая тоже сможет вызывать смех.  На первый взгляд, устройство для щекотки ног звучит как нечто, достойное Шноблевской премии, однако не всё так просто. Новый механизм помогает снять стресс, вызывая неконтролируемый смех. И самое устройство должно помочь ученым изучить внутреннюю работу человеческого мозга, в частности, его реакцию на удивление.

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Механизм TickleFoot. Credit: University of Auckland.

Когда нас щекочут - мы смеемся. В этом нет ничего странного - это всего лишь результат вегетативного эмоционального ответа. Ранее ученые обнаружили, что прикосновение или почесывание определенных чувствительных участков кожи, которые могут по-разному проявляться у разных людей, стимулирует гипоталамус - место, где мозг обрабатывает эмоциональные реакции, включая реакцию "бей или беги" и реакцию на боль.

Смех, вызванный щекоткой, может заметно снять стресс, точно так же как естественный смех, который возникает, когда мы слышим шутку или видим что-то смешное для нас. Исходя из этого, исследователи из Оклендского университета в Новой Зеландии провели эксперимент, в котором они использовали щетки с магнитным приводом, чтобы стимулировать различные точки на подошве стопы. В исследовании приняли участие семь женщин и шесть мужчин, которые по семибальной шкале оценивали уровень щекотки.

Оказалось, что женщины больше всего боятся щекотки - их средний показатель составил 5,57, в то время как мужчины набрали 3,83 балла. Также наблюдались определенные гендерные различия в отношении наиболее чувствительных мест: так женщинам было наиболее щекотно в центре свода стопы, а мужчин наиболее чувствительными оказались области пальцев ног.

Исследователи напечатали на 3D-принтере идеальную машину для щекотки, которую назвали TickleFoot. Устройство имеет три привода, которые стимулируют наиболее чувствительные места на подошве ноги. Оно имеет относительно небольшую толщину и спроектировано так, чтобы соответствовать форме стопы, поэтому его можно вставлять в обувь как стельку. Устройство питается от обычной литий-ионной батареи и рассчитано на 60 минут непрерывной работы.

В ближайшем будущем TickleFoot можно будет использовать как устройство для снятия стресса. А поскольку устройство можно включать и выключать дистанционно, оно также может служить в качестве причудливого гаджета, способствующего социальному взаимодействию между парами. Ученые считают, что щекотание развивалось как форма социальной связи, будучи одной из самых ранних форм общения между родителями и детьми и способом для маленьких детей играть с друзьями.


Однако это устройство предназначено не только для развлечений. Совместно с технологией сканирования мозга, TickleFoot может помочь ученым лучше понять внутреннюю работу мозга.

Вы когда-нибудь пробовали пощекотать себя? Так вот, это не работает. Причина, по которой вы не можете пощекотать себя, заключается в том, что вы знаете, что это произойдет. Секрет реакции на щекотку тот же, что и рецепт хорошего юмора - сюрприз, удивление.

Мозг постоянно создает модель реальности, предсказывая будущие события. Это важное развитие эволюции, которое помогло людям выжить, предугадывая движения, как добычи, так и хищников. Но когда это предсказательное кодирование не соответствует реальной обстановке, мы испытываем "удивление". Не исключено, что щекотка - один из лучших способов увидеть, как этот процесс протекает в мозге.

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Результаты исследования были опубликованы в журнале Transactions on Computer-Human Interaction. Источники: University of Auckland, Википедиа (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0)
(https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3490496)

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#гаджет #щекотка
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