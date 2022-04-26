Новое исследование выдвинуло гипотезу о том, что дегенерация в области мозга под названием ядро аккумбенса может вызвать апатию - самый ранний психиатрический признак болезни Альцгеймера

Новое убедительное исследование, проведенное Медицинской школой Университета Индианы, позволило выявить дегенеративный механизм, который может объяснить, почему такие симптомы, как апатия, являются первыми признаками болезни Альцгеймера. Результаты исследования позволяют предположить, что нарушение этого процесса может замедлить прогрессирование деменции, связанной с болезнью Альцгеймера.

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Новое исследование выдвинуло гипотезу о том, что дегенерация в области мозга под названием ядро аккумбенса может вызвать апатию - самый ранний психиатрический признак болезни Альцгеймера. Depositphotos

В последнее время все больше исследований показывают, что апатия является одним из самых ранних признаков деменции. Было установлено, что до того, как когнитивное снижение проявляет себя явным образом и начинаются проблемы с памятью, апатия сигнализирует о начале нейродегенерации. Но что на самом деле происходит в мозге, вызывая этот нейропсихиатрический симптом?

Фармаколог Яо-Йинг Ма большую часть своей карьеры занималась изучением неврологических механизмов злоупотребления психоактивными веществами. Ее знания в области наркотической зависимости послужили основой для исследования прилежащего ядра (ядро аккумбенса) - области мозга, которая играет важную роль в формировании мотивации и системе вознаграждений.

В последнее время Ма сосредоточилась на нейродегенеративных заболеваниях. Поскольку известно, что те же психиатрические симптомы, которые наблюдаются при зависимости (перепады настроения, апатия и тревога), являются одними из самых ранних признаков деменции. Поэтому Ма решила выяснить, что происходит в ядре аккумбенса на самых ранних стадиях нейродегенеративного заболевания - до того, как повреждения в других областях, таких как гиппокамп, приведут к более распространенному снижению когнитивных способностей, наблюдаемому при деменции?

В исследовании, опубликованном в журнале "Молекулярная психиатрия", Ма и ее коллеги сообщают о новом механизме дегенерации в животных моделях болезни Альцгеймера. Исследователи обнаружили, что когда части ядра accumbens подвергаются воздействию скоплений амилоидного белка, запускается не обнаруженный ранее дегенеративный процесс.

Ключевую роль в этом процессе играли определенные молекулы, называемые синаптическими Ca2+-проницаемыми AMPA-рецепторами (CP-AMPARs). Обычно такие рецепторы отсутствуют в гиппокампе, но появляются, когда синапсы в ядре аккумбенса подвергаются воздействию токсичных белков, ассоциированных с болезнью Альцгеймера.

CP-AMPARs позволяют кальцию проникать в нейроны, что в конечном итоге приводят к их повреждению. Именно повреждение нейронов в ядре аккумбенса, вызывает апатию и проблемы с мотивацией, которые могут сигнализировать о самой ранней стадии болезни Альцгеймера.

Данное исследование пока находится на ранней стадии, но уже сейчас существует гипотеза, что если остановить повреждение ядра аккумбенса, то можно либо задержать прогрессирование болезни Альцгеймера, либо предотвратить её распространение на другие участки мозга. Если эта теория окажется верной, учёные смогут остановить деменцию, связанную с болезнью Альцгеймера, до того, как она вызовет другие признаки когнитивного расстройства.

"Если мы сможем отсрочить патологическое развитие в одной из пораженных областей, например, в ядре аккумбенса, это может задержать патологические изменения в других областях", - сказал Ма.

Новое исследование было опубликовано в журнале Molecular Psychiatry.

Источники: Journal Molecular Psychiatry, Медицинская школа Университета Индианы

(https://www.nature.com/articles/s41380-022-01459-0)

(https://medicine.iu.edu/news/2022/04/alzheimers-neuropsychiatric-research)

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