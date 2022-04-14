Уже летом этого года космический аппарат NASA Psyche отправится исследовать богатый металлами одноимённый астероид Psyche (16)

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RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке

NASA представило свой космический аппарат Psyche представителям СМИ перед тем, как инженеры внесут последние коррективы, и корабль будет отправлен во Флориду в ожидании запуска в августе текущего года. Космический аппарат будет запущен с мыса Канаверал, штат Флорида и совершит трехлетнее путешествие к Психее-16, астероиду, который может стать целью для будущих космических горнодобывающих миссий.

NASA/Лаборатория реактивного движения - Калифорнийский технологический институт

Найдет ли космический аппарат NASA драгоценные металлы?

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Согласно одной из предварительных оценок, астероид Психея-16 диаметром около 253 километров содержит примерно $700 квинтиллионов тяжелых металлов. (Правда, результаты последующих исследований поставили под сомнение достоверность этой информации.) Вся загвоздка в том, что результаты спектроскопического анализа свидетельствуют о том, что Психея содержит большое количество богатых металлами горных пород состоящих в основном из железа и никеля, в то время как гравитационные расчеты утверждают, что средняя плотность астероида гораздо ниже, чем у космического объекта, состоящего только из металлических элементов. Скорее всего, этот космический кусок камня имеет лишь тонкую металлическую оболочку и огромное каменное ядро, чем и объясняются результаты обоих открытий.

Впрочем, единственным вариантом проверить эту гипотезу является путешествие к астероиду, что собственно NASA и собирается сделать в ближайшее время. Итак, в понедельник, 11 апреля, в рамках пресс-конференции NASA продемонстрировало мировой общественности свой космический аппарат.

Репортеры были приглашены для ознакомления с космическим аппаратом NASA Psyche перед его запуском в августе текущего года. Источник: NASA/JPL-Caltech

"Приглашение представителей прессы в лабораторию позволяет общественности получить представление о годах напряженной работы, которая была проделана в рамках этой миссии", - рассказывает Брайан Боун, руководитель работ по сборке, испытаниям и запуску Psyche в JPL. "Благодаря решимости и мастерству команды Psyche мы находимся на заключительной стадии подготовки космического аппарата к отправке к месту запуска во Флориде".

Прежде чем пройти в стерильное помещение сборочного комплекса космических аппаратов Лаборатории Реактивного Движения, все представители прессы должны были протереть свое оборудование изопропиловым спиртом и надеть защитные костюмы.

Художественная репродукция космического аппарата NASA Psyche. Источник: NASA/JPL-Caltech/Arizona State Univ./Space Systems Loral/Peter Rubin

Psyche готов к запуску!

В мае 2023 года космический аппарат NASA совершит облет Марса, в результате чего получит гравитационную поддержку, что позволит ему продолжить движение к Psyche 16. И если все пойдёт по плану, то уже в начале 2026 года корабль достигнет своей конечной цели в поясе астероидов.

Цель миссии заключается не только в том, чтобы убедиться в достоверности ранних оценок богатства Психеи, но и подробно изучить ее структуру, топографию, возраст, сделать замеры магнитных и гравитационных полей. Всё это поможет научному сообществу лучше понять развитие ранних планет нашей Солнечной системы. Существует теория, согласно которой астероид может состоять из планетезимальных металлов - строительного материала многих планет, включая Землю, Марс, Меркурий и Венеру.

Источники: NASA

https://www.jpl.nasa.gov/news/nasa-shows-off-psyche-spacecraft-to-media

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